D1S2: Mensdorf - Kayl-Tetingen im Fokus In der Hauptstadt geht es um wichtige Punkte in Sachen Klassenerhalt +++ Leader Walferdingen gastiert in Beles +++ Moselderby in Remerschen

Einen wahren Husarenritt legte Itzig am Mittwoch beim Tabellenzweiten in Schengen hin und zeigte seine wahren Qualitäten. Ruft man diese bei Aufsteiger Merl-Belair ebenfalls ab, ist auch bei diesem Gastspiel etwas drin, da die Formkurven beider Teams in den vergangenen Wochen zu Gunsten Itzigs weit auseinanderdrifteten. Sandweiler ist weiterhin gut unterwegs und sollte so auf einen Dreier gegen Schlusslicht Mertert-Wasserbillig hoffen können, wenngleich dieses etwas besser auftrat als noch vor Wochen. Ebenfalls in schwierigem Fahrwasser befindet sich weiterhin Bartringen, das in Wormeldingen vor einer sehr hohen Hürde stehen wird. Doch auch beim FC Koeppchen haperte es zuletzt etwas, für einen Heimsieg gegen den Drittletzten sollte es dennoch reichen.

Die Tabellennachbarn und Kontrahenten vom Sonntag, Pfaffenthal-Weimerskirch und Sanem, siedeln sich nur wenige Punkte vor der direkten Gefahrenzone an, so dass eigentlich beide zum Siegen verdammt sind. Nach einem Zwischenhoch wartet die US Esch seit vier Spielen auf einen Sieg, so dass aktuell zwei Absteiger aus der Ehrenpromotion die beiden direkten Abstiegsplätze des 2.Bezirks der 1.Division belegen. Die Formkurve von Gegner Cebra zeigt dagegen wieder nach oben, was die Hauptstädter dann auch zum Favoriten für ihr Gastspiel in Lallingen werden lässt. In Remerschen kommt es mit Blick auf die Tabelle zum interessanten Moselderby zwischen Schengen und Remich-Bous. Bei beiden hakte es zuletzt ein wenig, Schengen blieb zudem nicht viel Zeit, sich von der unerwartet klaren Klatsche gegen Itzig zu erholen.

Bei Mensdorf gegen Kayl-Tetingen, der Spitzenbegegnung an diesem Wochenende im 2.Bezirk der 1.Division, geht es um nicht weniger als den für beide u.U. erreichbaren zweiten Tabellenplatz, vorausgesetzt Schengen lässt gegen Remich-Bous Federn. Mit fünf Siegen aus den letzten Jahren und nur einer Niederlage spricht die Historie für die Union 05, in der – wichtigeren – Bilanz der letzten Wochen liegen beide in etwa gleichauf, so dass man von einem engen Duell ausgehen kann.

„Wir gehen optimistisch in die Partie und wollen gewinnen“

Syra-Trainer Patrick Maurer: „Wir müssen uns noch von Walferdingen erholen, das war ein schweres Spiel, in dem wir uns eigentlich etwas mehr ausgerechnet hatten. Aber Kayl-Tetingen hatte genau wie wir drei Spiele in einer Woche. Wir müssen sehen, wer zum Einsatz kommen wird. Christophe Thiel wird uns zwar fehlen, doch der Kader ist eigentlich breit genug, um seinen Ausfall zu kompensieren. Wir gehen optimistisch in die Partie und wollen natürlich gewinnen. Ich erwarte mir ein offenes Spiel, in dem aber vieles von der Erholung vom intensiven Programm der letzten Wochen abhängen wird. Viel trainiert wurde dieser Tage nicht, es wurde viel mehr Wert auf das Auslaufen und eben die erwähnte Erholung gelegt.“

Last but not least trifft Beles am Sonntag auf Leader Walferdingen. Zwar konnte der FC The Belval sein zwischenzeitliches Tief überwinden, doch wie man ausgerechnet gegen den Leader bestehen soll, ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist.