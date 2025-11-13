D1S2: Leader reist flussaufwärts zum Derby

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Bei der frühen Anstoßzeit von 14:30 Uhr haben die Gäste von Remich-Bous für ihr Gastspiel am Sonntag beim FC Schengen immerhin ihren kürzesten Anfahrtsweg der Saison: kaum zehn Fahrtminuten liegen die Fußballplätze von Remich und Remerschen von einander entfernt. Die URB wird im Derby klar favorisiert sein, zu weit klafften die Ergebnisse beider Teams in den vergangenen Wochen auseinander, Schengen verlor viermal in Folge. Um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht es zur selben Zeit in Echternach, wo das nur 4 Punkte bessere Sanem (11.) beim Schusslicht zu Besuch ist. Wie Trainerlegende Henri Bossi, seit drei Wochen in Diensten des CS Sanem, die Partie mit seiner Mannschaft angehen will, haben wir ihn am Donnerstagvormittag gefragt.
„Ich bin ja erst seit wenigen Wochen in Sanem, in einer solch kurzen Zeit kann man nur ein wenig ändern. Die Intensität im Training ist höher, wir trainieren jetzt auch vier- anstatt von dreimal, wohlwissend dass nicht alle Spieler aufgrund von ihrer Arbeit immer da sein können. Wir hatten ein Testspiel gegen Schifflingen, das mit seiner halben ersten Elf antrat, dieses war in Ordnung. Man wird am Erfolg gemessen. Das Gros der Mannschaft zieht mit, sie strengen sich an und probieren alles umzusetzen, was gefragt ist.
Die Stimmung ist gut, Sanem ist ein richtiger Fußballverein, wo man nach dem Training noch zusammen im Vereinsheim sitzt und sich austauscht. Meine Aufgabe wird erst am 7.Januar mit dem Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde richtig anfangen. Was nun das Spiel in Echternach betrifft muss ich sagen, dass in dieser 1.Division jeder jeden schlagen kann. Als Trainer stehen einem hier weniger Informationen über die Gegner zur Verfügung als z.B. in der BGL Ligue. Deshalb konzentrieren wir uns zunächst auf uns selbst, auch wenn ich Echternach beobachten konnte und weiß, wer ihre starken Spieler sind.“
Die Tabellennachbarn Munsbach und Merl-Belair treffen sich am Sonntag um 16 Uhr zu einer Partie mit ungewissem Ausgang. Ganz anders sieht die Lage vor dem Duell Grevenmacher – Sandweiler aus, wo der CSG (2.) Favorit im Spiel gegen den Absteiger sein wird. Eine solche Rolle sollte Weiler auch in Junglinster einnehmen, doch unterschätzen sollte man seine Gastgeber nicht.
Itzig und Kopstal waren in den vergangenen Wochen sehr gut in Schuss, mit fünf bzw. drei Siegen am Stück. Ein entsprechend interessantes Duell in der Verfolgergruppe, in der die Gäste im Erfolgsfall auf 3 Zähler an Itzig herankommen könnten. Für die Hausherren winkt ihrerseits u.U. der Anschluss an den begehrten zweiten Tabellenplatz. Mit Bartringen und Mertert-Wasserbillig stehen sich zwei punktgleiche, weitere Tabellennachbarn in einer voraussichtlich offenen Begegnung gegenüber. Wie der CS Oberkorn mit seinem neuen Trainergespann gegen Mensdorf einzuschätzen sein wird, ist schwer zu sagen. Auf den FC Syra, wo Präsident Antoine Weber nach nur vier Monaten im Amt bereits zurückgetreten ist, kommt eine gewisse Unbekannte zu.
