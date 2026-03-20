 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

D1S2: Mensdorfs letzte Chance, ganz oben heranzukommen

FC Syra trifft im Topspiel auf schwächelnden CSG, formstarkes Echternach vor wichtigem Duell im Kampf um den Klassenerhalt

von Paul Krier · Heute, 11:02 Uhr · 0 Leser
Mensdorf empfängt Grevenmacher
Mensdorf empfängt Grevenmacher – Foto: Emmanuel Perez

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1.Div - 2.Bez
Sandweiler
Grevenmacher
Weiler
Echternach

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Für Remich-Bous’ Co-Trainer Orlando Rocha gibt es ein ein Wiedersehen mit seinem früheren Club Yellow Boys Weiler. In dieser Begegnung werden die Hausherren in die Favoritenrolle schlüpfen, zu wenig konstant zeigten sich die Gäste in den vergangenen Spielen. Selbige Rolle wird Sanem gegen Sandweiler einnehmen, während sich Kopstal und Merl-Belair um wichtige Punkte gegen den Abstieg duellieren. Mertert-Wasserbillig ist noch nicht im gesicherten Tabellenmittelfeld angekommen. Sollte man sich gegen Munsbach behaupten, würde dieses ein gutes Stück näherkommen. Da beide Teams seit Wochen auf einen Sieg warten, deutet sich ein offener Schlagabtausch an.

Das Topsiel bestreiten der 2026 bislang bärenstarke FC Syra Mensdorf (4., 33 Punkte) und der schwankende Zweite CS Grevenmacher (43). Wohl nur im Falle eines Heimsieges könnten sich die Gastgeber noch kleine Restchancen auf Platz 2 aufrechterhalten. Die letzten Ergebnisse lassen in der Tat Vorteile auf Seiten des FC Syra erkennen. Bartringen sollte nach drei Siegen in Serie gegen Junglinster, das im selben Zeitraum nur einen Punkt bekam, über die bessere Ausgangslage verfügen. Auch Itzig wartet seit drei Partien auf einen Dreier, Gegner Schengen seit deren zwei. Das formstärkste Team im Abstiegssog zu suchen, ist eigentlich nicht üblich. Doch trotz vier Siegen in Folge steht Echternach nur 3 Punkte über dem Strich, bekommt aber gegen Schlusslicht CS Oberkorn die realistische Chance, seine Serie auszubauen.

Am Sonntag

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
FC Schengen
FC SchengenSchengen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

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