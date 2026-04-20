D1S2: Hochspannung um den Relegationsplatz zur Ehrenpromotion

Szene aus dem Spitzenspiel Remich gegen Grevenmacher. – Foto: Frank Gabel

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Was am Wochenende los war

Nun ist es tatsächlich passiert und Grevenmacher hat seinen Punktevorsprung aufgebraucht. In seinem Auswärtsspiel unterlag man Leader Remich vor rund 400 Zuschauern knapp mit 2:3. Bereits nach 13 Minuten ging Remich durch Sacko in Front, der einen langen Pass seines eigenen Torwarts über den herauslaufenden gegnerischen Keeper köpfen konnte. Schon vier Minuten später dann das 2:0; Falade vollendete nach Vorarbeit von Pauly. War die Messe hier schon gelesen? Mitnichten, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellte Fournier mit einem Distanzschuss den Anschluss her. Für den nächsten Treffer zeigte sich dann Ibrahimovic verantwortlich, der per Nachschuss - vorher konnte Schilz einen Kopfball von Dervisevic parieren - den alten Vorsprung wieder herstellte. Doch keine drei Minuten später der erneute Anschluss: Ramos Correira nutzte eine Nachlässigkeit in der Remicher Abwehr. Der Gast drückte weiter, ein Tor wollte aber nicht mehr gelingen und Remich fuhr einen nicht unverdienten Sieg ein. Wie nutzten die Verfolger diese Niederlage Grevenmachers, trafen Sie doch direkt aufeinander?

Und hier - zwischen Mensdorf und Itzig - lief ergebnistechnisch alles auf ein torloses Unentschieden hinaus, trotz guter Chancen auf beiden Seiten, bis in der 92.Minute Gales den Siegtreffer für den Gast erzielen konnte. Für Mensdorf eine besonders bittere Niederlage, spielte man doch bislang einer überragende Rückrunde, in der man sich stetig an den Relegationsplatz herankämpfte. Für Itzig hingegen ein wichtiger Sieg, steht man nun nur noch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses tabellarisch hinter Grevenmacher.

Bourgadel: „es gab nur wenige Torchancen“

Dazu Itzigs Sportdirektor Johann Bourgadel zu FuPa: „Ein sehr ausgeglichenes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die einander respektierten und vielleicht auch ein wenig vorsichtig waren. Es gab nur wenige Torchancen, aber wir glaubten bis zum Schluss daran, dass vielleicht schon ein einziges Tor reichen würde … und genau so kam es. Louis Gales besiegelte den Sieg mit einer überragenden Vorlage von Isaac Oliveira. Dieser Sieg wäre ohne die herausragende Leistung von Torhüter Dany Teixeira, der seit Saisonbeginn überragend spielt, und ohne unsere heldenhafte Abwehr, angeführt von unserem Kapitän, dem Architekten dieses Sieges und unseres Status als beste Abwehr der Liga, sicherlich nicht möglich gewesen.“ Weiterhin betonte Bourgadel, dass man alles daran setzen werde den Relegationsplatz zu erreichen, warnte aber auch davor, dass gerade die Spiele gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte kein Selbstläufer sind.

Wieder in der Spur ist Echternach, das durch ein Tor von Almeida und trotz Unterzahl zum Ende des Spiels (Rot gegen Siga nach 82 Minuten) mit dem knappsten aller Ergebnisse gegen Mertert-Wasserbillig den ganzen Einsatz mit nach Hause nehmen konnte. Durch diesen Sieg platzierte man sich sogar einen Punkt vor seinem Kontrahenten, die UMW hat noch zwei Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Etwas überraschend das Ergebnis aus Bartringen, wo die Heimelf auf das Schlusslicht CS Oberkorn traf. Und der Gast zeigte, das er sich noch lange nicht abgeschrieben hat und siegte trotz bester Chancen von Bartringen, mit 2-1. Auf dem Relegationsplatz nun Sandweiler, das mit 3:1 gegen Merl gewinnen konnte. Merl spielte dabei fast 40 Minuten in Unterzahl, nachdem Michels mit glatt Rot vorzeitig zum duschen "durfte".

Wenn Sandweiler nun aber auf einem Relegationsplatz steht, bedeutet dies zwangsläufig, das ein anderes Team auf einen Abstiegsplatz herab rutschte. Hierbei handelt es sich um Junglinster, das sein Auswärtsspiel in Sanem bereits am Freitagabend mit 2:0 verloren hatte. Beide Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit und als Sanems Oliveira Ramos 30 Minuten vor dem regulären Ende die Ampelkarte erhielt, keimte nochmal Hoffnung beim Gast auf. Allerdings vergeblich, wie man nunmehr weiß. Ein wahres Torfestival gab es in Kopstal, wo die Heimelf durch ein Tor in der 88.Minute gegen Schengen mit 3:4 das Nachsehen hatte. Damit schwebt auch Kopstal noch in akuter Not, während für Schengen nun nichts mehr anbrennen sollte. Im letzten Spiel fuhr Weiler durch Treffer von Campos Teixeira und Nennig einen Dreier gegen Munsbach ein. Für Munsbach bedeutet das 0:2, dass man weiterhin auf einem Relegationsplatz steht, für Weiler steht derweil Rang fünf zu Buche.



Spannung also nicht nur oben, sondern auch unten, wo am kommenden Spieltag mit Munsbach gegen Sandweiler und CS Oberkorn gegen Merl, sowie Echternach gegen Kopstal, drei möglicherweise richtungsweisende Spiele auf dem Programm stehen.



