D1S2: Spuck-Affäre überschattet den ganzen Saisonverlauf

Beles hat es geschafft! Mit dem Ziel, oben mitzuspielen, ging man in die kürzlich beendete Saison. Über die gesamte Spielzeit war man oben dabei und bester Angriff wie beste Verteidigung trugen entscheidend dazu bei, dass man auch den einen oder anderen Patzer verkraften konnte und erstmals seit 1993 wieder in der Ehrenpromotion antreten darf. Doch es blieb lange sehr spannend, vier Teams spielten bis zum Schluss um den Aufstieg. Dabei war auch Syra Mensdorf, das stets unverschuldet das Damoklesschwert einer Aberkennung des Forfait-Sieges vom 1.Spieltag gegen Grevenmacher über sich schweben hatte. Erst nach drei Urteilen des Verbands- bzw. Berufungsgerichts der FLF sowie zwei Interventionen der CLAS stand Mensdorfs durchaus verdiente Teilnahme an der Aufstiegsrelegation fest, in der man einem starken Schifflingen aber unterlag. Den zu Saisonbeginn angestrebten Aufstieg verpasste man dadurch nur um Haaresbreite.

Fünf Teams bilden das Tabellenmittelfeld

13 Punkte trennen den Tabellenvierten vom Fünften. Absteiger Weiler spielte nach einer nicht idealen Hinrunde eine gute Rückrunde und arbeitete sich so stetig nach oben. Für Aufmerksamkeit sorgten die Yellow Boys im Winter mit der Bekanntgabe einer Selbstverpflichtung, auf die eigene Jugend zu setzen. Echternach fand sich mit einer relativ jungen Truppe in der ersten Saisonhälfte gut im neuen Bezirk zu recht, ließ nach dem Winter aber nach. Ein 6.Platz ist aber ein sehr respektables Endergebnis. Remich-Bous machte des öfteren mit teils spektakulären Spielen bzw. Ergebnissen auf sich aufmerksam. Mit Platz 7 liegt man gut in der Abrechnung, konnte man doch die schwierige letzte Saison damit um einiges überbieten.

Aufsteiger Sanem spielte eine herausragende Hinrunde und war oft ganz oben zu finden, was auch das ausgegebene Saisonziel war und das wahre Potenzial der Mannschaft widerspiegelte. Dass im Winter aber das Trainerduo nach Steinsel wechselte, schien Spuren hinterlassen zu haben. Die Spielzeit als Neuling schließlich auf Rang 8 zu beenden ist sicherlich nichts, wofür man sich schämen müsste, doch es blieb eben ein fader Beigeschmack, da mehr drin gewesen zu sein schien. Nicht ideal lief die Saison in Junglinster. Angetreten, um oben ein Wörtchen mitzureden, landete man in der Endabrechnung auf Platz 7. Im Oktober nahm man einen Trainerwechsel vor, weiter nach oben sollte man aber nicht mehr kommen.

Knapp über dem Strich

Itzig hatte in der ersten Halbserie Probleme und ersetzte Marc Birsens bereits Anfang Oktober auf dem Trainerstuhl durch Claude Meylender. Spätestens nach dem Winter sollte dessen Einfluss eine bemerkenswerte Trendwende mit sich bringen: die Rückrunde schloss man als Sechster ab, was unter dem Strich Platz 10 und den Klassenerhalt bedeute. Den anvisierten einstelligen Tabellenplatz verpasste man jedoch um 10 Punkte. Auch Munsbach hatte es lange schwer, nutzte sein Potenzial nicht oft genug aus und musste bis zum Schluss zittern, um sich dann aber mit 7 Punkten aus den letzten vier Spielen den Klassenerhalt zu sichern. Eine sehr komplizierte Saison liegt hinter Merl, das das vorhandene Potenzial nicht ausschöpfen konnte. Mehrere Trainerwechsel, gepaart mit Änderungen auf Vorstandsebene hinterließen Spuren. Doch gerade noch rechtzeitig fand man zurück in die Spur und wird auch in der kommenden Saison in der 1.Division spielen.

Vier Absteiger

Mit Red Black Pfaffenthal stand ein weiterer Verein aus der Hauptstadt stets nur knapp über oder unter dem ominösen Strich. Mit einem Trainerwechsel im Winter konnte man die Tabellensituation trotz eines deutlichen Aufschwungs nur unwesentlich verbessern. In der Relegation unterlag man dann Bartringen und spielt künftig in der 2.Division mit Fusionspartner ASL. Dorthin muss auch Aufsteiger Ehleringen. Wusste man in der Hinrunde mit einigen Überraschungen auf sich aufmerksam zu machen, so verlor man im Winter zwölf Spieler und den Trainer, den Nachfolger ersetzte man kurz darauf ebenfalls bereits wieder. Entsprechend schwierig wurde die Rückrunde und so musste man ebenfalls in das Barrage-Spiel, das man nach einer spektakulären Partie gegen Wintger verlor.

Kayl-Tetingen wurde seiner Personalnot nie Herr und Meister und konnte sich nach einer schwachen Hinrunde im zweiten Teil der Saison zwar verbessern, aber letztlich nur unwesentlich, so dass man den bitteren Gang in die 2.Division antreten musste – dies mit einer Mannschaft, die eigentlich über mehr Potenzial verfügte, das aber aus den erwähnten Gründen nur selten ausgeschöpft werden konnte. Berdorf-Consdorf war sich nach einem Umbruch früh bewusst, dass man es schwer bekommen würde. Mit einer Tordifferenz von -78 war klar, dass es an beiden Enden fehlte, so dass der angestrebte Klassenerhalt schon früh ad acta gelegt werden musste.

* unvollständig