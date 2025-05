D1S2: Mensdorf steht im Prinzip in der Aufstiegsrelegation!

Die größte Aufmerksamkeit des Spieltages hatte wohl die Partie in Grevenmacher. Es kam zum direkten Duell mit Mensdorf um den Platz im Aufstiegsbarragespiel. In der Anfangsphase waren es die Hausherren die mehr von der Partie hatten, doch nach einem Ballverlust ging es schnell in die andere Richtung. Am Ende dieses Gegenangriffs war es Mukendi (21.‘), der eiskalt vor dem Tor blieb und seine Farben in Führung brachte. Grevenmacher zeigte eine Reaktion, doch ein Gewaltschuss von Lahyani prallte an der Latte ab.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels

Auch die zweite Hälfte begann mit einem Nackenschlag für die Gastgeber. Nach einem Ausrutscher eines Verteidigers nahm Habscheid (52.‘) das Geschenk dankend an und erhöhte auf 0:2. Es musste eine Reaktion her und die kam auch, Kips (59.) köpfte eine Lahyani-Ecke zum Anschlusstreffer ins Tor. Es stand eine spannende Schlussphase an, in der beide Mannschaften noch beste Gelegenheiten hatten. Doch das Mensdorfer Abwehrbollwerk stand und man konnte nach Schlusspfiff sich nicht nur über den Auswärtssieg freuen, sondern auch über die Qualifikation für das Barrage-Spiel.