D1S2: Spannung bis in die Nachspielzeit

Was am Wochenende los war

Es war das angekündigte Herzschlagfinale, allerdings eher noch etwas mehr unten als oben. Dramatik pur beispielsweise im Fernduell Sandweiler, CS Oberkorn und Mertert-Wasserbillig um einen Relegationsplatz. Dramatischer geht es kaum: Wasserbillig liegt zur Halbzeit in Sanem mit 1:2 hinten und ist damit zu diesem Zeitpunkt direkt abgestiegen. Dann allerdings drehen Damaso (63') und Mehanovic (68') das Spiel komplett, haben also das ihrerseits Mögliche getan, müssen aber auf Schützenhilfe von Itzig (oder Kopstal) hoffen, die in Sandweiler selbst noch um die Relegation zur Promotion kämpften. Bbis in die Nachspielzeit hinein führte der "Underdog" durch ein Tor aus der 29.Minute mit 1:0, ist somit selbst in der Relegation und die UMW trotz des eigenen Sieges abgestiegen, sollte auch Oberkorn nicht verlieren. Doch dann schlug das "Schicksal" in Form von Goncalves zu, der Itzig zwar nicht selbst in die Aufstiegsrelegation schießt, aber durch seinen Ausgleichstreffer Sandweiler von 32 auf 30 Punkten "herunterrechnet", einen Punkt hinter Wasserbillig.

Durch das Remis der US hätte sich somit auch der CS Oberkorn in die Relegation gerettet, es sei denn sie hätten eine hohe Niederlage in Kopstal kassiert. Auch in diesem Spiel fiel der Ausgleich für den nun Tabellendreizehnten erst spät, Jau traf in der Schlussminute der regulären Spielzeit vom Punkt. Man kann also mit Fug und Recht behaupten: bitterer ging es wirklich nicht für Sandweiler, wenige Augenblicke haben gefehlt; freudiger Nutznießer ist die UMW, die nun gegen Gasperich um den Ligaverbleib antreten dürfen, sowie der CSO, welcher es mit Folscheid zu tun bekommen wird.

Wie bereits erwähnt wird Itzig nicht in der Aufstiegsrelegation antreten: diesen Platz liess sich Grevenmacher am letzten Spieltag nicht mehr nehmen. Diese ließen gegen Junglinster selbst nichts anbrennen, 5:0 hieß es am Ende. Dieses Ergebnis bedeutet aber auch gleichzeitig den Abstieg der Gäste. Dabei trafen Senhadji und Ramos Correia doppelt, den fünften Treffer steuerte Klapp bei; Lahyani vergab noch vom Strafstoßpunkt. Erschwerend für Junglinster kam noch der Platzverweis gegen Mendes de Pina kurt vor der Pause hinzu, eine zu große Hypothek um noch einmal anzugreifen. Grevenmacher wird nun gegen Wormeldingen um einen Platz für die Ehrenpromotion spielen, Anstoß ist hier nächste Woche Dienstag um 19.30 Uhr in Berburg.

In den anderen Spielen ging es noch um Punkte, Platzierungen und Ehre, aber nicht mehr um Aufstieg, Relegation oder Abstieg. Munsbach schlug dabei Schengen mit 4:0, Merl verlor in einem torreichen Match mit 3:4 gegen Echternach und Weiler kam mit sage und schreibe 8:0 gegen Bartringen unter die Räder. Somit endet eine spannende und turbulente Saison in der zweiten Staffel der ersten Division, in der Remich als Meister nächstes Jahr in der zweiten Liga des Landes antreten wird.

Die Relegation

👉 Barrages, Finals, Länderspiele: alle Termine und Spielorte