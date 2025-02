D1S2: nächster Big Point für Beles!

Der Start für eine ereignisvolle Schlussphase. Berdorf-Consdorf drückte weiter und kam sogar in der ersten Minute der Nachspielzeit durch Defez zum Anschluss. Die Heimmannschaft schnupperte Morgenluft und hatte sogar noch zum Schluss die große Möglichkeit zum Ausgleich als ein Schuss im Getümmel von den Gastgebern durch Da Silva noch von der Linie gekratzt wurde. Ehleringen rettete sich über die Zeit und konnte einen wichtigen Auswärtssieg feiern.

Als Schiedsrichter Jahrmärker, der sich in seiner letzten Saison als aktiver Unparteiischer befindet, dann zur zweiten Halbzeit anpfiff, wusste noch keiner wie turbulent diese zweiten 45 Minuten werden sollten, aber der Reihe nach. Die zweite Hälfte begann eigentlich wie die erste und es waren die Gäste die hier die Entscheidung suchten und auch fanden. Muntean (57.‘) und Kozar (60.‘) stellten das Ergebnis auf 0-4. Die Messe schien gelesen. Berdorf-Consdorf reagierte mit einem Dreierwechsel und zeigte ein komplett anderes Gesicht und gab nicht auf. Per Foulelfmeter sorgte Defez (67.‘) für den Anschluss und nur wenig später verkürzte Djalo (75.‘) weiter.

Im Tabellenkeller bestritt Berdorf-Consdorf gegen Ehleringen ein wichtiges Heimspiel. Bei bestem Fussballwetter waren es die Gäste die Ihre erste Chance nutzen, Dramé (20.‘) netzte mit dem Kopf den Ball zur Führung ein. Ehleringen blieb dran und konnte noch vor der Pause (39.‘) erhöhen, als Da Silva eine Vorlage von Dramé nutzte. Mit diesem Resultat ging es auch in die Pause.

US Berdorf-Consdorf 01

US Berdorf-Consdorf 01 USBC01

So., 23.02.2025, 16:00 Uhr

Sanem wurde früh im Spiel seiner Favoritenrolle gegen Kayl-Tetingen gerecht. Bereits nach 17 Minuten brachte Mendes seine Farben in Führung. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause. Nach der Pause glichen die Gäste das Spiel aus. Westermann netzte den Ball ein (63.‘). Dies hielt aber nicht für lange, nur zwei Zeigerumdrehungen später brachte Lopes Pereira Sanem wieder in Führung und sorgte somit für den Schlusspunkt.

So., 23.02.2025, 16:00 Uhr

Nach einem langen Ball (72.‘), stürmte Gästetorwart de Almeida aus seinem Tor und klärte den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand. Merl musste die Partie mit 9 Mann beenden, doch dies war nicht die letzte Hinausstellung dieses Spiels. Dervisevic sah in der zweiten Minute der Nachspielzeit die Ampelkarte. Am Spielstand änderte dies nichts mehr und Remich-Bous setzte sich mit dem knappsten aller Resultate durch.

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit zwischen Remich-Bous und Merl, bestraften sich die Gäste durch eine Rote Karte, nach Tätlichkeit, selbst. Diallo hatte bereits nach 42 Minuten Feierabend. In der 67. Spielminute wurde ein Tor von Ibrahimovic noch wegen Abseits aberkannt, doch 3 Minuten später war es Kramaric, dessen Freistoßflanke ohne nochmals berührt zu werden, unhaltbar ins Tor fiel.

So., 23.02.2025, 16:00 Uhr

Nur wenig später (25.‘) war es Twimumu, der den frisch eingewechselten Torwart Komes, per Foulelfmeter überwinden konnte du zum Ausgleich traf. Noch vor der Pause gab es dann die Reaktion von Weiler in Form von Tom Nennig, der per Distanzschuss zur erneuten Führung traf. Dieses Resultat sollte dann auch Bestand haben bis tief in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Nissan (90.‘3) sorgte per Kopfball noch für den viel umjubelten Ausgleich.

Weiler ließ sich am Anfang nicht in ihrem Auswärtsspiel von Munsbach überraschen und nutzten ein Geschenk der Gastgeber als Jasniak bereits nach 5 Minuten das Leder ins eigene Tor lenkte. Danach war die Partie eine Zeit lang unterbrochen, Gästetorwart Cruz musste nach einem Gesichtstreffer ins Krankenhaus transportiert werden. FuPa wünscht ihm eine gute Besserung.

So., 23.02.2025, 16:00 Uhr

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels Im Aufeinandertreffen der beiden Ostvereine Grevenmacher und Junglinster passierte bis kurz vor der Pause nicht viel. Doch dann war es Lahyani (41.‘) der seine Farben per Foulelfmeter in Führung brachte. In der zweiten Halbzeit war es die Gäste aus Junglinster die eine Reaktion zeigten und durch Tsapanos (74.‘) den Ausgleich fanden. Mit diesem Ergebnis endete die Partie im Stade op Flohr.

Auf dem Papier waren die Gäste aus Schengen Favorit, jedoch sollte die Aufgabe schwieriger werden wie vorher angenommen. Das Spiel begann gut für die Gäste, ging man nach 11 Minuten durch ein Eigentor in Führung. Doch Paffenthal fand eine schnelle Antwort und glich aus. In der 35. Spielminute ging Schengen durch einen direktes Freistoßtor von Correia abermals in Führung. >> Abstimmung über den Spieler des Spiels Paffenthal gab nicht auf und konnte das Spiel wieder ausgleichen. Nach 75 Minuten brachte Khedda seine Farben ein drittes Mal in Führung und dieses Mal retteten die Gäste diesen knappen Vorsprung über die Zeit. Schengen sprang mit diesem Erfolg auf den zweiten Tabellenplatz, während die aufopferungsvoll kämpfende Heimmannschaft weiter nur 1 Punkt Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze hat.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte waren es die Gäste aus Mensdorf die durch Olafsson (64.‘) in Führung gingen. Der gleiche Spieler Olafsson musste dann nach 87 Minuten das Spielfeld wegen einer Gelb-Roten Karte frühzeitig verlassen. Wer jetzt dachte Itzig würde die überzahl ausnutzen, sah sich eines Besseren belehrt. Nur zwei Zeigerumdrehungen später war es Rafdy der für die Entscheidung sorgte. In der Nachspielzeit war es dann Goncalves (90.‘+3) der noch für Ergebniskosmetik sorgte.