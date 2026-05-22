D1S2: Fernduell um Platz 2 und Abstiegskampf pur Grevenmacher und Itzig noch im Rennen um Rang 2, sechs Mannschaften zwischen Hoffen und Bangen von Paul Krier · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der CSG hat nur einen Punkt Vorsprung auf Itzig – Foto: Frank Gabel

Alle Spiele finden am Samstag, den 23.Mai um 18 Uhr statt. Das Fernduell um die Aufstiegsrelegation Grevenmacher (2., 62 Punkte, +48 Tore) hat nur noch einen hauchdünnen Vorsprung gegenüber dem Dritten Itzig (61, +22), hat aber mit Schlusslicht Junglinster eine vermeintlich leichte Aufgabe vor der Brust. Der FC Jeunesse kämpft noch gegen den Abstieg und muss gewinnen, um die Relegation noch zu erreichen. Der Trend, der Kader und auch der Heimvorteil sprechen für den CSG, Junglinster hat in der ganzen Saison erst einmal auswärts gewonnen. Auf der anderen Seite verlor Grevenmacher vor Wochenfrist beim CSO, einem weiteren Sorgenkind.

„Es ist gut, dass wir das letzte Saisonspiel zuhause haben, wo wir mit Ausnahme von Weiler im Prinzip alle Partien hoch gewinnen konnten“ erklärte uns CSG-Trainer Thomé bereits am Montag. Die Ausgangslage für den Tabellendritten Itzig ist ganz ähnlich gelagert: man muss gegen ein Sorgenkind antreten, dies aber auswärts und im Derby bei der US Sandweiler, die die Abstiegsrelegation nur sicher bestreiten wird, wenn man selber gewinnt oder die UMW und Junglinster verlieren. Wie Grevenmacher über die Niederlage in Oberkorn haderte, so ärgerte man sich in Itzig über den vergebenen Sieg vor einer Woche gegen Nachbar Weiler. Die Spannung im Rennen um Platz 2 ist damit fast greifbar.

Morgen, 18:00 Uhr CS Grevenmacher Grevenmacher FC Jeunesse Junglinster Junglinster 18:00 PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Abstiegskampf Unser Tipp: Auswärtssieg Neben den beiden eingangs erwähnten Spielen haben noch vier weitere Begegnungen mit dem Abstiegskampf zu tun. Munsbach ist so z.B. noch nicht direkt gerettet, gegen ein z.Z. etwa gleich starkes Schengen könnte der benötige Punkt aber in Reichweite liegen. Was man dafür umsetzen muss, haben wir Trainer Thibaut Thonon gefragt. „An diesem Punkt geht es nicht mehr um gute Beine oder Qualitäten, denn die haben sie (d.Red: die Spieler). Alles wird auf die Mentalität, den Willen und die benötigte Zielstrebigkeit ankommen, die Saison gut beenden zu wollen!“ Merl-Belair ist bereits durch. Seine Gäste aus Echternach haben den Klassenerhalt bei einer um sechzehn Treffer besseren Tordifferenz theoretisch auch geschafft, mathematisch fehlt aber noch die letzte Gewissheit. Unter viel größerem Druck steht die Union Mertert-Wasserbillig. Der Vorletzte ist zum Siegen verdammt, was in Sanem alles andere als ein leichtes Unterfangen werden dürfte. Der CS Oberkorn kann sich am letzten Spieltag noch direkt retten, dies aber nur im Falle eines Sieges in Kopstal bei gleichzeitiger Niederlage von Munsbach wobei zugleich drei Tore Unterschied überboten werden müssten. Bemerkenswert: mit Kopstal und dem CSO spielen die z.Z. zwei formstärksten Mannschaften der Liga gegeneinander.

Morgen, 18:00 Uhr FC Kopstal 33 Kopstal CS Oberkorn CSO 18:00 PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Unser Tipp: Heimsieg

Unser Tipp: Heimsieg