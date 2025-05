D1S2: Leader Beles gegen Remich-Bous gefordert

Es ist ein trügerisches Gastspiel, das Grevenmacher am Samstag in Itzig absolvieren wird. Blickt man auf die Tabelle, so sollte der CSG klarer Favorit sein. Doch die Formkurve legt nahe, dass man sich eine durchaus offene Partie erwarten kann, in welcher vor allem die Erfahrung für die Gäste sprechen sollte. Leader Beles hat am Sonntag mit dem spielstarken Remich-Bous ebenfalls einen schweren Brocken aus dem Weg zu räumen. Im Erfolgsfall wäre man aufgrund der mit Abstand besten Tordifferenz aber nur quasi aufgestiegen, wenn Grevenmacher (3.) und Schengen (2.) verlieren sollten – es ist also noch zu früh, um den Champagner definitiv kalt zu stellen. Im Spiel Echternach – Munsbach muss man sehen, wie der Daring das klare Aus aus der „Coupe FLF“ verkraftet hat. Der Gast braucht auf jeden Fall noch Punkte im Abstiegskampf.

Mensdorf wird nicht entgangen sein, dass Gegner und Schlusslicht Berdorf-Consdorf sich vor Wochenfrist aufbäumte. Dennoch wird der FC Syra Favorit sein, ebenso wie Junglinster in seinem Heinspiel gegen ein seit Wochen schwaches Ehleringen. Was der FCE umsetzen muss, um den Hebel umzulegen, wollten wir von Sportdirektor Pedro Rosal wissen: „Wir sollen so weitermachen wie in den letzten zwei Spielen. In Mensdorf waren wir trotz der Niederlage gut und am letzten Sonntag hatten wir gegen Schengen auch unsere Torgelegenheiten und lieferten eine ordentliche Partie ab. Wir müssen unsere Torchancen nutzen und wenn wir dieselbe Mentalität wie zuletzt an den Tag legen, können wir es in den verbleibenden vier Partien noch schaffen, die Klasse zu halten. Man muss bedenken, dass uns im Winter und nach dem Trainerwechsel rund zwölf Spieler verlassen haben. Deshalb haben wir den Kader mit Junioren und Reserve-Spielern aufgestockt.“

Rücktritt des Merler Präsidenten und Trainerwechsel