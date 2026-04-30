 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

D1S2: Remich-Bous einen Sieg vom Aufstieg entfernt

CSG mit knappem Erfolg in Sandweiler, Itzig lässt Punkte in Kopstal liegen, wichtige Sieg für Munsbach und CSO

von Paul Krier · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Bartringen gewann in Wasserbillig
Bartringen gewann in Wasserbillig – Foto: Stan Jahrmärker

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1.Div - 2.Bez
Sandweiler
Grevenmacher
Weiler
Echternach

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Der 26.Spieltag in Zahlen

Alle Ergebnisse

Gestern, 20:00 Uhr
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
1
2
Abpfiff

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Gestern, 20:00 Uhr
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
1
3
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Gestern, 20:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
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Gestern, 20:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
2
2
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Gestern, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
FC Schengen
FC SchengenSchengen
2
1
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Gestern, 20:00 Uhr
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
2
1
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Gestern, 20:00 Uhr
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
0
1
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Gestern, 20:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
2
3
Abpfiff

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Was am Mittwoch los war

Es war ein Abend der Sorgenkinder im 2.Bezirk der 1.Division am Mittwochabend. So gewann z.B. Schlusslicht CS Oberkorn mit 2:1 in Mensdorf, das in der Schlussviertelstunde einen möglichen Punktgewinn verspielte, als man einen Elfmeter verschoss. Kopstal punktete beim torlosen Unentschieden gegen Itzig, liegt aber trotz Platz 9 nur 3 Zähler vor der Abstiegsrelegation. Echternach, ebenfalls noch nicht gerettet, hatte Anfang der Woche die Vertragsverlängerung mit seinem Trainergespann bekanntgegeben. In Sanem drehte man einen frühen Rückstand in eine 2:1-Führung, am Ende teilte man die Punkte (2:2). Schließlich gewann Munsbach das Duell zweier Sorgenkinder mit 3:2 in Merl, brachte sich selber aber nochmal in Gefahr, als ein Doppelpack von Fernandes Quianque den Red Star nach 0:3 für die Gäste noch einmal heranbrachte.

Für Merl und auch Mertert-Wasserbillig, das mit 1:3 gegen Bartringen den Kürzeren zog, bedeutet dies, dass sich die Lage leicht zugespitzt hat. Schengen verkaufte sich im Derby bei Leader Remich-Bous gut, ging vor der Pause mit seinem ersten Torabschluss in Führung (0:1, 41.‘), welche Bernardo mit einem direkt verwandelten flachen Freistoß aber umgehend egalisierte (1:1, 45.‘). Nach einem Remicher Abseitstor (75.‘) fand die URB den Siegtreffer unmittelbar vor Schluss dann doch noch, Faladé köpfte das 2:1 in der 4.Minute der Nachspielzeit. Remich-Bous ist damit nur noch einen Sieg vom Aufstieg entfernt. Schengen muss dagegen noch Punkte sammeln, um dem Abstieg zu entrinnen, genau wie Junglinster. Der Vorletzte verlor in Weiler mit 1:2, dies nachdem man 65 Minuten lang mit einem Mann mehr spielte. Am Ende verschossen die Gastgeber sogar noch einen Elfmeter. Grevenmacher tat sich in Sandweiler schwerer als gedacht, war zwar überlegen, doch es bedurfte eines Elfmeters von Senhadji, um den knappen 1:0-Sieg herzustellen (38.‘).

Der 27.Spieltag

Für den Tabellenzweiten CSG steht am Sonntag das nächste Spiel gegen ein Sorgenkind an (Merl). Junglinster (15., 24 Punkte) und Sandweiler (14., 25) stehen sich in einem brutal wichtigen Duell im Abstiegskampf gegenüber, wobei der Trend leicht zugunsten der Gäste spricht. Schengen hat Weiler zu einem sicherlich nicht leichten Heimspiel zu Gast, etwas das auch auf Echternach zutrifft, das ein Remich-Bous empfängt, das den direkten Aufstieg unter Dach und Fach bringen möchte.

Itzig wird versuchen, gegen Sanem weiter Druck auf Grevenmacher auszuüben, Kopstal wird es in Bartringen wiederum nicht leicht haben, Punkte gegen den Abstieg zu holen. Ähnlich sieht die Lage für das abstiegsgefährdete Mertert-Wasserbillig in Mensdorf aus. Ein weiteres wichtiges Duell um Zähler im Rennen um den Klassenerhalt tragen der CSO (16., 23) und Munsbach (8., 32) aus.

Am Sonntag

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
CS Sanem
CS SanemSanem
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Schengen
FC SchengenSchengen
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

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