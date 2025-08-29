 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
Ob Echternach gegen den CSG jubeln kann?
Ob Echternach gegen den CSG jubeln kann? – Foto: Alfred Mehles

D1S2: gleiche mehrere Nachbarduelle stehen im Fokus

Bartringen - Merl-Belair, Daring - CSG und Südduell Sanem - CSO am 3.Spieltag

Gleich zwei Partien des 3.Spieltages im 2.Bezirk der 1.Division werden bereits am Samstag ausgetragen. Aufsteiger Kopstal läutet diese Runde zuhause in einer Außenseiterrolle gegen Remich-Bous ein, daran ändert auch der gute Saisonstart des Neuling vermutlich wenig. Zwei Stunden später, um 18 Uhr, wird Mertert-Wasserbillig als weiterer Aufsteiger gegen Weiler ebenfalls nicht gerade als Favorit antreten, die Vorteile kann man bei den Yellow Boys erwarten, denen aber nicht entgangen sein dürfte, wie der UMW in ihrem ersten Heimspiel ein bemerkenswertes Comeback gelang.

Nach dem ersten Topspiel beim CSG steht Schengen gegen Junglinster vor einem nächsten Härtetest, sollte aber in der Lage sein, diesen zu bestehen. Auch Grevenmacher wird im Ostduell in Echternach keine Geschenke erwarten können. Beide stimmgewaltigen Fanlager werden sich auf ein spannendes Spiel freuen. Itzig dürfte als etwas stärker als seine Gäste aus Munsbach einzuschätzen sein.

Gespannt sein darf man, wie sich Aufsteiger Bartringen gegen Nachbar Merl-Belair aus der Affäre ziehen wird. Gänzlich chancenlos wird man keineswegs sein. Mensdorf und Sandweiler könnten sich auf Augenhöhe begegnen, auch wenn man bei den Gästen Vorsicht walten lässt. Im Südduell stehen sich der CS Sanem und der CS Oberkorn zu einem weiteren Nachbarduell gegenüber, in dem die Hausherren als leicht stärker einzuschätzen sind.

Am Samstag

Morgen, 16:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 18:00 Uhr
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
18:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Am Sonntag

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
FC Schengen
FC SchengenSchengen
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

