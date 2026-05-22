 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

D1S2: Fernduell um Platz 2 und Abstiegskampf pur

Grevenmacher und Itzig noch im Rennen um Rang 2, sechs Mannschaften zwischen Hoffen und Bangen

von Paul Krier · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Der CSG hat nur einen Punkt Vorsprung auf Itzig
Der CSG hat nur einen Punkt Vorsprung auf Itzig – Foto: Frank Gabel

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Sandweiler
Grevenmacher
Weiler
Echternach

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Alle Spiele finden am Samstag, den 23.Mai um 18 Uhr statt.

Das Fernduell um die Aufstiegsrelegation

Grevenmacher (2., 62 Punkte, +48 Tore) hat nur noch einen hauchdünnen Vorsprung gegenüber dem Dritten Itzig (61, +22), hat aber mit Schlusslicht Junglinster eine vermeintlich leichte Aufgabe vor der Brust. Der FC Jeunesse kämpft noch gegen den Abstieg und muss gewinnen, um die Relegation noch zu erreichen. Der Trend, der Kader und auch der Heimvorteil sprechen für den CSG, Junglinster hat in der ganzen Saison erst einmal auswärts gewonnen. Auf der anderen Seite verlor Grevenmacher vor Wochenfrist beim CSO, einem weiteren Sorgenkind.

„Es ist gut, dass wir das letzte Saisonspiel zuhause haben, wo wir mit Ausnahme von Weiler im Prinzip alle Partien hoch gewinnen konnten“ erklärte uns CSG-Trainer Thomé bereits am Montag.

Die Ausgangslage für den Tabellendritten Itzig ist ganz ähnlich gelagert: man muss gegen ein Sorgenkind antreten, dies aber auswärts und im Derby bei der US Sandweiler, die die Abstiegsrelegation nur sicher bestreiten wird, wenn man selber gewinnt oder die UMW und Junglinster verlieren. Wie Grevenmacher über die Niederlage in Oberkorn haderte, so ärgerte man sich in Itzig über den vergebenen Sieg vor einer Woche gegen Nachbar Weiler. Die Spannung im Rennen um Platz 2 ist damit fast greifbar.

Morgen, 18:00 Uhr
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
18:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
18:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Abstiegskampf

Neben den beiden eingangs erwähnten Spielen haben noch vier weitere Begegnungen mit dem Abstiegskampf zu tun. Munsbach ist so z.B. noch nicht direkt gerettet, gegen ein z.Z. etwa gleich starkes Schengen könnte der benötige Punkt aber in Reichweite liegen. Was man dafür umsetzen muss, haben wir Trainer Thibaut Thonon gefragt.

„An diesem Punkt geht es nicht mehr um gute Beine oder Qualitäten, denn die haben sie (d.Red: die Spieler). Alles wird auf die Mentalität, den Willen und die benötigte Zielstrebigkeit ankommen, die Saison gut beenden zu wollen!“

Merl-Belair ist bereits durch. Seine Gäste aus Echternach haben den Klassenerhalt bei einer um sechzehn Treffer besseren Tordifferenz theoretisch auch geschafft, mathematisch fehlt aber noch die letzte Gewissheit. Unter viel größerem Druck steht die Union Mertert-Wasserbillig. Der Vorletzte ist zum Siegen verdammt, was in Sanem alles andere als ein leichtes Unterfangen werden dürfte. Der CS Oberkorn kann sich am letzten Spieltag noch direkt retten, dies aber nur im Falle eines Sieges in Kopstal bei gleichzeitiger Niederlage von Munsbach wobei zugleich drei Tore Unterschied überboten werden müssten. Bemerkenswert: mit Kopstal und dem CSO spielen die z.Z. zwei formstärksten Mannschaften der Liga gegeneinander.

Morgen, 18:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
18:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
18:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
18:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
FC Schengen
FC SchengenSchengen
18:00
Unser Tipp: Unentschieden

Die restlichen Spiele

Morgen, 18:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
18:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
18:00live
Unser Tipp: Unentschieden

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