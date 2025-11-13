Ob die Schengener Fans im Derby Grund zum Jubeln haben werden? – Foto: Ginette Dries

D1S2: Leader reist flussaufwärts zum Derby Remich-Bous in Schengen zu Gast, wegweisendes Kellerduell in Echternach Verlinkte Inhalte 1.Div - 2.Bez Sandweiler Grevenmacher Weiler Echternach + 12 weitere

Bei der frühen Anstoßzeit von 14:30 Uhr haben die Gäste von Remich-Bous für ihr Gastspiel am Sonntag beim FC Schengen immerhin ihren kürzesten Anfahrtsweg der Saison: kaum zehn Fahrtminuten liegen die Fußballplätze von Remich und Remerschen von einander entfernt. Die URB wird im Derby klar favorisiert sein, zu weit klafften die Ergebnisse beider Teams in den vergangenen Wochen auseinander, Schengen verlor viermal in Folge. Um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht es zur selben Zeit in Echternach, wo das nur 4 Punkte bessere Sanem (11.) beim Schusslicht zu Besuch ist. Wie Trainerlegende Henri Bossi, seit drei Wochen in Diensten des CS Sanem, die Partie mit seiner Mannschaft angehen will, haben wir ihn am Donnerstagvormittag gefragt. Bossi: „Das Gros der Mannschaft zieht mit“