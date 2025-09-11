D1S2: Erster Saisonsieg für Junglinster

Was am Mittwoch los war

Als durchaus überraschend kann man den 2:1-Heimsieg des CSO gegen Schengen bezeichnen, den man trotz Rückstandes nach einer Viertelstunde noch vor der Halbzeitpause bereits dingfest machen konnte. Mit diesem Erfolg überholt der Aufsteiger seinen Gast in der Tabelle.

Di Biase: „Schengen war fußballerisch überlegen“

Fred Di Biase, Trainer des CSO: „Schengen verfügt über eine tolle Mannschaft, die im Mittelfeld und im Angriff stark ist. Wir dagegen haben ein kämpferisch starkes Team, die Solidarität ist wichtig. Schengen war fußballerisch überlegen, das Spiel war ähnlich wie unseres gegen Junglinster. Wir standen gut, hielten gut dagegen und dies obschon uns noch aufgrund von Ferien und Verletzungen ein paar Spieler fehlten.“

Mit demselben Ergebnis gelang Junglinster gegen Echternach sein erster Sieg in der laufenden Meisterschaft. Auch hier stand das Ergebnis nach einem Tsapanos-Doppelpack schon nach 45 Minuten fest. In einem sehr physischen Spiel kam Grevenmacher zuhause nicht über ein 1:1 gegen Itzig hinaus. Der CSG war dabei spielerisch besser und hatte ein Chancen-Plus. Doch Karmanns Führung glich Teixeira kurz nach der Pause per Elfmeter aus. Dies gab den Gästen etwas Auftrieb, doch die Hausherren fanden schnell zurück in die Partie, verpassten es aber, ihre sich bietenden Gelegenheiten zu nutzen. In Unterzahl – Famini sah rot – war Grevenmacher trotzdem noch besser, zum Sieg sollte man aber nicht mehr kommen.

Munsbach setzte gegen Bartringen ein Ausrufezeichen und lag nach einer halben Stunde mit 2:0 in Führung, ehe die Gäste verkürzen konnten. Auch beim Stand von 3:1 kam der FC Sporting noch einmal heran, ehe Mello mit seinem Hattrick-Treffer und Dikinz Kama das 5:2 unter Dach und Fach brachten. Mensdorf kommt so langsam ins Rollen und siegte in Merl ungefährdet mit 4:0. Ein Doppelschlag von Fernandes Lopes in der 1.Halbzeit (0:1, 23.‘, 0:2, 27.‘) und ein Doppelpack von Lutovac nach dem Dreh (0:3, 48.‘, 0:4, 72.‘) waren Mensdorfs Ausbeute im Westen der Hauptstadt.

Zwischen Sandweiler und Mertert-Wasserbillig stand es fast bis zum Schluss 0:0, dann überschlugen sich die Ereignisse. Die Gäste, die in der 2.Halbzeit ein Chancen-Plus hatten, gingen in der 88.‘ folgerichtig in Führung. Doch zwei späte Treffer der Hausherren in der Nachspielzeit drehten das Ergebnis zugunsten des Absteigers (2:1). Eine Halbzeit lang hielt Kopstal in Weiler mit und ging kurz nach dem Tee sogar in Führung, ehe man einen Punktgewinn in der Schlussviertelstunde aus der Hand gab. Die Yellow Boys behalten damit ihre weiße Weste, genau wie Remich-Bous das Sanem durch drei Treffer in der 2.Hälfte, darunter ein Doppelpack von Faladé unmittelbar vor Schluss, mit 3:0 schlug.

Vorschau auf den 5.Spieltag

Es geht Schlag auf Schlag in der 1.Division. Am Samstag eröffnen Bartringen und der CSG bereits den 5.Spieltag, ehe es am Sonntag zu einigen interessanten Duellen kommen wird. Mensdorf empfängt Munsbach zum Derby, mit Itzig und Junglinster stehen sich zwei von ehemaligen Nationaltrainern betreute Teams gegenüber, die nur einen Punkt von einander entfernt liegen. Remich-Bous empfängt den CSO zum Spitzenspiel.

Di Biase: „ein Spieler alleine macht noch kein Team aus“

Wieder Fred Di Biase: „Remich-Bous hat einen sehr guten Saisonbeginn gehabt und hat eine erfahrene Mannschaft. Zudem kehrt Ibrahimovic nach seiner Sperre gegen uns zurück, doch ein Spieler alleine macht noch kein Team aus. Für uns ist jede Partie wie ein Finale und wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir spielen mit einer jungen Truppe, in der eine gute Stimmung herrscht, um die Klasse zu halten.“

Etwas Besonderes hält dann auch die Partie Mertert-Wasserbillig gegen Merl-Belair parat: die Begegnung wird die letzte sein, die „Fupa-Schiedsrichter“ Stan Jahrmärker als aktiver Unparteiischer leitet, bevor er in den Beobachter-Dienst wechselt. An dieser Stelle wünschen wir unserem Mitstreiter und Partner gutes Gelingen für seine letzte Partie und alles Gute in seiner neuen Funktion!

Am Samstag