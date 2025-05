D1S2: Hochrisikospiel in Grevenmacher

Ehleringen (14., 22 Punkte) steht in Weiler gehörig unter Druck. Die seit dem Jahreswechsel stark dezimierte Gästemannschaft muss unbedingt gewinnen, um das Risiko, auf den vorletzten Platz abzurutschen, zu verringern, da sich zwei Kellerkonkurrenten am Sonntag gegenüberstehen werden. Merl-Belair (13., 26) und Kayl-Tetingen (15., 21) treffen nämlich im direkten Vergleich aufeinander. Beide kannten zuletzt leicht aufsteigende Form, es dürfte ein Tanz auf Messers Schneide werden. Welchen Einfluss die außersportlichen Entscheidungen beim Red Star haben könnten, versuchte uns Interimspräsident Guy Lamesch zu erklären:

Am Sonntag spielen wir eine Art Finale, wir müssen 3 Punkte holen, doch das gilt genauso für Gegner Kayl-Tetingen. Es wird ein spannendes und interessantes Spiel und es ist ja eigentlich das, was man sich wünscht. Ich hoffe, dass wir uns direkt retten und die Relegation vermeiden können. Es wird ein auf allen Ebenen interessantes Wochenende und ich bin von der Qualität unserer Mannschaft überzeugt, so dass sie den Sieg holen kann.“

„Der Vorstand hatte Ende April entschieden, sich von Adrien Daniele zu trennen, da wir unter ihm nur sehr wenige Punkte geholt hatten. Daraufhin hatte Präsident Fabien Zuili seinen Rücktritt eingereicht und ich übernahm den Posten bis zur nächsten Generalversammlung auf Interimsbasis. Jetzt ist Rui Pedro Felix Dos Reis wieder Trainer. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, im Moment ist alles in Ordnung.

Greg Molitor hat in Junglinster angeheuert

Junglinster und Schlusslicht sowie Absteiger Berdorf-Consdorf spielen im Prinzip nur noch für die Statistik, Schengen kann dagegen gegen Munsbach seinen 2.Platz festigen oder im Idealfall zu Beles aufschließen. Munsbach, dessen aktueller Trainer Greg Molitor nach der Saison zur erwähnten Jeunesse Junglinster wechseln wird, braucht noch Punkte im Abstiegskampf – ein schwieriges Unterfangen an den Baggerweihern in Remerschen! Auch Mensdorf kann noch um den Aufstieg mitspielen, dafür muss man das keineswegs leichte Heimspiel gegen Remich-Bous erfolgreich gestalten.

Hohes Sicherheitsaufgebot in Grevenmacher erwartet

Nicht der Charakter des Ostderbys Grevenmacher – Echternach sorgt am Sonntag für einen kleinen Ausnahmezustand „op Flohr“. Nach den Ausschreitungen am vergangenen Wochenende nach Spielschluss deutete CSG-Präsident Guy Fusenig gegenüber den Kollegen vom Tageblatt bereits an, dass man über ein erhöhtes Sicherheitsaufgebot nachdenke. Laut FuPa-Informationen würde in der Tat ein großes Aufgebot von Sicherheitspersonal und Polizei das Spiel absichern. Auf dem Platz müssen die Gastgeber die außersportliche Situation ausblenden und unbedingt einen Dreier holen, möchte man einen Spieltag vor Schluss nicht den Anschluss an die beiden oberen Plätze verlieren.

Leader Beles steht nach der Niederlage „op Flohr“ gegen ein zuletzt starkes Pfaffenthal unter Zugzwang, einen weiteren Patzer kann man sich eigentlich nicht erlauben. Spricht die Tabelle zugunsten des FC The Belval, so reicht ein Blick auf die Formkurve, um zu sehen, dass Red Black z.Z. als gleichstark einzuschätzen ist. Sanem und Itzig schließen das Programm des 29.Spieltages ab. Itzig braucht theoretisch zwar noch einen oder zwei Punkte, sollte aber eigentlich bereits gerettet sein.

