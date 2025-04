D1S2: Mosel-Derby und Abstiegskampf im Fokus

Das Mosel-Derby zwischen Remich-Bous und dem Tabellenzweiten aus Grevenmacher birgt einiges an Spannung. Waren beim Hinspiel knapp 500 Zuschauer anwesend, so könnte sich für die URB am Sonntag vor erhoffter weiterer ordentlicher Kulisse im Erfolgsfall eine letzte kleine Chance auf Platz 2 eröffnen. Unmöglich scheint dieses Szenario nicht, treffen doch die beiden formstärksten Mannschaften der vergangenen Wochen aufeinander. Der CSG könnte seinerseits im Idealfall sogar die Spitze übernehmen. Den Fokus anderweitig ausgerichtet haben die beiden Sorgenkinder Munsbach (12., 22 Punkte) und Pfaffenthal (14., 19). Der Trend spricht für die Hauptstädter, die seit drei Spielen ungeschlagen sind. Im selben Zeitraum zog Munsbach dreimal hintereinander den Kürzeren.

Munsbachs Sportchef Thomas Muller gegenüber FuPa: „Mit einem jungen Präsidenten und künftig auch einem jungen Vorstand wissen wir, um was es geht. Der kurzfristige Druck ist gewaltig, da man es über einen Verbleib in der 1.Division einfacher haben wird, junge Spieler anzuziehen. Wir befinden uns in der negativsten Spirale der Liga nach Berdorf-Consdorf. In dieser Saison läuft alles schief, was schieflaufen kann, viele Kleinigkeiten passen nicht und durch diese bekommen wir keine Punkte. Irgendwie haben wir es dadurch dann auch verdient, unten drin zu stehen. Der Wurm ist drin. Die aktuellen sechs Letzten spielen um den Verbleib in der Liga, Itzig ist für mich gerettet. Es ist eine wichtige Woche, in der wir unbedingt punkten müssen. Im Hintergrund arbeiten wir aber in Ruhe an einem Zehnjahresplan.“

Auch in Consdorf (16., 10), wo das zuletzt bärenstarke aber immer noch nicht gerettete Itzig (11., 23.) zu Gast sein wird, geht es um Punkte im Rennen um den Verbleib in der 1.Division. Mit sechs Spielen in Serie ohne Niederlage hält der FC Blo-Wäiss dabei im Prinzip die besseren Trümpfe in der Hand. Für das Schlusslicht ist es dagegen schon beinahe das Spiel um die letzte Chance zum Erreichen der Relegation. Kayl-Tetingen steckt mit gravierenden Personalsorgen ebenfalls unten fest und hat die undankbare und schwere Aufgabe, sich gegen den favorisierten Leader aus Beles zu beweisen. Nach gutem Saisonbeginn schlitterte Ehleringen nach und nach in die Gefahrenzone und wird es gegen Echternach auch alles andere als leicht haben, seine Horrorserie von sechs Pleiten am Stück zu beenden.