D1S2: Rückblick auf das Topspiel „op Flohr“ und mehr

Was am Wochenende los war

« Op Flohr » kam es am Sonntag zum Topsiel des zweiten Bezirks der ersten Division. Es waren die Hausherren aus Grevenmacher die Siegreich aus dem Spitzenspiel gingen. Neuzugang Jeoffrey Ramos brachte seine Farben früh in Führung. Schengen gelang der Ausgleich, doch Grevenmacher fand in Form von Martins Mina die nächste Antwort. Bei diesem Spielstand von 2-1 sollte es bleiben. Echternach reiste nach Munsbach und ging mit dem Pausenpfiff in Rückstand. In der zweiten Halbzeit drehte man die Begegnung, Siga erzielte einen Doppelpack und die Gäste reisten durch diesen 2-1 Erfolg mit 3 Punkten im Gepäck zurück in die Abteistadt. Auswärts in Merl gelang Itzig der erste Dreier der Saison. Djagbassou sorgte spät (81.‘) für den 0-1 Siegtreffer. Aufsteiger Bartringen musste zum Absteiger Sandweiler. Faroukh netzte doppelte und der Aufsteiger entführte mit dem 0-2 Erfolg somit die Punkte. Mit dem zweiten Erfolg im zweiten Spiel thront Weiler vom Spitzenplatz. Mensdorf ging in Führung, doch Weiler konterte diese schnell. In der Schlussphase wurde die Begegnung nochmals spannend, jedoch behielt Weiler beim 4-2 die Nerven. Mensdorf bleibt somit weiter punktlos. Auch mit 4-2 konnte sich Remich-Bous gegen Mertert-Wasserbillig durchsetzen.

Der Präsident von Mertert-Wasserbillig Jan Fisch nach der Partie: „Remich hat sehr stark begonnen und ist hoch angelaufen, was uns einen sauberen Spielaufbau erschwert hat. Durch Konter waren wir offensiv jedoch gefährlich. Eine Großchance vor dem 1-0 sowie das Tor selbst unterstreichen dies. Man merkt, dass die Fehler mit denen wir letztes Jahr noch davongekommen sind in der ersten Klasse „cash“ bezahlt werden. Beim 1-2 verlieren wir in einer Offensivaktion den Ball und kassieren prompt ein Tor. Die Gegner haben dieses Jahr halt die Klasse das auszunutzen. Auch beim 2-4 sind wir etwas zu passiv und das kann man sich gegen Sanel nicht erlauben. Er ist nach wie vor ein überragender „Goalgetter“. Aber keinen Vorwurf an unsere junge Mannschaft. Sie machen das sehr gut, sowohl im Training als auch in den beiden Spielen. Die Mentalität und der Einsatz stimmen. Glückwunsch an Remich. “

Kopstal musse zum Auswärtsspiel nach Sanem und führte bereits mit 0-2. Jedoch nach einer roten Karte gegen Ludwig (39.‘) drehte sich der Spieß und Sanem konnte beim 2-2 noch einen Punkt ergattern. Oberkorn behielt in ihrem Heimspiel gegen Junglinster mit 2-0 die Oberhand. Damit stehen die Gäste nach zwei Spielen noch ohne Punkte da.

Der siegreiche Trainer von Oberkorn Frédéric di Biase nach Abpfiff: „Wir haben heute Kämpfer auf dem Spielfeld gesehen, die sich nach der Niederlage vom vergangenen Spieltag wieder aufgerappelt haben und einen großartigen Torwart der unüberwindbar war. Leider verlieren wir unseren Stürmer durch eine Gelb-Rote Karte."

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!