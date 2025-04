D1S2: hilft Sanem Nachbar Beles im Aufstiegsrennen?

Junglinster konnte seinen Negativtrend am vergangenen Wochenende mit einem Unentschieden bremsen, etwas das Gegner Merl-Belair seit Wochen nicht gelingt. Aus diesem Grund dürften die Gastgeber eine leichte Favoritenrolle in einem Spiel einnehmen, das dennoch offener daherkommen dürfte, als Junglinster lieb sein kann. Merls Trainer Adrien Daniele :

Ganz oben in der Formtabelle befindet sich z.Z. Schengen, das Weiler zwar nicht unterschätzen darf, jedoch in der Lage sein sollte, die 3 Punkte zuhause zu behalten. Syra Mensdorf wird nach zuletzt überschaubaren Ergebnissen auf den heimischen Spielfeld gegen Ehleringen berechtigte Chancen auf einen Heimsieg haben. Auch Echternach sollte zuhause gegen Kayl-Tetingen favorisiert sein, etwas das ebenso auf Leader Beles zutrifft, das Schlusslicht Berdorf-Consdorf zu Gast hat.

„Wenn wir die Art und Weise unseres Spiels in Mensdorf an den Tag legen, nämlich Solidarität und ein kompaktes Spiel, dann ist in Junglinster etwas drin. Es läuft zuletzt besser, auch wenn es uns an Realismus vor dem gegnerischen Tor fehlte. Doch wir wissen nicht, auf welches Junglinster wir treffen werden, da sie in der Lage sind, gegen Mannschaft wie Beles zu gewinnen, aber auch gegen schwächere zu verlieren. Ich denke, es wird ein engeres Spiel als viele annehmen. Es bietet sich uns die Gelegenheit, unsere Ausgangslage mit Blick auf das vorentscheidende Spiel gegen Ehleringen deutlich zu verbessern. Leider konnte ich nur sehr selten dieselbe Elf zweimal hintereinander aufbieten. Doch die Stimmung ist gut, die Jungs sind motiviert und wir nehmen ein Spiel nach dem anderen, wissend dass Ehleringen das schwierigere Restprogramm hat.“

Eine der vermutlich spannendsten Begegnungen am 25.Spieltag ist die zwischen Itzig und Munsbach, die sich in der Tabelle nur knapp oberhalb der direkten Gefahrenzone ansiedeln. Die Gastgeber vom Samstag sind seit Wochen in bestechender Form und sollten so Vorteile genießen, wenngleich Munsbach vor Wochenfrist eine beeindruckende Trendwende gelang. Der Blick auf das Klassement verrät, dass Remich-Bous in Pfaffenthal eigentlich über die besseren Karten verfügen sollte. Doch die Hauptstädter sind zuhause um einiges besser als auf fremden Platz und könnten so für ein offenes Spiel sorgen.

Mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Partien befindet sich Sanem auf Talfahrt. Seine Gäste aus Grevenmacher wollen diese Gelegenheit nutzen, um an Leader Beles dranzubleiben. Doch geschenkt wird man im Süden nichts bekommen und so könnte Sanem seinem Gemeindenachbarn an der Tabellenspitze sogar einen Gefallen machen, sollte man zu Punkten kommen.

Nachtrag zu Mensdorf – CSG

Am allerersten Spieltag wurde die Partie zwischen Mensdorf und Grevenmacher bekanntlich kurz vor Schluss abgebrochen, da ein Zuschauer einen Linienrichter bespuckt hatte. Fast schon in Vergessenheit geraten, ist der Fall mittlerweile von der „Commission Luxembourgeoise d’Arbitrage pour le Sport“ (CLAS) verhandelt worden.

Wie aus der Urteilsbegründung des CLAS, die der FuPa-Redaktion vorliegt, hervorgeht, wurde der Antrag des CS Grevenmacher als begründet angenommen, das ursprüngliche Urteil des FLF-Berufungsgerichts vom 9.Oktober 2024 annulliert und an die letztgenannte Gerichtskammer des Fußballverbandes unter anderer Zusammensetzung zurückverwiesen.

