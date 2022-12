Symbolbild – Foto: Thies Meyer

D1S2: erstaunliches Beles zerlegt Walferdingen Schengen knapper Derby-Sieger +++ Kayl-Tetingen gewinnt +++ Schlusslichter verlieren den Kontakt

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Mit einem Tennisergebnis schickte Sandweiler Schlusslicht Mertert-Wasserbillig nach Hause. Konnten die Gäste beim Stande von 2-0 durch einen Treffer von Prim noch für zwischenzeitliche Spannung sorgen, so sorgten die nächste vier Tore der Gastgeber für klare Verhältnisse. Gashi konnte lediglich noch Ergebniskosmetik betreiben. Sandweiler nähert sich langsam aber sicher dem oberen Relegationsplatz an, dies in einer dicht gestaffelten Verfolgergruppe.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Mit nur einer Niederlage aus den letzten sechs Spielen ist der Motor in Itzig definitiv angesprungen. Das 1-1 bei Merl-Belair war zwar nicht der erhoffte Sieg gegen den direkten Konkurrenten, doch der Red Star kann auch nicht von Itzig davonziehen. Für beide ist ein Mittelfeldplatz in Reichweite. Nach einem 0-0 zur Pause brachte Harun Mehanovic die Gäste nach Vorarbeit von Myre in Führung (0-1, 52.‘), erst kurz vor Schluss wurden die Blau-Weißen durch ein Tor von Desgranges nach Assist von Gomes Monteiro eingeholt (1-1, 85.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Auch in Beles ging die Partie gegen Walferdingen mit einem Tennisergebnis zu Ende, doch wider Erwarten zugunsten der Hausherren und nicht des Leaders. Nach zwei intensiven Spielen innerhalb kürzester Zeit war Beles wohl das Spiel zu viel, wie man uns von Walferdinger Seite berichtete. Mit einer gesunden Portion Aggressivität gingen die Gastgeber zu Werke, nutzen Fehler auf Seiten der Gäste eiskalt aus und hatten auch das nötige Glück auf ihrer Seite. Der FC Résidence hatte zwar auch seine Torchancen, war aber nicht effizient genug, so dass der Heimsieg für den Aufsteiger am Ende in Ordnung ging.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Im Moselderby behielt Schengen den vollen Einsatz zuhause während Gast Remich-Bous seit nun immerhin drei Spielen auf einen Sieg wartet. Hatten die Hausherren Mitte der ersten Hälfte bei einem Pfostenschuss von Yasser noch Pech, so gelang Bellus nach einem flachen Zuspiel von der Seite fast mit dem Halbzeitpfiff das 1-0 (45.‘+2). Nach Wiederbeginn dauerte es nur sechs Minuten, da köpfte Faladé mit seinem bereits 19.Saisontreffer (!) den Ausgleich (1-1, 51.‘). Und vom Anstoß weg kam Faladé zu einer erneuten Kopfballchance, infolge derer das Spielgerät bei Heintz landete, der die Partie drehen konnte (1-2, 52.‘). Dieses Kunststück sollte aber auch Schengen gelingen, das wieder nur zwei Minuten später und erneut durch Bellus ausglich, der einen Schuss aus rund sechzehn Metern unhaltbar ins Tor schoss (2-2, 54.‘). Eine knappe Viertelstunde dann die Entscheidung, als Correia Twimumu in den Lauf bediente und dieser frei vor dem Torwart auf 3-2 stellen konnte (68.‘). >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Mit dem gleichen Ergebnis gewann Kayl-Tetingen an einem insgesamt torreichen 14.Spieltag bei Syra Mensdorf und legte dabei ein beachtliches Comeback hin. Ein Doppelpack von Mukendi (1-0, 6.‘, 2-0, 20.‘ FE) hatte zunächst nämlich für einen vermeintlich klaren Mensdorfer Vorsprung gesorgte, den Rodriges Duarte aber kurz vor der Pause verkürzen konnte (2-1, 39.‘). Der FC Syra konnte nicht nachlegen und die Union 05 hatte auch den besseren Schluss in der zweiten Halbzeit und drehte die Partie zu ihren Gunsten: Rastoder glich nach 86 Minuten aus (2-2) und in der Nachspielzeit sicherte Licina seinen Farben sogar noch den Dreier (2-3, 90.‘+5).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Wie uns erst heute Vormittag mitgeteilt wurde, trat die US Esch gegen Cebra mit einem neuen Trainer an, nämlich Renald Martinelli. Geholfen hatte dies Änderung auf dem Trainerstuhl so kurzfristig noch nichts, durch einen Treffer von Westermann nach exakt einer halben Stunde unterlag der Absteiger den Hauptstädtern mit 0-1 und bleibt tiefer denn je im Abstiegssog stecken, während Cebra wieder oben anklopft.