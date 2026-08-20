D1S2: Kehlen und der CSG die großen Aufstiegsfavoriten? Etliche Teams haben hochgerüstet, mancherorts gab es wahre Transferfluten von Paul Krier · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Ob die CSG-Fans in dieser Saison den lang ersehnten Aufstieg feiern können? – Foto: Alfred Mehles

Ob Mertert-Wasserbillig sein Saisonziel erreichen kann? – Foto: Paul Krier