D1S2: Ungewissheit im Aufstiegsrennen

Mensdorf empfang das Schlusslicht Berdorf-Consdorf, das seine letzte Chance auf den Relegationsrang wahren wollte. Jedoch geht es auch für die Hausherren noch um den oberen Barrageplatz. Wurden zu Beginn noch zwei Tore von Mensdorf zu Recht abgepfiffen, hatten die Gäste nach 11 Minuten die Riesenmöglichkeit zur Führung. Defez trat zum Foulelfmeter an, doch Kerschen im Tor parierte seinen Schuss. Mensdorf war weiter die spielbestimmende Mannschaft und ging auch folgerichtig in Führung, als Habscheid (26.‘) eine Vorlage von Mukendi nur noch über die Linie drücken musste. Kurz vor der halben Stunden Marke dann der nächste Nackenschlag für die Gäste. Mille lenkte eine scharfe Hereingabe unglücklich ins eigene Gehäuse.

Noch vor dem Halbzeitpfiff sah dann Heimspieler Olafsson in der Nachspielzeit zwei gelbe Karten. Damit mussten die Hausherren die zweite Hälfte in Unterzahl antreten. Wer jetzt dachte, dass dies Mensdorf aus dem Tritt brachte, wurde eines Besseren belehrt. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff nutzte Mukendi per Kopf die erste Möglichkeit und sorgte schnell für eine Vorentscheidung. Mensdorf verwaltete nun die Begegnung. In der Schlussphase (85.‘) sorgte dann Rafdy, zwei Minuten nach seiner Einwechslung, sehenswert für den Schlusspunkt. Mit diesem Erfolg bleibt Mensdorf im Aufstiegsrennen, während es für Berdorf-Consdorf eine Etage tiefer in die 2. Division geht.

„Greifen jetzt ganz klar den Relegationsrang an“

Jeff Flies, Co-Trainer von Mensdorf: „Wie jede Woche haben wir in der Vorbereitung auf die Partie nur auf uns geschaut. Wir wussten, dass wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen und den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen, die drei Punkte bei uns in Mensdorf bleiben. Wir greifen jetzt ganz klar den Relegationsrang an. Auch wenn wir es nicht mehr in der eigenen Hand haben, lassen wir nicht locker und setzen alles dran um am Ende auf dem zweiten Rang zu stehen.“

