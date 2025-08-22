 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
Was sich die Fans von Schengen wohl in Grevenmacher erwarten können?
Was sich die Fans von Schengen wohl in Grevenmacher erwarten können? – Foto: Ginette Dries

D1S2: Gleich ein Topspiel „op Flohr“

CSG empfängt ersten Leader Schengen zum Mosel-Duell – auch bei UMW – URB treffen zwei Mosel-Clubs aufeinander

Verlinkte Inhalte

1.Div - 2.Bez
Sandweiler
Grevenmacher
Weiler
Echternach

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Sanem bekommt es am Sonntag mit dem starken Aufsteiger Kopstal zu tun und wird in heimischen Gefilden versuchen, seine ersten Punkte zu sammeln. Mit Mertert-Wasserbillig empfängt ein weiterer Aufsteiger die Union Remich-Bous, die ihr Leistungsvermögen vor Wochenfrist unter Beweis stellte. Der UMW wird nicht entgangen sein, dass man „Altmeister“ Ibrahimovic im Auge behalten muss. Die URB wird an der Sauermündung die Favoritenrolle übernehmen. Leittragendes Team der Stärke von Remich-Bous war am Auftaktwochenende Mensdorf, das nun versuchen wird, sein Punktekonto in Weiler zu eröffnen. Es kündigt sich ein offenes Duell an. Absteiger Sandweiler dürfte trotz eines Umbruchs mit einem 1:0-Sieg im Rücken als Favorit in sein Heimspiel gegen Aufsteiger Bartringen gehen.

Del Col: „Vorerst pokern wir niedrig“

Sandweiler-Trainer Dan Del Col gegenüber FuPa: „Wir werden Bartringen ebenso wenig unterschätzen wir alle anderen Gegner. Wir müssen selber erst noch an unserer Mission arbeiten und den Klassenerhalt so schnell wie möglich schaffen. Wir müssen am Sonntag alles geben. Es wird auf die Basics ankommen, nämlich den Willen, die Mentalität und wir müssen Gas geben. Wir sind noch im Umbruch, haben viele junge Spieler im Team, die aber alle mit dem nötigen Ernst arbeiten. Vorerst pokern wir niedrig.“

Merl-Belair und Itzig konnten am 1.Spieltag nicht gewinnen, die Hauptstädter überraschten aber immerhin mit einem Punktgewinn in Echternach. Dennoch ist der Gast aus Itzig etwas stärker einzuschätzen, viel wird auf beiden Seiten Mitte August aber wie bei etlichen Teams davon abhängen, ob die Trainer bereits auf ihre kompletten Aufgebote zurückgreifen können. Munsbach fühlt Echternach auf den Zahn, welches über die etwas bessere Ausgangslage verfügen sollte. In Grevenmacher kommt es zu einem frühen Topspiel gegen ein spielstarkes Schengen. Es ist für den CSG, der den Aufstieg fest ins Visier nehmen will, gleich eine nächste Standortbestimmung. Nach einem komplizierten ersten Wochenende wird der CS Oberkorn gegen Junglinster ebenfalls keine Geschenke erwarten können.

Am Sonntag

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
FC Schengen
FC SchengenSchengen
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt sowie im Falle toller, lustiger Ticker-Passagen die Möglichkeit einer persönlichen Vorstellung des Ticker-Betreibers hier auf FuPa Luxemburg! (Beispiel hier)

Aufrufe: 022.8.2025, 11:37 Uhr
Paul KrierAutor