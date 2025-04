D1S2: Spitzenquartett im Gleichschritt

Ein spannendes Spiel erwartete man sich in Sanem, wo Aufsteiger Sanem auf Absteiger Grevenmacher traf. Und es wurde von Anfang an ein richtiger Schlagabtausch. Nach 10 Minuten gingen die Hausherren durch Mendes in Führung. Grevenmacher konterte schnell und Lahyani (17.') erzielte per direktem Freistoß den Ausgleich. Doch nach einer glatten roten Karte gegen Teitgen mussten die Gäste lange mit einem Mann weniger spielen.

Noch vor der Pause gab es den nächsten Nackenschlag für Grevenmacher, als Buzzi (45.'+1) seine Farben erneut in Führung brachte. Trotz Unterzahl gaben die Gäste nicht auf und Schömann köpfte eine Lahyani-Ecke zum Ausgleich ins Tor. Als jeder dachte, dass Grevenmacher Punkte im Aufstiegsrennen liegen lass würde, war es Bougueffa, der zum viel umjubelten Sieg traf (90.'+5).

„Unser klares Ziel ist die Meisterschaft“

Kapitän und Matchwinner (1 Tor, 2 Vorlagen) Khalid Lahyani: „Für mich war das einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Sieg in dieser Saison. Wir haben ein Spiel gedreht, in dem wir 70 Minuten in Unterzahl waren. Das zeigt, welchen Charakter und welche Mentalität diese Truppe hat. Unser klares Ziel ist die Meisterschaft – daran gibt es keinen Zweifel. Dafür müssen wir Woche für Woche voll fokussiert bleiben, jeden Gegner ernst nehmen und weiterhin hart an uns arbeiten.“