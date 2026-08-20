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Ligavorschau
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D1S2: Kehlen und der CSG die großen Aufstiegsfavoriten?
Etliche Teams haben hochgerüstet, mancherorts gab es wahre Transferfluten
von Paul Krier · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser
Ob die CSG-Fans in dieser Saison den lang ersehnten Aufstieg feiern können? – Foto: Alfred Mehles
FuPa-Einschätzung: Binnen sechs Jahren von der 1.Division in die Nationaldivision und wieder zurück: das ist die Bilanz von Absteiger Schifflingen, das sich mit einem ausgedünnten Kader voraussichtlich auf Konsolidierungskurs begeben muss. Auch aufgrund des Etats werden andere Clubs wohl eine bessere Ausgangslage als der Fusionsverein aus dem Süden haben.
FuPa-Einschätzung: Nach dem Kehlen bereits zur Vorsaison aufgerüstet hatte, im 1.Bezirk der 1.Division aber „nur“ Dritter wurde, wird man jetzt im 2.Bezirk mit einem weiter verstärkten Kader versuchen, auftzusteigen. Knüpft man an die Rückrunde 25/26 an und bekommt man Spieler wie Rückkehrer Pauli Baumgarten oder auch Parreira, Toulmond oder Duriatti gut integriert, wird man um den Aufstieg mitspielen können.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Quasi jeder Verein, der uns eine Antwort auf einen Fragebogen zur neuen Saison schickte, sieht Kehlen unter den potenziellen Aufstiegskandidaten.
FuPa-Einschätzung: Das angegebene Ziel ist eine Schlussfolgerung des bemerkenswerten Transfersommers bei Sporting Bartringen, das aber in seine zweite Saison nach dem Aufstieg geht – und eine solche kann ab und an gefährlich werden. Doch mit Leuten wie Basic, Battisti, Bassene oder auch Rani hat man die Abgänge mehr als gut kompensiert. Man kann dem FC Sporting entsprechend Außenseiterchancen auf einen der beiden oberen Plätze einräumen.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Immerhin ein Konkurrent sieht Bartringen unter den Aufstiegskandidaten.
FuPa-Einschätzung: Der CS Grevenmacher will zurück in die Ehrenpromotion – das ist seit Jahren nichts Neues. Letzte Saison ist man in der Relegation denkbar knapp an Wormeldingen gescheitert, jetzt wird der nächste Versuch gestartet. Der Kader wurde punktuell angepasst, u.a. ist Ferretti aus Mersch zurückgekehrt und mit ihm kommt Meireles Neto und bringt Erfahrung aus der Nationaldivision mit. Auch Daniel Kurz ist zurück beim CSG, ein paar junge Neue fehlen ebenfalls nicht im Aufgebot. Von Anfang an konstant zu sein sollte der Schlüssel zum Erfolg sein.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Nach Kehlen ergaben die zweitmeisten Rückantworten auf unsere Umfrage, dass Grevenmacher zu den absoluten Aufstiegskandidaten gehören wird.
FuPa-Einschätzung: Was bleibt bei dieser Konkurrenz für Blo-Wäiss Itzig? In der Vorsaison Platz 2 nur knapp verpasst und mit einem kaum veränderten Kader wird die Kontinuität und die gewonnene Erfahrung in Itzig eine wichtige Rolle spielen. Es scheint schwierig, manch hochgerüstetem Gegner Paroli bieten zu können. Dessen scheint man sich auch bewusst, blickt man auf die eigene Zielsetzung. Aber wieso sollte eine weitere Überraschung nicht trotzdem drin sein?
FuPa-Einschätzung: Kopstal hat seinen Kader auf links gedreht und viel breiter aufgestellt, dies mit sehr vielen Neuverpflichtungen aus Frankreich. In der Angabe der Ziele pendelt man zwischen oben angreifen und den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu schaffen, um sich dann anderen Zielen zu widmen. Dieses wird wohl auch davon abhängen, wie gut und schnell man die Neuzugänge integrieren kann.
FuPa-Einschätzung: Nach der schwierigen Spielzeit 2025-2026 visiert man bei Red Star Merl-Belair die obere Tabellenhälfte an. Ein weiteres Ziel ist wie stets bei den Hauptstädtern die Integration junger Talente, was aber Leistungsschwankungen nach sich ziehen könnte. Einige der Neuzugänge reihen sich in dieses Schema ein, mit Camota, Pereira oder Lauback hat man aber benötigte Erfahrung hinzugeholt – womit das selbst gesteckte Ziel und eine erhöhte Stabilität erreicht werden können.
FuPa-Einschätzung: Mertert-Wasserbillig hat seine Mannschaft etwas breiter aufgestellt, was mit Blick auf die schwierige Vorsaison durchaus einer gewissen Logik entspricht. Das Gros der Neuzugänge ist aber noch relativ jung, so dass auch an der Sauer-Mündung viel darauf ankommen wird, ob man schnell zu einer gewissen Beständigkeit finden wird. Ob die Zielsetzung nicht zu hoch angesiedelt ist, muss man nach den ersten absolvierten Saisonspielen analysieren.
FuPa-Einschätzung: Munsbach wird voraussichtlich auch in der neuen Saison ein Underdog bleiben, der versuchen wird, manchen Großen zu ärgern. Läuft es ideal, könnte man bis in die obere Tabellenhälfte vorstoßen, läuft es schlecht, kann man unten in Gefahr geraten. Eine genaue Analyse fällt aufgrund nur wenig vorliegender Informationen schwierig, auf den ersten Blick wurde der Kader aber scheinbar verkleinert.
