D1S2: Saisoneröffnung am Samstag in Mensdorf und Junglinster

Mit einer tollen Vorsaison im Gepäck empfängt Syra Mensdorf am Samstag um 16 Uhr eine Union Remich-Bous, der von manchen eine Spitzenplatzierung zugetraut wird. So könnte es einen Hauch eines ersten Spitzenspiels sein. Nur zwei Stunden später tritt Grevenmacher zum „Kantonalderby“ in Junglinster an. Der CSG sollte als Aufstiegskandidat in der Lage sein, dort seinen ersten Dreier zu holen.

Trainer Martial Servais: „In der Sommertransferperiode mussten wir einige Anpassungen am Kader vornehmen und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Vorbereitung war anspruchsvoll und wir haben intensiv an konditionellen und taktischen Aspekten gearbeitet. Leider müssen wir uns auch mit einer schweren Kreuzbandverletzung unseres Spielers Albutrin Aliu auseinandersetzen. An dieser Stelle wünschen wir ihm von ganzem Herzen eine schnelle und problemlose Genesung.

Wir sind überzeugt, dass wir bereit sind. Wir wissen aber auch, dass Junglinster sich mit seinem neuen Trainer Greg Molitor, den ich sehr respektiere, unbedingt beweisen und mit seiner jungen Mannschaft gleich ein erstes Ausrufezeichen setzen will. Wir haben sie sowohl am letzten Wochenende, mit einer eher gemischten Mannschaft, als auch im Test gegen Bastendorf beobachtet und wissen, dass uns eine dynamische, hungrige Mannschaft mit zwei, drei sehr starken Einzelspielern erwartet. Uns ist auch bewusst, dass alle Teams auf den CSG warten und uns so weit wie möglich ärgern wollen. Trotzdem verstecken wir uns nicht vor unseren Zielen und wollen die ersten drei Punkte mitnehmen.“