D1S2: Remis im Verfolgerduell

Nach wettbewerbsübergreifenden drei Niederlagen am Stück und einem kürzlich vorgenommenen Trainerwechsel konnte Sanem am gestrigen Sonntag die Kurve bekommen und gegen Sandweiler einen 2:1-Heimsieg feiern. Nach einem torlosen Remis zu Pause brachte Mendes die Gastgeber mit 1-0 in Führung, sah sein Tor aber schnell durch Valente egalisiert (1-1). Doch das Glück war auf Sanemer Seite und so konnte Oliveira Mitte der zweiten Hälfte nach Vorlage von Santos das 2-1 machen und so den Sieg sicherstellen.

Nach einem Zwischentief konnte Cebra gegen das weiter stark abstiegsbedrohte Bartringen seinen zweiten Sieg in der Liga in Serie feiern und kann nach Punkten zur breit gefächerten Verfolgergruppe aufschließen. Nach dem Führungstor von Vajente konnten die Gäste zwischenzeitlich auf 1-1 zurückkommen, Keywene (2-1) und Lima (3-1) trafen schließlich aber zum Heimsieg des FC Cebra 01.

Im Topspiel des Wochenendes trennten sich Kayl-Tetingen (4.) und Wormeldingen (3.) mit einem 1:1-Unentschieden. Bis Mitte der zweiten Halbzeit sollten in Tetingen keine Tore fallen, dann war D'Angelo zur Stelle um den FC Koeppchen per Kopfballtor in Führung zu bringen (0-1, 69.'). Kurz darauf flog Union 05-Spieler Do Rosario mit einer roten Karte vom Feld, was aber keineswegs den Gästen in die Karten spielte. Es waren nämlich die Hausherren die entsprechend in Unterzahl und durch einen Treffer von Skenderovic kurz vor Schluss doch noch zum Ausgleich kommen sollten (1-1, 84.').

Durch das eben erwähnte 1-1 im Topspiel pirscht sich Remich-Bous nach einem knappen Heimsieg gegen Pfaffenthal-Weimerskirch wieder an die Kontrahenten aus Tetingen und Wormeldingen heran. Nachdem die URB bereits zwei dicke Chancen vor der Pause nicht nutzen konnte – u.a. scheiterte di Bari an der Latte – war es unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff Kartheiser, der nach Flanke von Hippert das 1-0 machen konnte (43.'). In der zweite Hälfte konnten die Gastgeber trotz guter Gelegenheiten nicht nachlegen, so dass es spannend blieb. So kamen die Hauptstädter besser ins Spiel, ohne aber die ganzen dicken Gelegenheiten zu haben. An Ende verpasste Maio die endgültige Entscheidung, als sein Lupfer nur gegen die Latte ging. Zum Heimsieg sollte es dennoch für die URB reichen. >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen*

Walferdingen dreht weiter seine Runden ganz oben in der Tabelle. Gegen die US Esch war es Ndong Mbacké, der in der Schlussphase der ersten Halbzeit einen Assist von Szari zum 1-0 verwerten konnte (35.'). In der Nachspielzeit erhöhte Rozier dann sogar noch auf 2-0 (45.'+1). Der Sieg war damit aber noch keineswegs eingetütet, zumal Alves Vieira nach nicht einmal einer Stunde verkürzen konnte (2-1, 57.'). Im weiteren Verlauf passierte aber nichts mehr, so dass es beim Heimsieg blieb und die US Esch nach einem Zwischenhoch und darauf folgenden zwei knappen Niederlagen am Stück riskiert, den direkten Anschluss an das rettende Ufer vorerst zu verlieren.

Mit Mensdorf konnte sich ein weitere Club des 2.Bezirks der 1.Division nur knapp durchsetzen. Das Tor des Tages erzielte Yann Olafsson, Bruder der ehemaligen Nationalspielerin Kim, nach einer halben Stunde und einem Assist von Pintar (0-1, 29.'). Eine kurzzeitige Überzahlsituation nach Platzverweis für Gästespieler Huremovic (85.') konnte Itzig in der Schlussphase nicht zu einem eventuellen Punktgewinn ausnutzen und bleibt weiter unten in der Tabelle hängen.

Den „High score" des Sonntags im 2.Bezirk der 1.Division realisierte Schengen, das sich in Wasserbillig klar durchsetzen konnte. Doch trotz 0:3-Führung nach nur 25 Minutten (0-1, 5.' Bellus, 0-2, 10.' & 0-3, 25.' Twimumu) brachte man sich fast noch in die Bredouille. Nachdem Correia einen Elfmeter zum möglichen 0-4 vergab (35.'), konnte Gashi postwendend verkürzen (1-3, 35.') und Gashi brachte die UMW noch vor dem Pausentee wieder heran (2-3, 41.'). Wie die Schengener Kabinenansprache ausfiel entzieht sich zwar unserer Kenntnis, doch ein Doppelschlag von Bellus (2-4, 60.') und wieder Twimumu (2-5, 65.') sorgte wieder für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt besorgte Wétié (2-6, 75.').