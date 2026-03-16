D1S2: Grevenmacher patzt erneut

Mensdorf (in blau) gewann das Derby in Munsbach – Foto: Frank Gabel

Der 19.Spieltag in Zahlen

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(abgesagt)

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Was am Wochenende los war

Echternach schwimmt weiter auf der Erfolgswelle und sammelt Punkt für Punkt gegen den Abstieg. Diesmal lag man zwar in Schengen durch ein direktes Freistoßtor von Mostefa kurz vor dem Halbzeitpfiff mit 0-1 im Hintertreffen, kam dann aber - auch etwas begünstigt durch die Ampelkarte gegen Khedda (56.') - nach 60 Minuten durch einen Kopfball von Rastoder zum Ausgleich. Ein Foulelfmeter, getreten von Siga, drehte das Spiel dann vollends (71.'). Wiederum Siga stellte dann in Minute 85 den Endstand her, just zu dem Zeitpunkt, als der Gastgeber mit Matagne Ihren zweiten Spieler aufgrund Gelb-Rot verloren. Eine durchaus imposante Serie welche Echternach momentan an den Tag legt, nun hat man bereits drei Punkte zwischen sich und Munsbach auf dem Relegationsplatz.

Eben dieses Munsbach konnte wiederum keinen Dreier einfahren, nach Gegentreffern durch Mukendi (48.') und Fernandes Lopes (51.') war es Mensdorf, welchem man sich geschlagen geben musste. Und von hinten drückt nun Merl, welches überraschend hoch mit 4-1 gegen Mertert-Wasserbillig gewinnen konnte. Und dem Heimclub gelang ein Start nach Maß: Ein perfekt gespielter Ball in den Lauf von Gomes und Tavarez Lubrano konnte bereits nach 2 Minuten erfolgreich abschließen. Auch weiterhin waren Sie spielbestimmender und hatten Ihre Chancen, beispielsweise durch Gomes; die erste wirklich gute für den Gast ließ derweil bis zur 21.Minute auf sich warten (Mihov vergab). Mit dem 1-0 ging es in die Pause, aber nur 5 Minuten später stand es dann 2-0: nach einer Kopfballvorlage von Hermed legte sich Gomes den Ball selbst vor und fand den Abschluss. Nachdem Reuland einen Freistoß direkt verwandeln konnte, kam noch einmal Hoffnung für die Mannschaft in Gelb-Schwarz auf (56.'), doch wiederum nur 6 Minuten später machte Fernandes Quianque diese durch einen 20 Meter Knaller einstweilen bereits wieder zunichte. Dann verlor Merl 20 Minuten vor dem regulären Ende Vieira Mendes mit Gelb-Rot, nochmal die Chance für den UMW? Die Antwort lautet Nein, denn selbst in Unterzahl erhöhten Sie durch Gomes auf 4-1 (78.'). Merl nun auch wieder mit realistischen Chancen auf den Klassenerhalt, Wasserbilig seinerseits darf nicht nachlassen, um nicht doch noch einmal unten reinzurutschen.

Nichts anbrennen ließ Leader Remich und kam beim Schlusslicht CS Oberkorn zu einem ungefährdeten 5-0 Auswärtssieg (Tore: Kops (1), Falade (13), Dervisevic (23), Kops (65) und Spielkamp (80)). Während Oberkorn nun 4 Punkte Rückstand auf Merl und die Relegation hat, ist es für Remich zwar noch zu früh um den Schampus zu öffnen, allerdings hat man am Ende des Spieltages bereits 8 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Dieser heißt Grevenmacher und musste erneut "Federn" lassen; Bei Ihnen lief prinzipiell über das gesamte Spiel nicht wirklich zwingend etwas zusammen, zumindest in Hinsicht auf Tore, obwohl das Team über die gesamte Spielzeit mehr Spielanteile besaß. So kam Bartringen nach 15 Minuten im Anschluss an eine Ecke durch ein Kopfballtor von Egbula Garcia zur Führung. Obwohl der CSG dann drückte und auch ein Abseitstor erzielte, überstand Bartringen einstweilen diese Phase und hätte kurz vor der Pause durch den Torschützen gar erhöhen können. Eine Minute nach Wiederanpfiff war es dann soweit: eine Volleyabnahme von Thalamot fand aus 20 Metern den Weg ins "Ziel". Wirkliche gefährliche Spielzüge hatte der CSG dann nicht mehr, erwähnenswert wäre noch ein 30 Meter Distanzknaller von Almeida aus Hälfte eins. Mit drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen gilt es für den heutigen Gastgebern nun, die Relegation nicht mehr zu gefährden, immerhin sind noch eine Spiele zu absolvieren.

Aber auch Verfolger Itzig konnte diesen CSG-Ausrutscher nur bedingt für sich ausnutzen, da man spät durch ein Tor von Tsapanos (91.Minute) noch zwei Punkte gegen Junglinster herschenken musste. Zuvor hatte Fernandes Teixeira früh nach drei Minuten zur Gästeführung eingeschossen. Somit beträgt Itzigs Rückstand 6 Punkte (und reichlich Tore), man muss nun in den restlichen Spielen auf weitere Ausrutscher von Grevenmacher hoffen, darf aber eigentlich auch selbst keine Punkte mehr abgeben. Im letzten Spiel kam Sanem zu einem 3-2 Auswärtssieg in Weiler; durch Tore von Tunzele (16.') und Gomes Luis (35.') führte man bereits komfortabel mit 2-0 zur Halbzeit, kassierte dann nach 66 Minuten den Ausgleich (Pantaleäo), ehe Guerra 10 Minuten vor dem Ende wieder auf eine zwei Tore Führung umstellte (80). Der erneute Abschlusstreffer von Steinmetz in der Nachspielzeit kam dann bereits zu spät. Beide Teams befinden sich momentan im gesicherten Mittelfeld. Das Spiel Kopstal gegen Sandweiler wurde abgesagt, so dass es am Nachholspieltag (Termin noch nicht bekannt) noch zu Veränderungen im Tabellenkeller kommen kann.

Anmerkung: Aufgrund eines Spiels am Dienstag werden wir unseren Rückblick auf den 19.Spieltag des 1.Bezirks der 1.Division erst am Mittwoch veröffentlichen. Wir bitten unsere Leser dies zu berücksichtigen.