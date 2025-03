D1S2 - Patrick Maurer: „wir wissen was wir können“

Das „E29-Duell“ zwischen den knapp 20 Kilometer von einander entfernt liegenden Echternach und Junglinster lässt sich ebenso interessant wie spannend an. Die Formkurve und die 120 Pokalminuten des Daring am Mittwoch sprechen für Tabellennachbar Junglinster. Syra Mensdorf begrüßt mit Schengen ebenfalls einen Tabellennachbarn und da man zuletzt die bessere Bilanz vorzuweisen hat, dürfte man über die ebenfalls etwas bessere Ausgangslage verfügen. Wie sich das letzte Saisondrittel für den FC Syra anlässt, wollten wir von Trainer Patrick Maurer wissen.

„Wir bestritten in den vergangenen Wochen quasi nur Spitzenspiele und so geht es jetzt gegen Schengen und danach mit Junglinster weiter. Es werden zwei entscheidende Begegnungen mit Blick auf den oberen Barrageplatz sein. Es gibt aber keinen Druck, wir wissen was wir können und wir werden in das Spiel gehen, um die 3 Punkte zu holen. Zwar fällt Thiel verletzt aus und Olafsson ist z.Z. noch krank, doch jeder kann jeden ersetzen, das hatten wir auch gegen Beles bewiesen. Für Schengen dürfte es die letzte Chance auf Platz 2 sein, doch wir kennen sie. Es ist immer schwer, gegen sie zu spielen und ich denke, es wird auf die Tagesform ankommen.“

Spitzenreiter Beles sollte gegen Merl-Belair klarer Favorit sein, muss sich aber von zwei wettbewerbsübergreifenden Niederlagen in Folge erholen – da könnte der unerfahrene Red Star u.U. der richtige Aufbaugegner sein. Eigentlich sollte Weiler in Itzig über die besseren Karten verfügen, doch man muss das Pokalspiel vom Mittwoch noch verkraften und man darf nicht aus den Augen verlieren, dass Itzig eine kleine Serie von drei Spielen ohne Niederlage hinter sich hat. Ein richtungsweisendes Spiel im Tabellenkeller bestreiten Pfaffenthal und Ehleringen. Es deutet sich ein offener Ausgang an, bei dem für die Hauptstädter im Falle einer Niederlage der Abstand zum rettenden Ufer fast schon uneinholbar groß werden könnte.