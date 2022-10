D1S2: Sandweiler stellt Schengen auf den Prüfstand Leader Walferdingen tritt in Bartringen an +++ können die UMW und US Esch endlich ihre ersten Siege holen?

Mit drei Niederlagen am Stück lief es bei Cebra in der Meisterschaft zuletzt alles andere als rund, am Mittwoch schoss man sich im Pokal aber scheinbar den Frust von der Seele. Mit Kayl-Tetingen kommt eine Elf nach Zessingen, bei der es noch an Konstanz fehlt. An einem guten Tag ist für die Union 05 alles drin – welchen man am Sonntag erwischt, wird sich zeigen. Der 8.Spieltag im 2.Bezirk der 1.Division hält nicht das eine große Topspiel parat, am Nächsten kommt einem solchen aber die Partie zwischen Sandweiler (6.) und „Vize“ Schengen. Beide liefern bisher eine äußerst beachtliche Saison ab, aufgrund des starken Kaders der Gäste dürften diese aber über gewisse Vorteile verfügen. Weniger gut gestaltete sich dagegen die bisherige Spielzeit für Syra Mensdorf, das den guten Aufsteiger Beles empfängt. Im Pokal Top, in der Liga Flop könnte man die letzten drei Wochen für Mensdorf zusammenfassen, doch auch bei den Gästen war zuletzt in der Meisterschaft etwas Sand im Getriebe, der letzte Erfolg datiert von vor einem Monat.

Pfaffenthal-Weimerksirchs Formkurve zeigte in den vergangenen Wochen nach oben, so dass man gegen Mertert-Wasserbillig nachlegen möchte. Doch die Gäste wollen sicherlich auch irgendwann ihren ersten Sieg feiern. Auf einen solchen wartet auch die US Esch, die die letzten beiden Pflichtspiele immerhin ohne Niederlage überstand. Ob das aber gegen Merl-Belair reichen wird, um seinen ersten Erfolg in der Liga zu feiern, steht auf einem anderen Blatt. Walferdingen musste sich zuletzt etwas überraschend Sanem beugen und tritt am Sonntag in Bartringen an, das im Pokal unter der Woche bei Underdog Harlingen verlor und auch mit seiner Torausbeute haderte.

„Werden das Spiel ohne Druck angehen“

Der Bartringer Trainer Pascal Fabbri: „Nach der letzten Saison haben uns einige gute Spieler verlassen. Wir haben jetzt ein neues Team zusammengestellt, bei dem die Findungsphase noch nicht ganz abgeschlossen ist. Wir werden am Sonntag versuchen, das Beste herauszuholen, werden das Spiel aber ohne Druck angehen. Es ist nicht Walferdingen, gegen das wir punkten müssen, doch wenn uns das gelingen würde, wäre es umso besser.“

Nach dem erwähnten Überraschungssieg in Walferdingen tritt Sanem nun gegen den Tabellenfünften Remich-Bous an, der sicherlich gewarnt sein dürfte. Doch die zuletzt starken Leistungen der URB könnten zusätzlich auf ein gutes Spiel hindeuten.

