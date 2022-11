D1S2: Mensdorf stellt den Spitzenreiter auf die Probe Walferdingen beim FC Syra zu Gast +++ wegweisende Spiele in Wormeldingen und Sandweiler +++ 12.Spieltag wird nachgeholt

Was wahre Fußballfans wohl lieber haben? Ein Kellerduell in Beles im europäischen Spätherbst oder die WM bei sommerlichen Temperaturen in Katar?

Beles steht gegen Schlusslicht Mertert-Wasserbillig in Zugzwang. Sollte man gegen das noch sieglosen Schlusslicht Punkte liegenlassen, könnte der Aufsteiger nach und nach in Not geraten. Die UMW ist noch keineswegs aussichtlos abgeschlagen und man darf gespannt sein, was das neue Trainergespann innerhalb einer Woche erreichen konnte. Schengen überzeugt bislang vollends und dürfte sich auch nach der Niederlage im Topspiel nicht aus der Bahn geworfen haben lassen. Da Itzig am Wochenende aber endlich die bislang oft bemängelte Effizienz an den Tag legen konnte, werden die Moselaner wohl kaum von einem Selbstläufer ausgehen können.

Für Walferdingen kommt es in Mensdorf zum zweiten Spitzenspiel innerhalb von nur vier Tagen. Der FC Syra ist nach Walferdingen das aktuell formstärkse Team im 2.Bezirk der 1.Division und wird dem FC Résidence alles abfordern. Da die Gäste zudem über Verletzungspech hadern, ist für Mensdorf durchaus etwas drin. Die junge Elf der US Esch empfängt ein Remich-Bous bei dem der Motor in den vergangenen Spielen etwas stotterte. Zwar kann man die URB als Favorit ansehen, doch an einem guten Tag können die Escher einen solchen Gegner durchaus in Schach halten. Kayl-Tetingen ist nach Walferdingen und Mensdorf die aktuell drittstärkste Auswahl der Liga, wodurch man davon ausgehen kann, dass man in Pfaffenthal bestehen kann.

Mit Wormeldingen und Cebra treffen dann noch zwei Teams aus der Verfolgergruppe aufeinander, die im Erfolgsfall oben dran bleiben oder wieder herankommen können. Nach einem Zwischentief gelang es den Hauptstädtern in den vergangenen Wochen sich zu fangen, während Wormeldingen am Sonntag etwas überraschend in Sanem den Kürzeren zog. Dieses Sanem kann bei einem weiterhin wenig konstanten Sporting Bartringen nachlegen, Sandweiler und Merl-Belair kämpfen im Tabellenmittelfeld um Punkte.