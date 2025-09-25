D1S2: gleich zwei Kracher am 6.Spieltag!

Bereits am Freitag stehen sich „op Flohr“ der Tabellendritte Grevenmacher und der vier Punkte dahinter liegende Vierte Mensdorf zu einem ersten Highlight des 6.Spieltages im 2.Bezirk der 1.Division gegenüber. Der CSG kam entsprechend besser in die neue Spielzeit, doch der FC Syra konnte zuletzt dreimal in Folge gewinnen. Man kann sich ein enges Spiel erwarten.

Am Sonntag folgt dann gleich der nächste Höhepunkt, wenn die beiden ungeschlagenen Spitzenreiter Weiler und Remich-Bous sich gegenüberstehen werden. Wer wohl als erstes dieser beiden Teams Federn lassen wird? Die Erfahrung spricht zugunsten der URB und auf diese könnte es in einer trotz des frühen Zeitpunkts derart wegweisenden Partie letztlich ankommen. Sandweiler könnte sich im Falle eines Heimsieges gegen Sanem zumindest temporär etwas nach unten absichern.