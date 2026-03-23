D1S2: Itzig wieder auf Tuchfühlung

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Was am Wochenende los war

Gleich zwei so genannte Kantersiege gab es an diesem Spieltag: Den ersten erzielte das wiedererstarkte Echternach gegen den CS Oberkorn. Durch diesen Sieg arbeitete sich das Roller-Team auf Platz 9, eine reife Leistung wenn man mal schaut, wo Sie noch zur Winterpause standen. Für Oberkorn wird es nun immer enger, bereits 7 Punkte beträgt der Abstand auf die Relegation.

Roller: „reden sehr viel mit den Spielern“

Daring-Trainer René Roller gegenüber FuPa zum Aufschwung seit seiner Amtsübernahme: „Es ist dieselbe Mannschaft wie in der Hinrunde, was damals schief lief, weiß ich nicht. Ich selber bin eher ein Old-School-Trainer während Roger Sousa (d.Red.: der zweite Trainer) ein moderner Trainer ist. Dadurch haben wir eine gesunde Mischung. Da wir über eine sehr junge Mannschaft verfügen, reden wir sehr viel mit den Spielern. Wir haben außerdem das System geändert und die Jungs setzen das sauber um. Am Sonntag hatten wir aber auch Spielglück. Es war trotz des 4:0 die wohl schlechteste 1.Halbzeit, die wir gespielten hatten, aber jeder Schuss auf das Tor war drin.“

Den zweiten hohen Sieg feierte überraschend der Vorletzte Sandweiler in Sanem, 6-2 hieß es nach Spielende. Zweimal ging der Gastgeber in Führung, verlor dann aber Gomes Luis mit Gelb Rot nach 40 Minuten; anschließend kippte das Spiel komplett zu Gunsten des Gastes. Trotzdem wird Sanem normalerweise nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben und Sandweiler wahrt weiter seine Chance.

Und hätte Merl sein Spiel in Kopstal verloren, wären Sie bereits auf einem Relegationsplatz gewesen. Aber Merl gewann das Kellerduell mit 3-1 und zieht punktemässig mit seinem Gegner gleich. Der Sieg war über die 90 Minuten durchaus verdient und das Ergebnis sorgt dafür, dass eine unermessliche Spannung im Tabellenkeller herrscht. Aus diesem ist nun Munsbach wieder entsprungen und über den Strich "gehüpft", in Mertert-Wasserbillig siegte man durch zwei sehr späte Tore mit 2-0. In der 90 Minute traf Mello und in der 96 Minute legte Cabral Tavares mit einem Lupfer noch einen Oben drauf. Die UMW ihrerseits ist nun wieder mittendrinn im Geschehen, dies, nachdem man in der Vergangenheit doch eigentlich schon recht stabil dastand und daherkam.

Auch Junglinster kämpft weiter gegen den Abstieg, konnte aber beim starken Aufsteiger in Bartringen keinen Punkt mit auf die Heimreise nehmen. Zweimal glich man die Führung des Gastgebers aus und es schien auch, dass man zumindest einen Auswärtspunkt feiern konnte. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit verdarb Sabotic diesen Plan und sicherte seinem Team den ganzen Einsatz.

Auch der Tabellenführer Remich ging punktlos aus dem Arbeitstag. Gegner Weiler führte früh, ganze sieben Minuten waren da gespielt, als Panttaleäo abzog und der Ball abgefälscht im Kasten einschlug. Danach kämpften beide mit offenem Visier, aber Papadopoulos erhöhte noch vor der Pause (40). In der 57 Minute dann der Anschluss: Ibrahimovic mit dem Kopf nach einer Kopfballvorlage von Ferro Bernardo. Dieser Vorlagengeber erhielt dann in Minute 67 Gelb Rot und obwohl danach Remich auch noch zur Ausgleichschance kam, durfte sich Weiler über diesen Sieg freuen. Komfortabel dennoch der Vorsprung auf Platz Zwei, auch weil es bei dem dort platzierten Team aus Grevenmacher schon wieder ergebnistechnisch nicht ganz rund lief. Beim starken Viertplatzierten Mensdorf setzte es eine 1-2 Auswärtsniederlage, so dass diese sich auch wieder berechtigte Chancen auf eine mögliche Relegation machen können. Die Rückserie für den CSG, nach Wiederaufnahme im Februar, ist alles andere als gut zu bezeichnen: Lediglich einen Sieg holte man hier aus Fünf Spielen, diesen aber immerhin gegen den ärgsten Widersacher Itzig. Demgegenüber stehen nunmehr vier Niederlagen. Zum Spiel: Mensdorf nutze eine Unaufmerksamkeit der Grevenmacher Abwehr aus und de Sousa Pacheco schießt unten rechts ein; 10 Minuten waren da erst gespielt. Wie immer kam dann auch der CSG zu mehreren guten Chancen (der Gegner hatte selbstredend auch einige davon), aber erst in Minute 79 sollte dies von Erfolg gekrönt sein. Ein von Lahyani perfekt getretener Freistoß findet Karmann und dieser nickt ein. Doch Mensdorf antwortete: Zwei Minuten vor dem regulären Ende musste Yartey den Ball nur noch über die Linie drücken und das tat er auch. Mensdorf sicherte sich den ganzen Einsatz, Gegner Grevenmacher stand wieder mit leeren Händen da.

Verfolger Itzig machte es diesmal besser, gestaltete sein Spiel gegen Schengen siegreich und rückt bis auf drei Punkte an Grevenmacher heran. Djagbassou traf früh in der zwölften Minute für den Drittplatzierten; postwendend drei Minuten später aber der Ausgleich durch Mostefa. Es entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel und als wieder damit zu rechnen war, das Itzig nicht vollumfänglich von der Pleite Grevenmachers „profitieren“ könnte, schlug Goncalves in der 87 Minute zu. Mehr Spannung um die Relegation geht kaum: In den letzten 10 Spielen werden Grevenmacher, Itzig und nun auch Mensdorf alles geben müssen und dürfen sich kaum noch Fehler leisten. Oder ist ein Vierter am Ende lachender Dritter wenn es um Platz Zwei geht, denn in der Momentanen Form ist auch Aufsteiger Bartringen noch nicht vollkommen abzuschreiben?

Nachholspiel am Mittwoch

Mi., 25.03.2026, 20:00 Uhr FC Kopstal 33 Kopstal US Sandweiler Sandweiler 20:00 PUSH