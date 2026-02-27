D1S2: Spitzenduo muss den Schalter umlegen Leader Itzig dürfte Chance in Munsbach wittern, Duell zweier formstarker Teams in Junglinster von Paul Krier · Heute, 14:59 Uhr · 0 Leser

Die Fans des CSG hoffen auf den ersten Rückrundensieg ihrer Mannschaft – Foto: Komes (Archiv)

Anmerkung: folgende Vorschau wurde geschrieben, bevor bekannt wurde, dass Sandweiler nachträglich mit 3:0 Forfait in Bartringen gewinnt! Mit Junglinster und Schengen stehen sich am Sonntag zwei der Winter-übergreifend formstärksten Teams gegenüber, beide konnten jeweils nur eines ihrer letzten fünf Spiele nicht gewinnen. Zudem liegt in der engen Tabelle nur ein Zähler zwischen dem Fünften und Neunten, doch nach oben geht für beide eigentlich nichts mehr. Nach der Schlappe in Schengen wird der Tabellenzweite Grevenmacher gegen Echternach vor einer lösbaren aber dennoch nicht einfachen Aufgabe stehen. Wiedergutmachung ist angesagt, auch weil das blendend aufgelegte Itzig ansonsten endgültig ganz oben angreifen könnte. Bei dessen Gastspiel in Munsbach ist ein Auswärtserfolg auf alle Fälle drin.