D1S2: Itzig und Munsbach mit wichtigen Erfolgen

In Junglinster wurde sich ein enges Spiel erwartet und es waren die Gäste die nach 21 Minuten durch Rachid in Führung gingen. Eine Reaktion der Hausherren musste her und diese kam auch. Tsapanos (34.‘) glich mit seinem 16. Saisontor per Abstauber aus. Noch vor der Pause drehte die Heimelf die Partie als Borbiconi (45.‘+2) zum 2:1 traf. Schnell nach Wiederanpfiff glich Elkhader (48.‘) aus. Die Begegnung blieb ausgeglichen, doch es fielen keine Tore mehr.

Durch die am grünen Tisch verlorenen Punkte war Merl unter Zugzwang, doch Gegner Schengen wollte den Anschluss an die Aufstiegsplätze wahren. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase waren es die Gäste, die einen verunglückten Befreiungsschlag ausnutzten, um durch Khedda in Führung zu gehen. In der 32. Minute nutzte Schengen dann eine Unkonzentriertheit der Gäste aus.

Während Merl noch die Mauer zum Freistoß stellte, pfiff der Schiedsrichter das Spiel wieder an und Ridouane (32.‘) verwandelte direkt. Merl gab nicht auf und kam noch vor der Pause zu einigen guten Gelegenheiten. Auch nach der Pause drückte Merl weiter und erzielte durch Diawara (75.‘) den Anschluss. Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase, doch Schengen verteidigte den Vorsprung über die Zeit. Merl hat nur einen Punkt Vorsprung auf die unteren Relegationsplätze.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels Mensdorf kam besser in die Partie und nach 7 Minuten setzte Habscheid einen Freistoß an die Latte. Auch danach blieben die Gäste am Drücker, doch es ging mit einem torlosen Remis in die Pause. Sofort nach dieser Pause war es dann soweit, als Neves (46.‘) den Fuß in eine Flanke von Rafdy stellte und den Ball damit ins eigene Gehäuse lenkte. Mensdorf blieb weiter am Drücker und siegte am Ende knapp aber verdient in Weiler.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels Auf einem schwer zu bespielendem Platz war es Echternach, das den Ton angab. Es dauerte bis zur 34. Minute, ehe Pereira die Gäste in Führung brachte. Noch vor der Pause (42.‘) verdoppelte Pereira den Vorsprung. Auch nach Wiederbeginn blieben die Gäste aus der Abteistadt am Drücker und Almeida sorgte nach 47 Minuten mit dem 0:3 für eine Vorentscheidung. In der 86. Minute machte es Almeida seinem Mitspieler Pereira gleich und erzielte auch einen Doppelpack. Ehleringen musste sich zum 7. Mal in Folge geschlagen geben. >> Tabelle >> Torschützen >> Formkurve

In der ersten Hälfte war der Spitzenreiter die bessere Mannschaft, scheiterte jedoch einige Male am Heimtorwart. Die zweite Hälfte lief gleich wie die erste, Beles war besser und spielte sich Chance um Chance heraus und aus einem Gewühl heraus war es Fostier (49.‘), der die verdiente Führung erzielte. Kayl-Tetingen wachte auf und hatte nach 58 Minuten die riesen Möglichkeit zum Ausgelich, doch Skenderovic scheiterte mit seinem Elfmeter an Hym. >> Abstimmung über den Spieler des Spiels Es blieb weiter beim knappen Spielstand. In der 76. Minute fiel dann die Vorentscheidung, wieder war es Fostier, der dieses Mal eine Flanke von Bour vollendete. Nur zwei Zeigerumdrehungen später lenkte ein Spieler von Kayl-Tetingen einen Freistoß von Fostier ins eigene Tor. Beles kann mit diesem Erfolg seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen. „Hielten als Mannschaft zusammen und siegten souverän“ Gästeverteidiger Michel Martins nach der Partie: „In der ersten Hälfte waren wir besser im Spiel, doch es fehlten die Bemühungen. Wir drückten, agierten jedoch schlapp und scheiterten am starken Gästetorwart. Auch in die zweite Halbzeit kamen wir besser hinein und versuchten über die Flügel zum Erfolg zu kommen. Nach dem zweiten Treffer war Kayl-Tetingen nicht mehr im Spiel. Sie versuchten, was sie konnten, doch wir hatten keine Probleme mit ihren langen Bällen. Die letzten 10 Minuten mussten wir nach einer Verletzung zu zehnt beenden. Wir hielten als Mannschaft zusammen und siegten souverän. Wir wollen auf jeden Fall aufsteigen, das ist das Ziel. Der Punktverlust von Grevenmacher spielt uns in die Karten. Die Saison ist noch lange, doch wir werden weiter für den ersten Tabellenplatz spielen.“

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels Unter der Leitung von Stan Jahrmärker kam es in Berdorf zu einer wichtigen Begegnung im Abstiegskampf. Itzig kam mit großem Selbstvertrauen an, verlor man keines der letzten 6 Meisterschaftsspiele. Das Spiel begann ruhig, doch mit dem ersten Torschuss gingen die Gäste in Führung. Goncalves (36.‘) verwandelte nach einer Flanke aus kurzer Distanz. >> Fotogalerie Auch in der zweiten Hälfte gab es nicht viele nennenswerte Aktionen, beide Mannschaften scheiterten am Torwart und Itzig rettete den Vorsprung über die Zeit. Berdorf-Consdorf verliert so langsam als Tabellenletzter den Anschluss während Itzig weiter auf seiner Erfolgswelle reitet.

Auch in Munsbach kam es zu einem richtungsweisenden Duell im Abstiegskampf. Es waren die Hausherren die der Partie ihrem Stempel aufdrückten. Ferreira (36.‘) brachte seine Farben in Führung und noch vor der Pause (45.‘+1) war Dikinz Kama zur Stelle und erhöhte. Nach der Pause das gleiche Bild, Munsbach kontrollierte die Begegnung und spielte weiter munter nach vorne. >> Abstimmung über den Spieler des Spiels Twimumu (78.‘) sorgte dann für die Vorentscheidung. Die Hausherren blieben weiter am Drücker und Dikinz Kama (82.‘) netzte wieder ein. Noch vorm Schlusspfiff sorgte Afonso (89.‘) für den Endstand. Mit diesem Erfog erhöhte Munsbach seinen Vorsprung auf die Abstiegsregion.