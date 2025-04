D1S2: schwere Verletzung eines Fans überschattet Derby in Consdorf

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels

Ein Bericht aus Condorf von FuPa-Redakteur Paul Krier

Es waren gut 10 Minuten nach der Pause absolviert, als auch der Autor dieser Zeilen auf der Tribüne im Consdorfer „Kuerzwénkel“-Stadion hörte, wie Glas zerbrach. Unmittelbar danach waren es panische Reaktionen im bis dahin lautstarken Echternacher Fanblock. Eine Person, die sich in diesem Bereich der Tribüne befand, war scheinbar hingefallen und hatte sich derart schwer an Scherben verletzt, dass das Spiel sofort unterbrochen wurde und Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet wurden. Helfer aus beiden Vereinen, darunter u.a. ein Co-Trainer und eine Betreuerin der Gäste sowie ein Spieler der Reserven von Berdorf-Consdorf, leisteten diese Erste Hilfe.

Der Verletzte erlitt einen starken Blutverlust und wurde Angaben aus dem Umfeld des Gastvereins zufolge nach notärztlicher Behandlung vor Ort später im Krankenhaus sofort operiert. Am Sonntag soll es der Person bereits besser gegangen sein, sie müsse aber eine Woche im Krankenhaus bleiben. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die Erste Hilfe binnen weniger Minuten quasi reibungslos klappte, der Notarzt war kaum zehn Minuten nach dem Notruf vor Ort. Entsprechend wurde Schlimmeres verhindert. Wie es zum Sturz kam, konnten sich einige zum Vorfall befragte Zuschauer, die sich in unmittelbarer Nähe des Geschehens befunden hatten, übereinstimmend nicht erklären.

Auf jeden Fall gebührt den Ersthelfern größten Respekt und Dank für ihren Einsatz. Dem Verletzten wünschen wir an dieser Stelle, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Das Spiel, das mit einem überraschenden 2:1 für den Tabellenletzten zu Ende ging, war während dem Vorfall wie erwähnt unterbrochen, da Fans aufgrund der akuten Situation sofort über das Spielfeld liefen, um Hilfe zu holen. Das Derby und eigentliche Fußballfest vor geschätzten und teils stimmgewaltigen 300 Zuschauern geriet deshalb in den Hintergrund.

Stimmen zum Spiel

David Tiago (Echternach): „Wir waren einfach schlecht, wir haben uns dem Gegner angepasst. Wir haben nicht das umgesetzt, was wir in den letzten Spielen machten, nämlich kämpfen und laufen. Das war heute nicht genug. Jetzt gilt es, den Kopf wieder hochzuhalten, da wir am Mittwoch ein wichtiges Spiel haben. Wir müssen jetzt sehen, was wir falsch gemacht haben und diese Dinge für das Pokalspiel verbessern, um dieses gewinnen zu können.“

>> Video-Highlights des Spiels

Pedro Dos Santos (USBC): „Ein Derby ist ein Derby und ich bin froh, dass wir diesen Sieg feiern konnten. Natürlich ist es eine schwere und lange Saison für uns, doch ein Derby gewinnt man und das haben wir getan. Die Arbeit ist gemacht und jetzt schauen wir von Spiel zu Spiel und wer weiß, was passiert. Man darf die Hoffnung nie verlieren, vielleicht ist noch ein Wunder möglich.“