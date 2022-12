Rudelbildung nach dem Spiel in Bartringen – Foto: Max Penne

D1S2: Spitzenduo geht mit Vorsprung in die Winterpause Schengen gewinnt mit 4-3 in Tetingen +++ Knapper Heimsieg für den Leader +++ nächster wichtiger Sieg für Itzig

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Mit einem 2-0 schiebt sich Wormeldingen wieder auf Rang 3 und gewinnt etwas Abstand zu Gegner Sandweiler. Nach einem Torwartfehler schlug Borges Furtado mit dem 1-0 nach einer Viertelstunde zu (15.‘). Diesen Vorsprung konnte der FC Koeppchen bis weit über die Halbzeitpause hinaus halten, erst ganz zum Schluss machte der erst Minuten zuvor eingewechselte Silva Marques mit seinem ersten Saisontor den Deckel auf den Wormeldinger Heimsieg (2-0, 90.‘+6).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Es war wohl nicht nur in Sachen Toren etwas mehr los im Duell der Sorgenkinder Bartringen und Pfaffenthal-Weimerskirch. Der frühen Gästeführung (0-1, 9.‘) folgte kurz vor der Pause eine Ampelkarte für den Bartringer Fati (40.‘). Unmittelbar nach Wiederanpfiff sah dann der Pfaffenthaler Pelletier glatt rot (46.‘), die Hausherren glichen durch einen von Labata N’gamen getretenen Foulelfmeter aus (1-1, 64.‘). Ein Bartringer Eigentor sorgte dann aber für die erneute Führung von Red Black Egalité (1-2, 72.‘). Nur Minuten später gab es wieder einen Elfer für die Hausherren und wieder traf Labata N’gamen (2-2, 79.‘). Damit nicht genug der Elfmeter: El Harraoui nutzte den nächsten Strafstoß, um Pfaffenthal-Weimerskirch dann doch noch den Sieg zu sichern (2-3, 90.‘+1 FE). Nach Abpfiff kam es wohl noch zu einer Rudelbildung und ein weiterer Bartringer sah nach dem Spiel noch eine rote Karte.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Nach anderthalb Monaten ohne Sieg in der Meisterschaft konnte sich die US Esch nach einem kürzlich vollzogenen Trainerwechsel mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden. Zwar geriet man durch einen Treffer von Kerim Skenderovic in Sanem in Rückstand (1-0, 13.‘), doch quasi mit dem Pausenpfiff glich Chaba nach Vorarbeit von Djaraouane aus (1-1, 45.‘+2). Nach Wiederanpfiff ging es schnell, der vorherige Passgeber schoss einen Freistoß direkt zum 1-2 in die Maschen (51.‘), womit der Auswärtssieg bereits feststand. Die Lallinger verlassen damit vor der Winterpause einen der direkten Abstiegsplätze, Sanem, bei dem ein neuer Trainer angekündigt wurde – dazu am Dienstag mehr – siedelt sich nur noch ganz knapp über dem Strich an.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Die vier Tore im Verfolgerduell zwischen Cebra und Mensdorf fielen allesamt zwischen der 32.‘ und 50.Spielminute! Der gut aufgelegter Thiel hatte vor seinem Treffer zum 0-1 bereits ein paar Chancen liegengelassen, ehe er von Maurer einen langen Ball erhielt und den Torwart umspielte und erfolgreich abschloss (32.‘). Auf schwer bespielbarem Rasen drehte die Gastgeber das Spiel aber innerhalb einer Minute in der Schlussphase des ersten Durchgangs (1-1, 43.‘, 2-1, 44.‘). Der FC Syra zeigte sich gleich nach Wiederbeginn kaum geschockt, nach Doppelpass mit Mukendi traf Thiel zum zweitem Mal (2-2, 50.‘). Die Gäste erarbeiteten sich weitere Torgelegenheiten, erst in der Schlussphase der Partie musste Kerschen eingreifen, um das 3-2 zu verhindern, auf der anderen Seiten verhinderte der Pfosten die Entscheidung durch Steinmetz, so dass es beim Remis blieb. >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen*

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Nach viel Hin und Her sah es nach neunzig Minuten nach einem knappen Heimsieg im Spitzenspiel aus. Doch ein Spiel dauert bekanntlich mehr als nur neunzig Minuten. Aydine Correia war es, der die Gäste aus Schengen in Tetingen mit einem direkten verwandelten Freistoß in Führung brachte (0-1, 15.‘), rund zwanzig Minuten später glich Osmanovic aus (1-1, 34.‘). Schlag auf Schlag ging es zu Beginn der zweiten Hälfte, in der Bellus die Gäste nach einem Assist von Yasser zwar erneut in Führung bringen konnte (1-2, 46.‘), doch Pinto Da Silva (2-2, 52.‘) und Jonni Correia (3-2, 53.‘) drehten das Spiel schnell zugunsten der Union 05. Wie erwähnt blieb es lange bei diesem Spielstand. Dann sah der Torschütze zum 2-2 die Ampelkarte (90.‘+1) und ein Doppelschlag von Ahmaidi besiegelte das Schicksal von Kayl-Tetingen (3-3, 90.‘+4 FE, 3-4, 90.‘+6).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Beles gewinnt in extremis in Remich und schiebt sich bis auf Rang 6 vor während die URB sich über den Winter nach unten orientieren muss. Faladé eroberte einen schlechten Rückpass zum 1-0 (12.‘), welches Er Rafik nach einem Zuspiel von der Seite zum 1-1 ausgleichen konnte (28.‘). Ein von Pereira verwandelter Foulelfmeter sorgte Mitte der zweiten Hälfte eratmals für eine Beleser Führung (1-2, 66.‘). In der Schlussphase war es dann wieder an Faladé, der einen langen Ball erreichte um am 15.Spieltag mit seinem 21.Saisontor (!) auszugleichen (2-2, 82.‘). Dann brach die an diesem Wochenende oft zitierte Schlussphase an, in welcher Pereira zwar zunächst einen Elfmeter verschoss (90.‘+2), dann aber eine Kopfballvorlage von Er Rafik volley zum Siegtreffer in die Maschen schoss (2-3, 90.‘+4).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie In einer sehenswerten Partie gewann Walferdingen aufgrund einer Unzahl an Großchancen verdient gegen eine talentierte junge Elf aus Merl. In einer Partie mit viel Rhythmus gelang Résidence-Kapitän Macedo nach 33 Minuten das 1-0. Nachdem der Gästetorwart seine Farben mehrfach im Spiel hielt, war er nach einer Stunde machtlos, als Balu auf 2-0 erhöhen konnte (61.‘). Heusbourg brachte den Red Star nach Vorarbeit von Santos Duarte zwar noch einmal heran (2-1, 76.‘), doch zu einem Punktgewinn reichte es für den Aufsteiger nicht.