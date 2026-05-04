D1S2: Remich feiert den Aufstieg

Remich-Bous kehrt in die Ehrenpromotion zurück – Foto: URB

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👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels Was am Wochenende los war

Zehn Punkte Vorsprung und nur noch drei Spiele; ein uneinholbarer Vorsprung. Durch das 3:1 in Echternach feiert Remich den direkten Aufstieg in die Ehrenpromotion. Bis knapp eine halbe Stunde vor dem Spielende, es stand zu diesem Zeitpunkt 1:1, stellte sich der ein oder andere die Frage, ob die Männer von der Mosel den Aufstieg nicht lieber im nächsten Heimspiel feiern wollen. Doch Remich löste sportlich fair schon an diesem Wochenende das Ticket für die Zweitklassigkeit und schenkte dem Gegner nichts im Abstiegskampf.

Reuter: „jetzt wollen wir das Double“

„Echternach hat durchaus probiert mit seiner jungen Mannschaft Fussball zu spielen und ich hoffe, dass sie den Klassenerhalt schaffen“ so Andy Reuter, Trainer von Remich-Bous am Montag im Telefongespräch mit Paul Krier. „Wir haben aber hochverdient gewonnen und hätten schon in der 1.Halbzeit den Sack zumachen müssen. Wir rotierten und gingen damit ein gewisses Risiko ein, hatten aber auch Glück, dass Scott Kops nach sechs Wochen Verletzungspause wieder mit dabei war und das entscheidende Tor erzielte.“

Den Aufstieg widmete Reuter auch den ehrenamtlichen Helfern im Club: „Sie leben für den Verein, ich bin sehr froh für sie, das möchte ich absolut hervorheben. Natürlich ist es auch geil für die Mannschaft. Remich-Bous ist ein Verein, in dem man in Ruhe arbeiten kann. Gefeiert wurde nicht viel, denn jetzt wollen wir das Double.

In der Meisterschaft steht noch eine Revanche gegen Itzig an, danach werden auch die Jungs eine Chance bekommen, die immer dabei waren aber nicht so oft spielten. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass die URB vor zwei Jahren fast in die 2.Division abgestiegen war und jetzt spielen wir so eine tolle Saison und der Aufstieg ist mehr als verdient.“

Immerhin zwei Punkte Vorsprung auf ein punktgleiches Dreiergespann - und damit der Relegation - hat Echternach aber immer noch; auf dem ersten sicheren Rang steht nun Sandweiler, dass in Junglinster mit 3:0 gewann. Sandweiler hat nun den Klassenerhalt nach langer Zeit wieder selbst in der Hand, um so schwerer wird es für Junglinster, die bereits vier Punkte hinter einem Relegationsplatz, aber auch durch die Konstellation, einem Nichtabstiegsplatz stehen.

Auch für Mertert-Wasserbillig kommen noch alle drei "Möglichkeiten" in Frage, es braucht dringend Punkte, in Mensdorf gab es diesmal allerdings nichts zählbares zu holen. Nach Pelkes Führung (10.') konnte man durch Reuland in Minute 43 zwar ausgleichen, doch Thiel stellte 25 Minuten vor dem regulären Ende den 2:1-Endstand her. Zudem verlor der Gastgeber noch Lutovac per Ampelkarte kurz vor dem Schlusspfiff. Der CS Oberkorn und Munsbach trennten sich in einem für beide Vereine immens wichtigen Spiel mit 2:2. Ein "Punktverlust" der dem CSO sicher mehr weh tut als seinem Gegner, bleibt man damit punktgleich mit Junglinster auf dem letzten Tabellenplatz; Munsbach hat immerhin jetzt 5 Punkte Vorsprung auf die Relegation. Mit gleicher Punktanzahl einen Rang davor steht Schengen, welches mit 3:1 gegen Weiler erfolgreich war. Coutin (7.'), Djelloul Khedda (45.'+4) und Hégué (66') erzielten dabei die Tore, der Anschluss von Bah (87.') kam zu spät, um das Spiel noch zu drehen.

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Weiter unten drinn steckt auch Merl, welche in Grevenmacher mit 0:5 schon arg "unter die Räder" kamen. Allerdings sei auch angemerkt, dass man ab Minute 35 in Unterzahl agierte; Ermindo Das Neves musste mit der Ampelkarte das Spielfeld verlassen. Aber das was nunmal zählt sind Punkte und die fuhr an diesem Sonntag der Gegner ein, so dass dieser weiter den Relegationsplatz inne hat. Allerdings spürt man weiter den Atem von Verfolger Itzig, die buchstäblich in letzter Minute (90.'+4) durch einen Treffer von Fernandes Teixeira Ihren Gegner Sanem "niederringen" konnten. Es bleibt also auch um Platz zwei und drei recht spannend: Itzig trifft noch auf Remich, Weiler und Sandweiler, während es Grevenmacher mit Munsbach, Oberkorn und Junglinster zu tun bekommen wird. Im letzten Spiel unterlag der sehr gute Aufsteiger Bartringen mit 3:0 gegen Kopstal, was eigentlich mit 6 Punkten Vorsprung und einem guten Torverhältnis, sowie den Spielansetzungen der Konkurrenz, den Klassenerhalt für Kopstal bedeuten sollte.