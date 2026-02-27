D1S2: Spitzenduo muss den Schalter umlegen

Anmerkung: folgende Vorschau wurde geschrieben, bevor bekannt wurde, dass Sandweiler nachträglich mit 3:0 Forfait in Bartringen gewinnt!
Mit Junglinster und Schengen stehen sich am Sonntag zwei der Winter-übergreifend formstärksten Teams gegenüber, beide konnten jeweils nur eines ihrer letzten fünf Spiele nicht gewinnen. Zudem liegt in der engen Tabelle nur ein Zähler zwischen dem Fünften und Neunten, doch nach oben geht für beide eigentlich nichts mehr. Nach der Schlappe in Schengen wird der Tabellenzweite Grevenmacher gegen Echternach vor einer lösbaren aber dennoch nicht einfachen Aufgabe stehen. Wiedergutmachung ist angesagt, auch weil das blendend aufgelegte Itzig ansonsten endgültig ganz oben angreifen könnte. Bei dessen Gastspiel in Munsbach ist ein Auswärtserfolg auf alle Fälle drin.
Beim Duell der Nachbarn Merl-Belair und Bartringen gilt es für die Gastgeber zu versuchen endlich wieder einen Sieg einzufahren – was gegen den Tabellensechsten alles andere als einfach werden dürfte. Wie das gelingen kann, haben wir Red Star-Trainerin Claudine Miller gefragt.
„Die sieben Wochen Vorbereitung liefen optimal. Wir gewannen z.B. Freundschaftsspiele gegen City aus der Ehrenpromotion oder gegen Teams aus dem 1.Bezirk der 1.Division und spielten gut. In Itzig waren wir zu Beginn stark, ließen danach aber locker gegen aber einen soliden Gegner. Wir kassieren zu viele Gegentore nach Standards. Ich denke, am Ende wäre trotzdem ein Unentschieden drin gewesen, doch wir tun uns auf Naturrasen auch immer schwer.
Gegen Bartringen werden wir wie immer unser Bestes geben und wir wollen die drei Punkte. Ich hoffe auf eine Antwort der Jungs auf die Niederlage in Itzig. Wir als Trainerteam können nicht mehr machen, als wir es im Moment tun. Jetzt zählen die Spiele in der Liga und wir müssen punkten. Bartringen ist schwer einzuschätzen, doch wir werden alles geben und kompakt stehen. Dann werden wir sehen, was herauskommt. Leider sind wir noch nicht konstant genug.“
Sandweiler hat auch nach dem Winter zu kämpfen und wird gegen ein Mensdorf, das gut aus den Startblöcken zur zweiten Saisonhälfte kam, nicht unbedingt als Favorit in sein Heimspiel gehen. Eine schweren Stand hatte Weiler mit Blick auf die Ergebnisse. Nun kommt ein Mertert-Wasserbillig, das Remich-Bous überraschend seine zweite Saisonniederlage zufügen konnte. Kein Pappenstiel also für die Elf von Trainer Loscheider.
Die erwähnte URB bekommt gegen Kopstal eine realistische Chance, seinen Lapsus von vor einer Woche auszubügeln. Doch Vorsicht: die Formtabelle zeigt, dass beide sich aktuell auf einem ähnlichen Level bewegen. Im Südderby zwischen dem CS Oberkorn und dem CS Sanem geht es für beide um wichtige Punkte mit Blick nach unten, die Vorteile dürften aber bei den Gästen liegen, die im Erfolgsfall einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen würden, da sie auch noch ein Nachholspiel zu bestreiten haben.
Am Sonntag
__________________
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.