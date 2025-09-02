D1S2: Erste Siege für Mensdorf und Munsbach

Was am Wochenende los war

Der Samstag begann mit einem 2:1-Sieg von Remich-Bous beim in Kehlen spielenden FC Kopstal 33, der den Moselanern in Unterzahl gelang. Nach einer guten Stunde stand es 1:1, als Ibrahimovic wegen Meckerns die Ampelkarte sah (68.‘). Doch nur fünf Minuten später gelang Meris Dervisevic das sehenswerte 2:1 für die URB, die damit weiter das Maximum an möglichen Punkten auf dem Konto hat. Weiler führte zur Pause in Wasserbillig knapp mit 1:0. Als UMW-Stürmer Prim in der 58.‘ mit rot vom Platz musste, ließen die Yellow Boys drei weitere Tore binnen 10 Minuten folgen, darunter ein Doppelpack von Bah.

Nach dem dritten Saisonspiel wartet Sanem immer noch auf den ersten Sieg. Unmittelbar vor der Pause ging man zwar gegen Nachbar CSO durch Skenderovic in Führung (1:0, 45.‘+2), doch Skender glich mit Anbruch der Schlussphase und seinem ersten Treffer der laufenden Spielzeit zum Endergebnis von 1:1 aus. Auch das Nachbarduell zwischen Bartringen und Merl-Belair war eng, der FC Sporting entschied es in der Schlussphase nach einem Ballverlust des Red Star zu seinen Gunsten. Mensdorf gelang gegen Absteiger Sandweiler der langersehnte erste Saisonsieg, etwas das Nachbarverein Munsbach in Itzig ebenfalls gelang. Den Gästen gelang es dabei, einen Rückstand ab der 70.‘ zu drehen.

Thonon: „Mannschaft macht Fortschritte“

Thibaut Thonon, Trainer des FC Munsbach 1946, gegenüber FuPa: „Ein Sieg, der sich gut anfühlt, nachdem wir in den ersten beiden Spielen nicht verdient hatten, zu verlieren. Die Mannschaft macht Fortschritte.“

Im Ostduell zwischen Echternach und Grevenmacher stand es bis zur Mitte der 2.Halbzeit unentschieden, ehe der CSG sich durch einen Doppelschlag und einen Treffer in der Nachspielzeit mit 3:0 behaupten konnte und noch ohne Verlustpunkt dasteht. Mit einem Zwischenstand von 1:1 ging es zwischen Schengen und Junglinster in eine ereignisreiche Schlussphase: in der 77.‘ sah Gästespieler Mike Hurt nach einer Notbremse glatt rot, in der 1.Minute der Nachspielzeit folgte ihm Schengens Do Rosario nach einer Ampelkarte vorzeitig in die Kabinen, ehe Djelloul Khedda den Gastgebern den Sieg per Elfmeter sicherte (2:1, 90.‘+6).

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!