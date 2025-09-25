D1S2: gleich zwei Kracher am 6.Spieltag!

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Bereits am Freitag stehen sich „op Flohr“ der Tabellendritte Grevenmacher und der vier Punkte dahinter liegende Vierte Mensdorf zu einem ersten Highlight des 6.Spieltages im 2.Bezirk der 1.Division gegenüber. Der CSG kam entsprechend besser in die neue Spielzeit, doch der FC Syra konnte zuletzt dreimal in Folge gewinnen. Man kann sich ein enges Spiel erwarten.
Am Sonntag folgt dann gleich der nächste Höhepunkt, wenn die beiden ungeschlagenen Spitzenreiter Weiler und Remich-Bous sich gegenüberstehen werden. Wer wohl als erstes dieser beiden Teams Federn lassen wird? Die Erfahrung spricht zugunsten der URB und auf diese könnte es in einer trotz des frühen Zeitpunkts derart wegweisenden Partie letztlich ankommen. Sandweiler könnte sich im Falle eines Heimsieges gegen Sanem zumindest temporär etwas nach unten absichern.
Fursts ehemaliger Verein Merl-Belair konnte vor dem Pokalwochenende seinen ersten Sieg in der Meisterschaft landen, bekommt es aber mit dem guten Aufsteiger Kopstal zu tun, für den u.a. das Plus an Erfahrung spricht. Munsbach geht mit einer Pokalsensation im Rücken in sein trügerisches Heimspiel gegen Mertert-Wasserbillig, wo seit knapp zwei Wochen Jeff Lascak das Zepter auf der Trainerbank schwingt, weswegen die UMW für Munsbach schwerer auszurechnen sein dürfte.
Weder Fisch noch Fleisch war die Saison bislang für die Kontrahenten vom Sonntag, Junglinster und Aufsteiger Bartringen. Ein Sieg würde beiden guttun, man kann von einem offen Spiel ausgehen. Dies trifft auch auf das Verfolgerduell Schengen – Itzig zu, die beide aktuell 7 Punkte auf dem Konto haben. Nach drei Spielen ohne Sieg in Folge wird Echternachs Gastspiel beim CS Oberkorn kein leichtes, der Aufsteiger sollte leicht favorisiert sein.
Am Freitag
Am Sonntag
Hinweis