FuPa-Einschätzung: Das Sanemer Vereinssekretariat hatte über den Sommer scheinbar alle Hände voll zu tun: eine wahre Transferflut war zu bewältigen. Die Mannschaft wurde völlig umgekrempelt, der Kader vergrößert und so muss sich die richtige Mischung wohl erst finden. Mit dem Neuaufbau möchte man bezwecken, dass das Team stabiler für die Zukunft wird. Zudem möchte man schönen Fußball anbieten. Ob sich daraus etwa sogar ein Geheimfavorit ergibt?
FuPa-Einschätzung: Der Kader des FC Schengen wurde mit interessanten Verpflichtungen breiter aufgestellt, so lassen sich zumindest die FuPa gegenüber mitgeteilten Transfers interpretieren. Diese Breite könnte einem seit Jahren interessanten Team das nötige Plus einimpfen, um Schwankungen wie in der Vorsaison hinter sich zu lassen und so über längere Zeit oben mitzumischen. Die Top 2 dürften aber aufgrund der starken Konkurrenz kaum für den Club aus dem Südosten zu erreichen sein.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Ein anderer Club gab uns den FC Schengen als potenziellen Aufstiegskandidaten an.
FuPa-Einschätzung: Der Kader der Yellow Boys Weiler blieb über den Sommer in etwa gleich groß, es wurde aber mit der Rückkehr von Hoffmann und der Verpflichtung von Desgranges, Gomes und Arfang nötige Erfahrung an Bord geholt, die eine konstantere Saison als die letzte erlauben sollten. Mit dem neuen aber dennoch altbekannten Trainer Orlando Da Rocha kann man ordentlich abschneiden, vielleicht sogar oben angreifen. Wie bei anderen Mannschaften aber auch lassen die starken Topteams einen möglichen Weiler Spitzenplatz schwierig erscheinen lassen.
FuPa-Einschätzung: Mensdorf ist stets eine Mannschaft, bei der man den Eindruck hat, dass sie um die oberen Ränge mitspielen kann. Ein solche Rolle scheint auch in diesem Jahr nicht völlig aus der Luft gegriffen zu sein. Konstanz wird das Stichwort sein: auf dem Transfermarkt blieb es beim FC Syra FuPa-Angaben zufolge relativ ruhig, was für eine homogene, eingespielte Mannschaft sprechen dürfte. Auf der anderen Seite muss die erwähnte Konstanz auf dem Platz und vor allem bei den Ergebnissen zu finden sein. Gelingt dies im Gegensatz zur Vorsaison, ist das obere Tabellendrittel durchaus erreichbar.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Ein anderer Club aus dem 2.Bezirk der 1.Division sieht Mensdorf um den Aufstieg mitspielen.
FuPa-Einschätzung: Dass Aufsteiger Biwer den Klassenerhalt als oberstes Ziel vorgibt, ist nachvollziehbar. Man hat sein Team nur geringfügig angepasst. Die Konstanz und Offensivkraft aus der Spielzeit 25/26 in der 2.Division könnte auch der große Biwer Pluspunkt werden, der die entscheidenden Zähler zum realistischen Ziel, die Klasse halten zu können, wahr werden lassen kann.
FuPa-Einschätzung: Auch Moutfort sicherte sich mit schönem Offensivfußball den Aufstieg. Das Aufgebot wurde in der Breite besser aufgestellt, was in einer 1.Division mit dreißig Spieltagen kein Fehler sein sollte. Hajder bringt z.B. Erfahrung aus der Ehrenpromotion zurück nach Moutfort, auch De Almeida oder Borges Alves haben schon höher gespielt. Passt alles, wird Moutfort zwar kein Kanonenfutter, leicht wird es für den Neuling aufgrund der Konkurrenzsituation aber ebenfalls nicht.
FuPa-Einschätzung: Mit der AS Red Black Luxemburg ist ein weiteres offensivstarkes Team aus der Spielzeit 25/26 aufgestiegen. Kontinuität scheint laut FuPa vorliegenden Transferangaben vorzuherrschen und somit darf man gespannt sein, wie die torhungrigen Saez Patiño oder auch Almeida sich eine Klasse höher schlagen. Mit der nötigen Erfahrung an der Seitenlinie wird auch der hauptstädtische Fusionsverein in der Lage sein, mehr als nur eine Spielzeit in der 1.Division zu absolvieren.
Anmerkung: FuPa hat alle Vereine aus dem 2.Bezirk der 1.Division zu ihren Zielen angeschrieben, erhielt aber nicht von allen Feedback, weshalb wir uns bei einigen Einschätzungen nur auf z.T. spärlich vorliegende Informationen stützen mussten. Nicht alle Clubs haben sich zudem ausführlich zu ihren Favoriten auf die Spitzenplätze geäußert. Die „Einschätzung durch die Konkurrenz“ ist aus diesem Grund nicht bei allen Teams aufgeführt.
Der 1.Spieltag
Mit Mensdorf und Grevenmacher treffen gleich am 1.Spieltag zwei Kandidaten auf einen Platz im oberen Tabellendrittel aufeinander. Kehlen, ein großer Favorit auf den Aufstieg, tritt in Pfaffenthal an. Aufsteiger Moutfort empfängt Nachbar Munsbach zum Derby und auch bei Itzig gegen Weiler treffen zwei Nachbarclubs zu einem interessanten Auftaktspiel aufeinander.