Mensdorf gewann knapp bei Aufsteiger Merl – Foto: Marc Hensel

D1S2: Last-Minute-KO für Wormeldingen Was war in Tetingen los? +++ Cebra geht gegen Sandweiler unter +++ Befreiungsschlag für die US Esch +++ Nullnummer in Itzig

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Nach zwei Platzverweisen nach 46 Minuten ging Cebra regelrecht gegen Sandweiler unter. Herausragender Akteur bei den Gästen war Rafael Valente, dem sage und schreibe fünf der acht Tore der USS gelangen. Fernandes Lopes, Simoes und Portela komplettierten das Torfestival auf Seiten der Gäste, Lutovacs Treffer per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1-6 war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben bei Cebra-Trainer Christophe Bello nachgefragt, was los war. „Alles kam zusammen“ „Natürlich spielten die roten Karten auch ihre Rollen, doch bei der ersten kam es zu Handgreiflichkeiten und eigentlich hätten ein Spieler von uns und einer aus Sandweiler vom Platz gemusst oder die beiden jeweils nur eine Verwarnung sehen müssen. Bei der zweiten verloren wir unseren Innenverteidiger, was dann sein Übriges zur hohen Niederlage beitrug. Wir hatten zudem viele Ausfälle zu beklagen und liefen mit einer jungen Mannschaft von 22,5 Jahren im Schnitt auf. Alles kam zusammen und dieses junge Team funktioniert zwar gut, wenn es läuft, doch wenn es noch so gut läuft, geht gar nichts“.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Spielabbruch oder nicht? Kayl-Tetingen setzte sich im Südduell gegen Sanem nach Toren von Osmanovic aus spitzem Winkel (1-0, 27.‘) und Seco Peti (2-1, 84.‘) bei zwischenzeitlichem Ausgleich von Skenderovic (1-1, 62.‘) durch, doch scheinbar wurde die Partie trotz Validierung des Schlussergebnisses wohl vorzeitig abgebrochen. Näheres konnten wir dazu bislang nicht in Erfahrung bringen, so dass auf Neuigkeiten von der FLF zu diesem Thema gewartet werden muss. Wie gesagt, aktuell gilt das Ergebnis, wie aus dem Extranet der Verbandes hervorgeht.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Nach jeweils einer guten Chance auf jeder Seite waren es die Gastgeber von Remich-Bous, die nach 18 Minuten durch Faladé in Führung gehen konnten (1-0). Nach überhartem Einsteigen sah Pauly früh die rote Karte (22.‘), kurz darauf setzte sich das Pech auf Seiten der URB fort, als Di Bari einen Foulelfmeter verschoss (25.‘). Wieder nur wenig später dann doch das 2-0, dies nach einem langen Ball von Keeper Reyter (!), den Faladé erreichte um zu erhöhen (31.‘). Weiter in Unterzahl krönten Faladé seine Leistung mit einem Hattrick, der nach Zuspiel von Contessa einen Haken setzte und zum 3-0 abschloss (68.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Nach einem torlosen Unentschieden zur Pause im Spitzenspiel zwischen Walferdingen (1.) und Wormeldingen (3.) gingen die Gäste nach einer Stunde durch den zuletzt bestens aufgelegten Borges Furtado in Führung (0-1, 59.‘) und brachten den FC Résidence an den Rande der zweiten Saisonniederlage. Doch ganz soweit sollte es nicht kommen: in der Schlussviertelstunde bäumte sich Walferdingen auf und kam durch Balu und dessen neuntem Saisontor zum Ausgleich (1-1, 77.‘). Noch brutaler wurde es für die Gäste in der Nachspielzeit, als sie einen Elfmeter gegen sich gepfiffen kamen, den Baudry zum Siegtreffer verwertete (2-1, 90.‘+3). >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Die einzige Nullnummer des 9.Spieltages im 2.Bezirk der 1.Division gab es zwischen Itzig und Pfaffenthal-Weimerskirch. Für die Gäste war es das dritte Remis in Serie während die Hausherren bereits seit dem 18.September auf einen Erfolg in der Meisterschaft warten. Immerhin brachte man es fertig, nach einem Platzverweis für Guimaraes Almeida bis zum Schluss die Null zu halten.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Im Duell der Kellerkinder gelang der US Esch in Wasserbillig ein wahrer Befreiungsschlag. Nach einer guten halben Stunde sorgte Nilles für die 0:1-Führung der Gäste (36.‘) und legte nach rund einer Stunde nach (0-2, 62.‘). Ab da war der Bann scheinbar gebrochen, Gueye (0-3, 70.‘) und Chaba (0-4, 72.‘) legten per Doppelschlag nach und verschärfen die Krise der UMW um sich selber auf zwei Punkte ans rettende Ufer heranzubringen.