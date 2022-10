D1S2: ein kleines Derby-Wochenende steht an Leader vor lösbarer Aufgabe +++ Cebra (2.) und Schengen (3.) vor Härtetests +++ wegweisendes Itzig - Bartringen

Zwar kein richtiges Derby, dennoch ein Spiel, das im Osten für Interesse sorgen könnte, bestreiten der Aufsteiger und Tabellendritte aus Schengen und Syra Mensdorf, dessen Ambitionen in den Tabellenregionen liegen, in denen sich der Gastgeber vom Sonntag aktuell bewegt. Beide sorgten am letzten Wochenende für faustdicke Überraschungen im Pokal, so dass man auch am Sonntag von einer engen Kiste ausgehen kann. Sandweiler und Kayl-Tetingen trennen zwar acht Plätze und fünf Punkte, doch sollte die Union 05 das Spielglück einmal auf ihrer Seite haben, ist durchaus etwas für den Südverein drin.

Remich-Bous kam in der Liga zuletzt in Fahrt und zeigte im Pokal gegen BGL-Ligist Etzella ebenfalls eine ansprechende Leistung, so dass man gegen Cebra nichts zu fürchten braucht, die Gäste aber gewarnt sein sollen. Doch auch die Hauptstädter kickten einen höherklassigen Verein aus der „Coupe de Luxembourg“, so dass an der Remicher „Millen“ ein flottes Spiel zu erwarten ist. Walferdingen wird gegen Sanem als Favorit ins Rennen gehen. Wie die Gäste doch etwas mitnehmen wollen, verriet uns ihr Trainer Victor Lobo.

„Wir wollen uns nicht nur hinten reinstellen“

„Es wird natürlich nicht einfach, da uns aus einem Kader von 32 Spielern nur 19 zur Verfügung stehen, darunter drei Torhüter“ verwies er zunächst auf die Ursachen des mäßigen Saisonbeginns. Etliche Spieler fehlen verletzungs- oder krankheitsbedingt oder aus beruflichen Gründen. „Wir wollen aber unseren Fußball spielen und werden uns nicht nur hintenrein stellen. Langsam aber sicher wird das nämlich etwas und ich sehe auch Parallelen zwischen Walferdingens Pokalspiel gegen Mamer und unserem gegen Mersch.“

Itzig rappelte sich zuletzt etwas in der Liga auf und hatte auch Petingen das Leben im Pokal schwergemacht, muss sich am Sonntag gegen das ebenfalls schwächelnde Bartringen endlich wieder selber belohnen, um nicht vollends im Abstiegsstrudel hängenzubleiben. In diesem befindet sich ebenfalls Absteiger Mertert-Wasserbillig, das zu einem weiteren Ostduell den bislang gut auftretenden FC Koeppchen Wormeldingen empfängt. Vieles spricht in dieser Partie für die Gäste. Aufsteiger Merl-Belair hat Pfaffenthal-Weimerskirch zum Hauptstadtderby zu Gast. Die Gäste zeigten eine aufsteigende Form in den vergangenen Wochen, so dass man von einem offenen Schlagabtausch zwischen Red Star und Red Black ausgehen kann. Ein weiteres kleines Derby bestreiten Aufsteiger Beles und Absteiger US Esch. Doch wer glaubt, dass der Ehrenpromotionär der vergangenen Saison die besseren Karten hätte, unterschätzt den FC The Belval womöglich!