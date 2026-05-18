D1S2: Entscheidungen auf den letzten Spieltag vertagt

Echternach machte den Klassenerhalt perfekt. – Foto: Herbert Schilz

Mehr Spannung kann es nächste Woche Samstag 18 Uhr, am letzten Spieltag, gar nicht geben. Die Ergebnisse an diesem Vorletzten jedenfalls, taten Ihr übriges dafür; vieles ist noch offen, ein "extremer" Spieltag steht bevor.

Im Kampf und die Relegation in die Ehrenpromotion spitzt es sich zwischen Itzig und Grevenmacher weiter zu und alles läuft hier auf einen Showdown hinaus. Denn wieder einmal nutzte der Tabellenzweite Grevenmacher seine Chance nicht und verlor in letzter Minute gegen Kellerkind CS Oberkorn mit 3:2. Das entscheidende Tor, welches für Oberkorn immerhin die Tür zur Abstiegsrelegation weit aufstößt erzielte Semedo buchstäblich mit Ende der regulären Spielzeit. Auch ein direkter Klassenerhalt ist noch möglich, dabei wäre man aber auf einen Patzer von Munsbach (gegen Schengen) angewiesen.

Thomé: „Vielleicht der richtige Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt“

CSG-Trainer Marc Thomé: „Gott sei Dank bleiben wir in einer guten Position. Am Ende war der Sieg für den CSO aber nicht unverdient und das darf nicht sein. Sie zeigten den größeren Willen. Es ist gut, dass wir das letzte Saisonspiel zuhause haben, wo wir mit Ausnahme von Weiler im Prinzip alle Partien hoch gewinnen konnten. Doch es hätte nicht so weit kommen müssen.

Ich warnte schon vor dem Spiel beim CSO, dass dies eine Falle werden könnte und warnte auch davor, früh in Rückstand zu geraten, was dann prompt passierte. Danach drehen wir das Spiel und bekommen drei, vier Hundertprozentige nicht rein. In der Pause sagte ich den Spielern, dass die 2.Halbzeit dem CSG gehören müsse, sie ging aber an den CSO. Das lag an der Einstellung, die Oberkorner liegen über 30 Punkte hinter uns. Am Samstag gegen Junglinster wird es ein ähnliches Spiel. Vielleicht war diese Niederlage der richtige Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt.“

Grevenmacher trifft wie erwähnt auf Junglinster, die in ihrem Heimpspiel gegen eben dieses Munsbach, nach Rückstand noch mit 3:1 gewannen. Ein Sieg zu rechter Zeit? Jedenfalls kann aufgrund der nun vorliegenden Tabellenkonstellation auch der FC Jeunesse den direkten Abstieg noch verhindern und sich zumindest in die Relegation retten.

Um nichts anderes geht es auch noch für Mertert-Wasserbillig, die ihr wichtiges Spiel gegen ein bereits gerettetes Kopstal, mit 0:1 verloren. Das Tor für den Gast fiel in Minute 43 durch Landri, der den Ball am 16ner eroberte und einfach mal abzog. Die Lascak-Elf gab sich keinesfalls auf, hatte gute Chancen, aber ein Torerfolg sollte Ihnen nicht mehr vergönnt sein. Kann die UMW nächsten Samstag in Sanem noch den Kopf aus der Schlinge ziehen? Gerettet jedenfalls hat sich Echternach aufgrund des besseren Torverhältnissens, wofür auch weiter das klare 5:0 gegen Sandweiler am 29ten Spieltag beitrug. Das "Himmelsfahrtkommando" von Rene Roller und Roger Sousa endet also tatsächlich erfolgreich, eine starke Leistung wenn man die Hinrunde in Betracht zieht. Sandweiler muss nun gegen Itzig punkten, oder aber auf Patzer von Wasserbillig und Junglinster hoffen, um sich zumindest durch den Umweg der Relegation noch die Klasse zu halten.

Aber auch Itzig braucht die Punkte, vergaben Sie doch gegen Weiler eine bessere Ausgangslage hinsichtlich der Aufstiegsrelegation. Durch Grevenmachers Niederlage hätte ein Sieg gereicht um an diese vorbeizuziehen und mit einem Polster von einem Punkt (den nun aber der CSG hat) in das letzte Spiel zu gehen. Es langte aber "nur" zu einem 2:2, zweimal kam man nach einem Rückstand zurück; zudem spielte man durch den Platzverweis gegen Sardou (86') noch einige Zeit in Überzahl. Gerettet hat sich auch Merl im Auswärtsspiel in Schengen und das mit einem überzeugenden 5:1. Gewiss profitierte man auch vom Platzverweis gegen Teitgen nach 48 Minuten beim Stande von 1:1, aber selbst als die "Kräfteverhältnisse" wieder gleich gestellt waren - Ampelkarte für Vieira da Silva (78') - traf man noch einmal in das gegenerische Tor. Am letzten Spieltag trifft Merl noch auf auf Echternach, ein Match wo beide Vereine nun befreit aufspielen können.

In den beiden Partien des 29ten Spieltages, wo es eigentlich um nichts mehr ging, gewann Bartringen durch ein Tor aus der 95.Minute, erzielt von Kamanya Mujinga, gegen den Staffelmeister aus Remich und Mensdorf schlug Sanem mit 4:2. Für einen spannungsgeladenen letzten Spieltag ist nunmehr alles angerichtet, spätestens kommenden Samstag gegen 20 Uhr ist gewusst, wer noch eine Extrarunde drehen muss, wer die Klasse gehalten hat und wer sich künftig eine Liga tiefer wiederfinden wird.