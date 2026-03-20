D1S2: Mensdorfs letzte Chance, ganz oben heranzukommen

Mensdorf empfängt Grevenmacher – Foto: Emmanuel Perez

Für Remich-Bous’ Co-Trainer Orlando Rocha gibt es ein ein Wiedersehen mit seinem früheren Club Yellow Boys Weiler. In dieser Begegnung werden die Hausherren in die Favoritenrolle schlüpfen, zu wenig konstant zeigten sich die Gäste in den vergangenen Spielen. Selbige Rolle wird Sanem gegen Sandweiler einnehmen, während sich Kopstal und Merl-Belair um wichtige Punkte gegen den Abstieg duellieren. Mertert-Wasserbillig ist noch nicht im gesicherten Tabellenmittelfeld angekommen. Sollte man sich gegen Munsbach behaupten, würde dieses ein gutes Stück näherkommen. Da beide Teams seit Wochen auf einen Sieg warten, deutet sich ein offener Schlagabtausch an.

Das Topsiel bestreiten der 2026 bislang bärenstarke FC Syra Mensdorf (4., 33 Punkte) und der schwankende Zweite CS Grevenmacher (43). Wohl nur im Falle eines Heimsieges könnten sich die Gastgeber noch kleine Restchancen auf Platz 2 aufrechterhalten. Die letzten Ergebnisse lassen in der Tat Vorteile auf Seiten des FC Syra erkennen. Bartringen sollte nach drei Siegen in Serie gegen Junglinster, das im selben Zeitraum nur einen Punkt bekam, über die bessere Ausgangslage verfügen. Auch Itzig wartet seit drei Partien auf einen Dreier, Gegner Schengen seit deren zwei. Das formstärkste Team im Abstiegssog zu suchen, ist eigentlich nicht üblich. Doch trotz vier Siegen in Folge steht Echternach nur 3 Punkte über dem Strich, bekommt aber gegen Schlusslicht CS Oberkorn die realistische Chance, seine Serie auszubauen.