D1S2: Ibrahimovic-Hattrick im Eröffnungsspiel!

Was am Wochenende los war

Mensdorf schlug sich im Saisoneröffnungsspiel gegen Remich-Bous quasi selbst. Hinten, vor allem auf der linken Defensivseite, schwach und vorne wenig effizient hatte eine 1:3-Niederlage und einen Ibrahimovic-Hattrick zur Folge.

Orlando Da Rocha (URB): „Sanel weiß, was er vorne macht“

Patrick Maurer (Mensdorf): „Ibrahimovic ist ein Spieler, der den Unterschied macht“

„Die zwei ersten Gegentore haben wir uns selbst geschossen. Es war zweimal ein Fehler desselben Spielers, es war nicht sein Tag. Normalerweise macht er das nie, er war im ganzen Spiel nicht präsent. Ich weiß nicht, was heute mit ihm los war. Dann haben wir uns den dritten Gegentreffer auch noch selber geschossen. Wir waren nicht unbedingt schlechter, doch Ibrahimovic ist natürlich ein Spieler, der den Unterschied macht, wenn er solche Bälle da liegen hat. (…)

Kommende Woche haben wir drei Spieler weniger, dann kommen wieder zwei aus dem Urlaub zurück. Das müssen wir jetzt verwalten. Wir haben auch noch zwei Verletzte, es dauert noch bis Thiel und Olafsson zurückkehren. Dann müssen wir sehen, wie wir weitermachen. Der Kader ist groß genug, wir haben noch etwas Arbeit vor uns. Es ist nicht optimal aber wir müssen schauen, kommende Woche Punkte zu bekommen.“

Zwei Stunden später fühlte Junglinster dem Topfavoriten auf den Aufstieg, Grevenmacher, in der 1.Halbzeit mächtig auf den Zahn und ging durch Tsapanos in Führung, der nach einem eigenen Lattentreffer nachsetzte und traf. Ein schöner Spielzug führte 10 Minuten später zum Ausgleich, nach dem Dreh gewannen die Gäste aufgrund eines Chancen-Plus und zwei sehenswerten Toren verdient.

Ebenfalls einen verdienten Auswärtssieg sicherte sich Kopstal im Duell der Aufsteiger beim CSO. Ein Torfestival erlebten die Zuschauer an der Sauermündung, wo Gast Sanem bei Neuling Wasserbillig zwei Führungen nicht über die Runden brachte und am Ende mit leeren Händen dastand. Mit Bartringen ging ein weiter Aufsteiger trotz guter 1.Halbzeit und Führung gegen Weiler leer aus. Das Derby zwischen Itzig und Absteiger Sandweiler ging mit einem knappen Gästesieg zu Ende. Das Tor des Tages erzielte Weber kurz vor Schluss.

Nach einem Pass in den Lauf brachte Muccino Echternach zwar sehr früh gegen Merl-Belair in Führung, doch keine 10 Minuten danach scheiterten die Gäste an der Latte und begannen sich nach einer guten halben Stunde ein Plus an Torgelegenheiten herauszuspielen, was im 1:1 durch Bari mündete (44.‘), welches den späteren Endstand darstellen sollte. Mit einem satten 4:0 gegen Munsbach ist Schengen erster Leader der noch jungen Saison. Jeweils zwei Tore von Djelloul Khedda und Mostefa führten zum Heimsieg.

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!