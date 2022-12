D1S2: Ein Topspiel, drei Duelle zwischen Sorgenkindern Kayl-Tetingen – Schengen ragt heraus +++ wichtige Spiele mit Blick nach unten in Bartringen, Sanem und Itzig

Nur knappe zwei Punkte Vorsprung hat Pfaffenthal-Weimerskirch vor dem Gastspiel beim Drittletzten Bartringen vor der unteren Relegationszone und deren sechs vor dem direkten Gegner. Ein wichtiges Spiel steht also für beide Teams an, bei dem die Hauptstädter aufgrund einer kleinen Serie von drei Begegnungen ohne Niederlage einen Tick besser als ihre Gastgeber dastehen dürften. In den gleichen Gefilden bewegen sich Sanem und die US Esch. Die Hausherren holten immerhin sieben Zähler aus den letzten vier Spielen, was ihnen wohl die bessere Ausgangsposition für das Duell am Sonntag verschafft, wenngleich die Nachbarn aus Lallingen nach einem Trainerwechsel unberechenbarer daherkommen dürften. Laut FuPa-Informationen könnte es aber auch sein, dass im Umfeld der US Esch nicht alles rundläuft und es stellt sich die Frage, in wie fern sich dies auf die Mannschaft auswirkt.

Mit Cebra und Mensdorf stehen sich zur letzten Runde vor der Winterpause zwei Verfolger gegenüber, deren Formkurven sich in den vergangenen Wochen zugunsten der Hauptstädter voneinander weg bewegten. Nach einem Zwischentief wartet Cebra mit einer Serie von fünf Spielen ohne Niederlage mit nur einem Remis auf und ist die z.Z. formstärkste Elf des 2.Bezirks der 1.Division, noch vor Tabellenführer Walferdingen. Mensdorf kassierte dagegen zwei Pleiten in Folge und kann nur mit einem Sieg in Zessingen auf Tuchfühlung mit dem Gegner als auch mit der Aufstiegszone kommen. Das Spitzenspiel am 15.Spieltag tragen Kayl-Tetingen und Schengen aus. Der Dritte empfängt den zwei Punkte besser klassierten Zweiten zu einem weiteren Sechs-Punkte-Spiel an diesem Wochenende. Die Union 05 könnte dabei in der Tat in die Favoritenrolle schlüpfen, da bei den Moselanern die Konstanz abhanden gekommen zu sein scheint.

„Ich erwarte mir ein enges und gutes Spiel“

„Für uns ist es eine gute Gelegenheit, um den zweiten Platz zu übernehmen. Die zuletzt erlangten Ergebnisse werden es uns erlauben, dieses Ziel auch zu erreichen“ so der Trainer-Präsident von Kayl-Tetingen, Mersudin Licina, gegenüber FuPa. „Ich erwarte mir aber ein enges und gutes Spiel, in dem beide sich durchsetzen können. Zur Zeit sind wir aber sehr gut drauf und wenn wir auftreten wie zuletzt z.B. in Mensdorf, wo wir große Moral an den Tag legten, wird es Schengen sehr schwer bekommen.“

Beles hat die Kurve bekommen und trifft nun in Remich auf ein Team, dessen Form nachließ und so tritt die drittbeste Mannschaft der letzten fünf Partien bei der viertschlechtesten an. Ob dies ein Vorteil für Beles sein wird, muss sich am Sonntag aber erst zeigen. Gespannt sein darf man, wie Walferdingen die herbe Klatsche vor Wochenfrist in Beles verarbeitet hat, für einen Dreier gegen Aufsteiger Merl-Belair dürfte das Potenzial aber vorhanden sein. Itzig, Viertletzter im Klassement, liegt im Power Ranking z.Z. aber auf dem beachtlichen vierten Rang und wird nicht nur aus diesem Grund in einem Duell der Sorgenkinder gegen Schlusslicht Mertert-Wasserbillig seine Aufholjagd fortsetzen wollen. Mit einem Heimsieg könnte man je nach Verlauf der anderen Spiele die Abstiegszone zur Winterpause sogar verlassen! Mit einer Serie von drei Erfolgen am Stück tritt Sandweiler bei Tabellennachbar Wormeldingen an, das nur eines seiner letzten vier Spiele gewinnen konnte. Wer sich in diesem Duell um den Anschluss nach oben wohl behaupten kann?

Am Sonntag