D1S2: gleiche mehrere Nachbarduelle stehen im Fokus

Gleich zwei Partien des 3.Spieltages im 2.Bezirk der 1.Division werden bereits am Samstag ausgetragen. Aufsteiger Kopstal läutet diese Runde zuhause in einer Außenseiterrolle gegen Remich-Bous ein, daran ändert auch der gute Saisonstart des Neuling vermutlich wenig. Zwei Stunden später, um 18 Uhr, wird Mertert-Wasserbillig als weiterer Aufsteiger gegen Weiler ebenfalls nicht gerade als Favorit antreten, die Vorteile kann man bei den Yellow Boys erwarten, denen aber nicht entgangen sein dürfte, wie der UMW in ihrem ersten Heimspiel ein bemerkenswertes Comeback gelang.
Nach dem ersten Topspiel beim CSG steht Schengen gegen Junglinster vor einem nächsten Härtetest, sollte aber in der Lage sein, diesen zu bestehen. Auch Grevenmacher wird im Ostduell in Echternach keine Geschenke erwarten können. Beide stimmgewaltigen Fanlager werden sich auf ein spannendes Spiel freuen. Itzig dürfte als etwas stärker als seine Gäste aus Munsbach einzuschätzen sein.
Gespannt sein darf man, wie sich Aufsteiger Bartringen gegen Nachbar Merl-Belair aus der Affäre ziehen wird. Gänzlich chancenlos wird man keineswegs sein. Mensdorf und Sandweiler könnten sich auf Augenhöhe begegnen, auch wenn man bei den Gästen Vorsicht walten lässt. Im Südduell stehen sich der CS Sanem und der CS Oberkorn zu einem weiteren Nachbarduell gegenüber, in dem die Hausherren als leicht stärker einzuschätzen sind.
