D1S2: Gelingt Itzig der große Coup?

Trotz „Buvette“-Ärger dürfte Schengen sich auch auf sein nächstes Heimspiel freuen. Nach dem CSG vor zwei Wochen will man am Sonntag schon um 15 Uhr die realistische Chance nutzen, auch den CSO zuhause zu schlagen. Eine Stunde später tritt Nachbarverein und Tabellenführer Remich-Bous zu einer sehr unbequemen Partie in Sanem an, das in der aktuellen Formtabelle tatsächlich ein Stück vor dem Leader zu finden ist. Man kann von einem offenen Schlagabtausch ausgehen. Einen Favoriten in der Begegnung Kopstal – Weiler auszumachen, fällt ebenso schwer. Haben die Yellow Boys 2026 nach einer langen Durststrecke immerhin schon einen Sieg holen können, sind ihre Gastgeber im neuen Fußballjahr noch ohne Zähler.
Mertert-Wasserbillig sollte gegen den Vorletzten Sandweiler über die bessere Ausgangslage verfügen, etwas das auch auf Mensdorf zutrifft, das Sorgenkind Merl-Belair zuhause „op Biirk“ empfängt. Winter-übergreifend ist die Bilanz der letzten fünf Begegnung von Bartringen und Munsbach vergleichbar. Dies liegt aber auch daran, dass die Gastgeber 3 Punkte am grünen Tisch gegen Sandweiler verloren haben. Munsbach zu unterschätzen wäre aber ein Fehler.
Bartringens Trainer Laurent Erlinger gegenüber FuPa: „Das Hinspiel in Munsbach endete mit einer 2:5-Niederlage für uns, daher wissen wir, dass uns ein starker Gegner erwartet. Vor heimischer Kulisse und vor unseren Fans wollen wir ein anderes Gesicht von uns zeigen – alles zusammen disziplinierter, intensiver und effizienter in der Defensive wie in der Offensive. Wenn wir es fertig bringen, dem Gegner unseren Rhythmus aufzuzwingen und als Team geschlossen auftreten, haben wir das Zeug dazu, am Sonntag den Sieg einzufahren und uns sportlich zu revanchieren.“
Das wohl spannendste Duell des 18.Spieltages dürften sich Itzig und Grevenmacher liefern. Der CSG ist komplett in den Startblöcken zur Rückrunde hängengeblieben und muss nun bei seinem sehr kampfstarken ärgsten Verfolger antreten. Eine weitere Niederlage von Grevenmacher und seine Gastgeber aus Itzig wären endgültig im Rennen um den Aufstieg angekommen! Sorgenkind Echternach kam perfekt in die zweite Saisonhälfte und empfängt Junglinster zu einem voraussichtlich offenen Spiel.
