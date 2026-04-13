D1S2: Es ist noch Licht an im Keller

Merl mit einem wichtigen Sieg gegen Weiler. – Foto: Charly Vilain

Der 23. Spieltag zeigte eindrucksvoll, dass auch man sich auch im Keller noch nicht aufgegeben hat. Da im ersten Spiel der Letzte und der Vorletzte aufeinandertrafen, durfte man gespannt sein, ob drei oder insgesamt zwei Punkte vergeben werden: es war der Gastgeber CS Oberkorn der gegen Sandweiler trotz zwischenzeitlicher Führung, mit 2:3 den gesamten Einsatz abgeben musste. Die Mannschaft aus dem Schatten der Kontrollstation glich dabei erst in der 86.Minute aus und in der Nachspielzeit traf dann Marques mit einem abgefälschte Schuss zum Sieg. Damit ist man nun bis auf 2 Punkte heran an Junglinster und die Relegation, die in Kopstal zwar auch punkteten, aber eben nicht dreifach. Es gab zwar keinerlei erzielte Tore, aber keines der Teams beendete das Spiel in voller Anzahl: auf Seiten der Gastgeber musste Mennessou nach 57 Minuten das Feld mit glatt Rot verlassen; Junglinster verlor 10 Minuten später Mendes Pandim mit der Ampelkarte. Zudem gab es noch Rot für Junglinsters Co-Trainer.

Da Cruz: „Die Mannschaft bewies viel Charakter“

Kopstals Trainer Christophe Da Cruz gegenüber FuPa (eingeholt von Paul Krier): „Kopstal und Junglinster lieferten sich ein sehr enges Spiel, das mit einem logischen 0:0 endete. Vor dem Spiel war uns bewusst, dass es sich um ein wichtiges Duell zwischen zwei Mannschaften handelte, die in der Tabelle eng beieinander liegen. Daher war der Einsatz wichtiger als das Fußballspiel an sich. Defensiv standen wir gut und blieben auch nach dem ungerechtfertigten Platzverweis unseres Kapitäns in der 57.Minute stabil. Die Mannschaft bewies viel Charakter, indem sie über 30 Minuten in Unterzahl spielte.

Offensiv fehlte uns im letzten Pass die nötige Präzision um den Unterschied auszumachen, aber der Teamgeist war hervorragend. Am Ende ist es ein Punkt, der den Spielverlauf gut widerspiegelt, auch wenn wir zuhause natürlich lieber alle drei Zähler geholt hätten. Nun stehen uns noch sieben wichtige Spiele bevor, um unseren Platz in der Liga zu sichern. Diese Saison war die schwierigste für mich seit meinem Amtsantritt als Trainer, vor allem wegen der Platzprobleme, die ich immer wieder anspreche.

Natürlich holen wir auswärts mehr Punkte als zu Hause, da wir ein Team sind, das offensiven Fußball beginnend beim Torwart spielt. Dennoch sind wir in den letzten vier Spielen ungeschlagen, ein Beweis für unsere wiedergewonnene defensive Stabilität, obwohl einige Schlüsselspieler ausfallen. Eines ist sicher: die Kopstaler Wölfe werden bis zum Schluss kämpfen. Der Klassenerhalt wäre noch schöner als der Meistertitel in der 2.Division in der letzten Saison.“

Merl "bastelt" ebenfalls weiter am Klassenerhalt, diesmal war es Weiler, welches das Nachsehen hatte: überraschend hoch 4:1 hieß es zum Zeitpunkt des Schlusspfiffes. Für die größte Überraschung allerdings sorgte Munsbach, dass den Leader Remich mit einem 2:1 auf die Heimreise schickte. Schon zum Ende der ersten Halbzeit führte der Außenseiter mit 2:0, ehe Remichs Kazongo 20 Minuten vor Schluss mit einem verwandelten Strafstoß die Schlussoffensive "einleitete". Doch auch diese überstand der Gastgeber (welcher die letzten Minuten mit einem Mann weniger auskommen musste; Rot gegen Mendes in Minute 84) schadlos und ist nun punktgleich mit Echternach, welche den ersten Platz innehaben, der für den direkten Klassenerhalt ausreicht.

Dieses Echternach blieb am 23.Spieltag punktlos und musste sich dem Team der Rückrunde, Mensdorf, mit 2-4 geschlagen geben. An Mensdorfs Lauf änderte dabei auch die Rote Karte gegen Torhüter Kerschen in der Nachspielzeit nichts mehr; sie bleiben also weiterhin in Lauerstellung auf den Relegationsplatz. Doch aufholen konnten Sie diesmal nichts, denn die beiden Teams vor Ihnen im Kampf um die Relegation fuhren jeweils einen Dreier ein. Grevenmacher überzeugte beim 5:2 gegen Sanem vor allem in der zweiten Hälfte, ließ aber wieder eine Reihe von hochkarätigen Chancen ungenutzt, profitierte diesmal aber auch von "Aussetzern" in der gegnerischen Mannschaft: in der Nachspielzeit lief beispielsweise Klapp einfach einen Verteidiger ab, welcher unbedrängt hätte klären können und vollendete zum 5-2.

Auch Itzig mischt weiter mit und bleibt dem CSG auf den Fersen. Zwar führte Bartringen früh durch Lamberti (5.'), allerdings glich Fernandes Teixeira noch in Halbzeit eins aus (28.'). Komplett gedreht wurde das Spiel aber erst kurz vor Schluss durch Teixeira (85.') und Ikwa (92.'), was dafür sorgt, dass es weiter höchst spannend auch in der oberen Hälfte weitergeht. Im letzten Spiel holte Mertert-Wasserbillig in Schengen einen Punkt, das 2:2 war für beide Teams wichtig, ist auf der anderen Seite aufgrund der anderen Ergebnisse aber auch kein Befreiungsschlag: Schengen hat einen Punkt Vorsprung auf die Relegation und Wasserbillig zwei. Wir dürfen uns insgesamt also auf eine noch sehr spannende Restsaison freuen, die vermutlich unten und vielleicht auch oben erst am letzten Spieltag entschieden wird.