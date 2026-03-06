 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligavorschau

D1S2: Gelingt Itzig der große Coup?

Tabellendritter kann auf einen Punkt an Gast CSG herankommen, Sanem als Prüfstein für die URB

von Paul Krier · Heute, 18:31 Uhr · 0 Leser
Itzig (in blau) bietet sich die Chance, den direkten Anschluss an Platz 2 herzustellen
Itzig (in blau) bietet sich die Chance, den direkten Anschluss an Platz 2 herzustellen – Foto: Marcia Mendes

Trotz „Buvette“-Ärger dürfte Schengen sich auch auf sein nächstes Heimspiel freuen. Nach dem CSG vor zwei Wochen will man am Sonntag schon um 15 Uhr die realistische Chance nutzen, auch den CSO zuhause zu schlagen. Eine Stunde später tritt Nachbarverein und Tabellenführer Remich-Bous zu einer sehr unbequemen Partie in Sanem an, das in der aktuellen Formtabelle tatsächlich ein Stück vor dem Leader zu finden ist. Man kann von einem offenen Schlagabtausch ausgehen. Einen Favoriten in der Begegnung Kopstal Weiler auszumachen, fällt ebenso schwer. Haben die Yellow Boys 2026 nach einer langen Durststrecke immerhin schon einen Sieg holen können, sind ihre Gastgeber im neuen Fußballjahr noch ohne Zähler.

Mertert-Wasserbillig sollte gegen den Vorletzten Sandweiler über die bessere Ausgangslage verfügen, etwas das auch auf Mensdorf zutrifft, das Sorgenkind Merl-Belair zuhause „op Biirk“ empfängt. Winter-übergreifend ist die Bilanz der letzten fünf Begegnung von Bartringen und Munsbach vergleichbar. Dies liegt aber auch daran, dass die Gastgeber 3 Punkte am grünen Tisch gegen Sandweiler verloren haben. Munsbach zu unterschätzen wäre aber ein Fehler.

Erlinger: „wollen ein anderes Gesicht von uns zeigen“

Bartringens Trainer Laurent Erlinger gegenüber FuPa: „Das Hinspiel in Munsbach endete mit einer 2:5-Niederlage für uns, daher wissen wir, dass uns ein starker Gegner erwartet. Vor heimischer Kulisse und vor unseren Fans wollen wir ein anderes Gesicht von uns zeigen – alles zusammen disziplinierter, intensiver und effizienter in der Defensive wie in der Offensive. Wenn wir es fertig bringen, dem Gegner unseren Rhythmus aufzuzwingen und als Team geschlossen auftreten, haben wir das Zeug dazu, am Sonntag den Sieg einzufahren und uns sportlich zu revanchieren.“

Das wohl spannendste Duell des 18.Spieltages dürften sich Itzig und Grevenmacher liefern. Der CSG ist komplett in den Startblöcken zur Rückrunde hängengeblieben und muss nun bei seinem sehr kampfstarken ärgsten Verfolger antreten. Eine weitere Niederlage von Grevenmacher und seine Gastgeber aus Itzig wären endgültig im Rennen um den Aufstieg angekommen! Sorgenkind Echternach kam perfekt in die zweite Saisonhälfte und empfängt Junglinster zu einem voraussichtlich offenen Spiel.

Am Sonntag

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
FC Schengen
FC SchengenSchengen
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
15:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Nachholspiel vom Mittwoch

Mi., 04.03.2026, 20:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
CS Sanem
CS SanemSanem
1
3
Abpfiff

__________________

Hinweis

