D1S2: Gleich ein Topspiel „op Flohr“

Sanem bekommt es am Sonntag mit dem starken Aufsteiger Kopstal zu tun und wird in heimischen Gefilden versuchen, seine ersten Punkte zu sammeln. Mit Mertert-Wasserbillig empfängt ein weiterer Aufsteiger die Union Remich-Bous, die ihr Leistungsvermögen vor Wochenfrist unter Beweis stellte. Der UMW wird nicht entgangen sein, dass man „Altmeister“ Ibrahimovic im Auge behalten muss. Die URB wird an der Sauermündung die Favoritenrolle übernehmen. Leittragendes Team der Stärke von Remich-Bous war am Auftaktwochenende Mensdorf, das nun versuchen wird, sein Punktekonto in Weiler zu eröffnen. Es kündigt sich ein offenes Duell an. Absteiger Sandweiler dürfte trotz eines Umbruchs mit einem 1:0-Sieg im Rücken als Favorit in sein Heimspiel gegen Aufsteiger Bartringen gehen.

Sandweiler-Trainer Dan Del Col gegenüber FuPa: „Wir werden Bartringen ebenso wenig unterschätzen wir alle anderen Gegner. Wir müssen selber erst noch an unserer Mission arbeiten und den Klassenerhalt so schnell wie möglich schaffen. Wir müssen am Sonntag alles geben. Es wird auf die Basics ankommen, nämlich den Willen, die Mentalität und wir müssen Gas geben. Wir sind noch im Umbruch, haben viele junge Spieler im Team, die aber alle mit dem nötigen Ernst arbeiten. Vorerst pokern wir niedrig.“

Merl-Belair und Itzig konnten am 1.Spieltag nicht gewinnen, die Hauptstädter überraschten aber immerhin mit einem Punktgewinn in Echternach. Dennoch ist der Gast aus Itzig etwas stärker einzuschätzen, viel wird auf beiden Seiten Mitte August aber wie bei etlichen Teams davon abhängen, ob die Trainer bereits auf ihre kompletten Aufgebote zurückgreifen können. Munsbach fühlt Echternach auf den Zahn, welches über die etwas bessere Ausgangslage verfügen sollte. In Grevenmacher kommt es zu einem frühen Topspiel gegen ein spielstarkes Schengen. Es ist für den CSG, der den Aufstieg fest ins Visier nehmen will, gleich eine nächste Standortbestimmung. Nach einem komplizierten ersten Wochenende wird der CS Oberkorn gegen Junglinster ebenfalls keine Geschenke erwarten können.