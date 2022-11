D1S2: Highlight Kayl-Tetingen – Wormeldingen am 11.Spieltag Duell der Aufsteiger zwischen Merl und Beles +++ Leader Walferdingen vor lösbarer Aufgabe +++ Schengen spielt Ostduell in Wasserbillig

Die Aufsteiger Merl-Belair und Beles starteten gut in die Saison 22-23, ließen dann aber zumindest von den Ergebnissen her nach. So wartet Merl seit fünf Partien auf ein Erfolgserlebnis, Beles konnte am vergangenen Wochenende seinen Negativtrend stoppen. Wer am Sonntag die Nase vorn haben wird, ist ähnlich offen wie bei der Partie zwischen Sanem und Sandweiler. In wieweit sich der Trainerwechsel bei den Gastgebern schon auswirken wird, muss sich zeigen. Cebra kannte ebenfalls einen guten Saisonstart, verlor zuletzt aber zusehends an Boden, trifft aber nun auf ein Sporting Bartringen, das weiter auf der Suche nach der richtigen Form ist.

Wie im Titel erwähnt lautet das Spitzenspiel dieses Wochenendes Union 05 Kayl-Tetingen gegen Koeppchen Wormeldingen. Der Tabellendritte ist beim Vierten zu Gast, beide trennt ein Pünktchen und beide haben ebenfalls direkten Kontakt zum oberen Relegationsplatz.

„Wir befinden uns auf einem guten Weg“

Mersudin Licina bekleidet bei der Union 05 in Personalunion aktuell den Posten des Präsidenten, Sportdirektors und Trainers. „Wir werden gegen einen starken Gegner spielen, der Favorit ist, da er in der Tabelle vor uns steht. Unsere Ergebnisse wurden in den letzten Wochen immer besser, defensiv sind wir jetzt relativ stabil. Wir befinden uns auf einem guten Weg, wir müssen uns das Glück nun erarbeiten, um den 2.Platz zu erreichen. Wir sind aber realistisch, mit Wormeldingen haben wir die meiner Meinung nach stärkste Mannschaft der Liga neben Walferdingen zu Gast“ so Licina im Telefongespräch mit FuPa zum anstehenden Topspiel.

Remich-Bous darf sich im Heimspiel gegen Pfaffenthal-Weimerskirch keine Gastgeschenke erwarten, klarer Favorit wird dagegen Spitzenreiter Walferdingen gegen die US Esch sein. Itzig hängt trotz ordentlicher Leistungen weiter im Tabellenkeller fest und hat mit Mensdorf nun eine relativ schwere Hürde zu nehmen. Schlusslicht Wasserbilligs Rückstand auf seine Gäste aus Schengen ist fast so groß wie die Entfernung zwischen den Ortschaften der beiden Mosel-Anrainer. Wer also in jener Partie die besseren Karten in der Hand halten wird, dürfte klar sein.