D1S2: Keine Punkte für die Spitzenteams

Was am Wochenende los war

Wer hätte das gedacht? Punktverlust an der Spitze und das im Gleichschritt.

Der Tabellenzweite aus Grevenmacher gastierte dabei in Schengen und geriet noch in Hälfte eins - genauer nach einer halben Stunde - ins Hintertreffen: Khedda war bei einem Foulelfmeter erfolgreich. Der Tabellenzweite drückte dann intensiver auf den Ausgleich, kam aber gegen die stabil stehende Abwehrkette der Hausherren nicht zum Zug. Der nächste "Nackenschlag" folgte dann auch noch vor dem Pausentee, als Karray mit der Ampelkarte in den vorzeitigen Feierabend verabschiedet wurde; Pleimling ersetzte ihn als Keeper.

Nun war es selbstredend ungleich schwerer für den CSG die Aufgabe noch erfolgreich zu gestalten, aber in Unterzahl gelang nun, was in der vorangegangenen Hälfte nicht gelingen wollte: ein Tor: Nach Flanke von Martins Mina nickte Klapp den Ball in die Maschen. Da erste 6 Minuten nach Wiederanpfiff vergangen waren, schöpfte der Gast neue Hoffnung, konnte diese aber nach einem Doppelschlag binnen 11 Minuten begraben. Erst traf Cetoute (67), anschließend Khedda zum zweiten Mal (78). Nach Kephrens`s Anschluss 6 Minuten vor dem Ende kam noch mal Hoffnung auf, doch ein weiterer Treffer wollte nicht mehr gelingen, so dass Schengen den Dreier eintüten konnte.

Matagne: „Wenn es darauf ankommt, muss man da sein“

Dazu Fabien Matagne, Trainer aus Schengen: „Ein hochverdienter Sieg! Ein Sieg des Kollektivs und einer ganzen Gruppe! Ich denke, genau das hat den Unterschied gemacht, denn die Vorbereitung war aufgrund vieler Verletzungen sehr schwierig. Aber wie ich meinen Spielern immer sage: die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wenn es darauf ankommt, muss man da sein.“

Noch grösser überraschte aber das Endergebnis in Remich. Der Gast aus Mertert-Wasserbillig konnte nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung den kompletten Einsatz für sich verbuchen und dem Leader erst die zweite Saisonniederlage zufügen. Dabei schien Anfangs alles seinen "geregelten" Lauf zu gehen, als Kops nach zwanzig Minuten einen Alleingang zur Führung abschloss. Bereits knapp 10 Minuten später leitete Reuland dann einen Ball zu Bonev und dieser versenkte das Spielgerät trocken aus 20 Metern flach im Eck zum Ausgleich.

Es folgten weitere Großchancen der Hausherren durch Ibrahimovic und Dervisevic, das Ergebnis hatte aber weiter Bestand. Auch in Halbzeit zwei erarbeitete sich Remich ein Chancenplus, getroffen wurde aber auf der anderen Seite: Bonev setzte sich auf der Außenbahn durch, flankt in die Mitte und findet Reuland, welcher den Ball zur Führung einschießt (85). Genau dieser Spieler (Reuland) hätte dann noch zur "tragischen Figur" werden können, sein Handspiel in der 90 Minute ermöglichte Ibrahimovic den Ausgleich. Doch Bouche konnte seinen mittig getretenen Schuss noch mit dem Fuß parieren.

Lascak: „brutale Teamarbeit meiner Mannschaft“

UMW-Trainer Jeff Lascak zu FuPa: „Es war eine brutale Teamarbeit meiner Mannschaft und wir hatten auch mal etwas Glück. Ich ziehe den Hut vor jedem unserer Spieler, die gelitten haben und sich hintenraus für die kämpferische Leistung belohnen konnten. Natürlich gehört auch immer etwas Spielglück dazu. Wir nehmen die 3 Punkte jedoch gerne mit und sind bereit für die kommenden Spiele.“

Seine "Pflichtaufgabe" löste Junglinster gegen Tabellenschlusslicht CS Oberkorn. Bereits in Halbzeit eins stellten Tchantchou (18) und Tsapanos (21) den Endstand her; Letztgenannter hätte kurz vor Schluss durch einen Strafstoß noch erhöhen können. Der Gast verlor nach 72 Minuten zudem noch Ferreira Mendes durch Gelb-Rot. Wichtige "Big-Points" sammelte das von Rene Roller trainierte Team aus Echternach gegen das auch noch gegen die Relegation spielende Munsbach. Denn das 4-3 bedeutet nach langer Zeit mal nicht mehr Abstiegsplatz, sondern immerhin einstweilen den ersten Relegationsplatz. Diesen abgeben musste Sandweiler, das indes mit 1-4 in Bartringen unterlegen war. Der Aufsteiger nun auf einem guten sechsten Rang, der Absteiger hingegen muss seinerseits so langsam die Kurve kriegen, auch wenn natürlich noch einige Spiele zu spielen sind. (Der Fünfer fürs Phrasenschwein wird selbstredend vom Schreiber gespendet: Anm. des Verfassers).

Hoffnung im Aufstiegskampf - auch begünstigt durch die Niederlage Grevenmachers - hat derweil Itzig. Nach dem 2-1 Sieg gegen Merl beträgt der Abstand zum Relegationsplatz nun "nur" noch 5 Zähler. Bakari (14) und Oliveira Santos (37) stellten einen komfortablen Vorsprung her, dass das Heimteam aber noch mal zittern musste, lag an Das Neves der kurz nach Wiederanpfiff einen Strafstoß verwandelte. Im Spiel der "Tabellennachbarn" behielt Mensdorf gegen Weiler mit 3-0 die Oberhand, die Torschützen auf Seiten von Syra hießen de Sousa Pacheco (7) und zweimal Mukendi (18+78). Thiel scheiterte nach 24 Minuten mit einem Foulelfmeter; zudem war man ab Minute 73 nur noch zu Zehnt (Popovic, Amplkarte). Das Spiel Kopstal gegen Sanem, welches der Witterung zum Opfer fiel, wird am 04.03 um 20 Uhr nachgeholt.