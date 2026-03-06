D1S2: Gelingt Itzig der große Coup?

Itzig (in blau) bietet sich die Chance, den direkten Anschluss an Platz 2 herzustellen – Foto: Marcia Mendes

Trotz „Buvette“-Ärger dürfte Schengen sich auch auf sein nächstes Heimspiel freuen. Nach dem CSG vor zwei Wochen will man am Sonntag schon um 15 Uhr die realistische Chance nutzen, auch den CSO zuhause zu schlagen. Eine Stunde später tritt Nachbarverein und Tabellenführer Remich-Bous zu einer sehr unbequemen Partie in Sanem an, das in der aktuellen Formtabelle tatsächlich ein Stück vor dem Leader zu finden ist. Man kann von einem offenen Schlagabtausch ausgehen. Einen Favoriten in der Begegnung Kopstal – Weiler auszumachen, fällt ebenso schwer. Haben die Yellow Boys 2026 nach einer langen Durststrecke immerhin schon einen Sieg holen können, sind ihre Gastgeber im neuen Fußballjahr noch ohne Zähler.

Mertert-Wasserbillig sollte gegen den Vorletzten Sandweiler über die bessere Ausgangslage verfügen, etwas das auch auf Mensdorf zutrifft, das Sorgenkind Merl-Belair zuhause „op Biirk“ empfängt. Winter-übergreifend ist die Bilanz der letzten fünf Begegnung von Bartringen und Munsbach vergleichbar. Dies liegt aber auch daran, dass die Gastgeber 3 Punkte am grünen Tisch gegen Sandweiler verloren haben. Munsbach zu unterschätzen wäre aber ein Fehler.