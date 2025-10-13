D1S2: Klare Siege für das Spitzenduo

Was am Wochenende los war

Nach einem insgesamt ausgeglichenen Spiel zwischen Echternach und Bartringen stand es zur Pause 0:0. Der 2.Abschnitt war dann kaum angepfiffen, als Dragolovcanin nach einem langen Ball und einem Zuspiel in die Mitte das Tor des Tages erzielte (0:1, 46.‘). In der Schlussphase boten sich den Gastgebern zwei Chancen zum Ausgleich, die man aber ungenutzt ließ. Die Unterschiede zwischen Training und Spielen beim Daring Club seien riesig, es sei eine Kopfsache.

Berens: „Im Endeffekt wäre ein 0:0 gerecht gewesen“

Daring-Coach Thomas Berens zur knappen Niederlage: „Wir hatten uns unter der Woche viel vorgenommen, weil wir in Itzig einen dummen Elfmeter bekommen hatten. Die Mannschaft war gewillt, das wieder gut zu machen. Wir haben auch gut angefangen, mussten aber wieder ein bisschen umbauen, weil Diogo Gomes ausgefallen ist und wir aktuell eigentlich ohne richtigen Neuner spielen. Wir hatten ein paar gute Aktionen gehabt u.a. durch Benji Siga oder Bruno (d.Red.: Da Cruz) vorne in der Spitze. Wir haben die Bude nicht gemacht und gehen mit einem 0:0 in die Halbzeit. Wir haben nochmal die Ärmel hochgekrempelt und wussten, dass Bartringen uns das nicht einfach machen würde.

Wir gehen aus der Halbzeit raus und machen eigentlich mit der ersten Minute einen individuellen Fehler im Defensivverhalten und geraten in Rückstand. Dann haben wir nochmal alles probiert, umgestellt und gewechselt und versucht nach vorne mehr Angriffsaktionen zu kreieren. Wir hatten die auch, aber schafften es dann im letzten Drittel nicht, uns durchzusetzen oder wenn wir vor der Kiste waren, den Ball clever über die Linie zu drücken. Wir schossen vorbei oder spielten auf den Torhüter. Das sind Sachen, die müssen in Zukunft einfach besser werden.

Im Endeffekt wäre ein 0:0 gerecht gewesen bei zwei Mannschaften, die ja quasi mit dem Rücken an der Wand gestanden haben. Ein Sieg hätte uns gut getan, auch für das Selbstvertrauen für die nächsten Wochen. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen nach vorne. Wir wissen, wo unsere Probleme aktuell liegen und arbeiten daran. Wir werden da nur rauskommen, wenn alle an einem Strang ziehen und wir einen Sieg oder mal wieder Punkte einfahren. Dann wird der Kopf auch wieder in die richtige Richtung gehen.“

Das Verfolgerduell zwischen Schengen und Mensdorf ging mit 4:2 an die Gäste. Einen Rückstand Mitte der 1.Hälfte konnten sie postwendend egalisieren. Als De Sousa Pacheco den FC Syra Mitte des 2.Durchgangs per Fernschuss erstmals in Führung brachte, waren es die Hausherren, die zurückschlagen konnte. Doch das 2:2 (81.‘) war der Auftakt einer ereignisreichen Schlussphase, in der Mensdorf noch zweimal zum am Ende klaren Sieg traf. In einem völlig offenen Spiel zwischen dem CS Oberkorn und Itzig sollte es die Mannschaft sein, die den ersten Fehler machte, die verlieren sollte. Während die Gastgeber des Öfteren am Itziger Keeper scheiterten, erzielte Oliveira Santos in der Nachspielzeit der 1.Halbzeit das entscheidende Tor per direkt verwandeltem Freistoß (0:1, 45.+4).

Mertert-Wasserbillig ging sehr früh per direkt verwandeltem Eckball, der dem Keeper durch die Hände rutschte, durch Reuter mit 1:0 in Junglinster in Führung. In der 22.‘ glichen die Hausherren per Elfmeter aus, doch Zwick profitierte von einer weiteren Unsicherheit des Torwarts, um die UMW wieder in Führung zu bringen. Pech hatte Junglinster kurz vor der Pause, als Wolter nur die Latte traf. War die Mannschaft von Trainer Molitor nach Wiederanpfiff überlegen, so machte Bonev in der 71.‘ alles klar für den Aufsteiger. Kopstal versucht den Tabellenzweiten CSG zu Beginn mit hohem Druck zu ärgern, lief damit aber ins offene Messer. Der 3:0-Heimsieg, bei dem Senhadji zwei Tore machte, hätte noch höher ausfallen können.

Munsbach konnte Sanems 0:1 per Elfmeter noch vor der Pause ausgleichen, ehe man die Partie nach dem Dreh zu seinen Gunsten gestaltete. Einen souveränen Sieg feierte Leader Remich-Bous in Merl, hatte beim Stand von 0:1 aber Glück, als der Red Star nur den Pfosten traf. Danach und vor allem in der 2.Halbzeit kam der URB-Express ins Rollen, 0:6 hieß es am Ende. Durch ein spätes Tor aus der Distanz von Nennig holten die Yellow Boys Weiler einen knappen 1:0-Sieg bei Absteiger Sandweiler.

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!