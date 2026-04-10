 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

D1S2: Duell der Schlusslichter im Fokus

CSO (16.) empfängt Sandweiler (15.), Itzig gegen Bartringen gefordert, Spitzenduo in der Favoritenrolle

von Paul Krier · Heute, 09:59 Uhr · 0 Leser
Sandweiler tritt zum Krisengipfel beim CSO an
Sandweiler tritt zum Krisengipfel beim CSO an – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Echternach

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Itzig und Bartringen haben beide in der Meisterschaft einen Lauf, daran dürfte Itzigs Pokalniederlage vom Mittwoch gegen Lintgen nichts ändern. Die Gastgeber bleiben weiter in Reichweite von Platz 2. Das Erreichen eines solchen würde weit über die eigentlichen Saisonziele hinausgehen. Nach einer tollen Serie stotterte Echternachs Motor in den letzten beiden Ligaspielen und mit Mensdorf kommt eine – Pokal ausgeklammert – seit Wochen siegreiche Mannschaft, die beim Daring in der Favoritenrolle antreten wird und noch Restchancen auf Rang 2 hat. Anders sieht die Lage in Schengen aus, wo in der Partie gegen Mertert-Wasserbillig zwei Teams aufeinandertreffen, die sich nur wenige Punkte über der direkten Gefahrenzone ansiedeln.

Ebenfalls unten drin stecken Kopstal (11., 26 Punkte) und Junglinster (13., 23). Ein wegweisendes Spiel für beide also, in welches die Gäste mit Sandros Dias als Interimstrainer nach der Trennung von Greg Molitor gehen. Grevenmacher (2.) fehlt 2026 weiter die Konstanz und so muss man gegen Sanem, das z.Z. in etwa gleich gut unterwegs ist, einen Zahn zulegen, um Platz 2 nicht aufs Spiel zu stellen. Leichter dürfte es da Spitzenreiter Remich-Bous haben, das in Munsbach einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen kann.

Merl-Belair steht nur einen Punkt über dem Strich und empfängt ein Weiler, das sich im Niemandsland der Tabelle befindet. Der Blick auf die Formtabelle verrät aber, dass die Partie zweier junger Mannschaften offener werden könnte, als man vermuten würde. Bei den Yellow Boys war es die Bekanntgabe, dass man den Vertrag von Trainer Sven Loscheider nicht über die laufende Saison hinaus verlängern wird. Näheres dazu am Wochenende hier auf FuPa. Schließlich kommt es am 23.Spieltag noch zum Kellerduell schlechthin: der Tabellenletzte CS Oberkorn hat den Vorletzten Sandweiler zu Gast. Für den CSO ist ein Sieg Pflicht, möchte man noch auf den Klassenerhalt bzw. mindestens die Abstiegsrelegation hoffen können. Im Falle eines Auswärtssieges könnte Sandweiler den Anschluss an das rettende Ufer schaffen.

Am Sonntag

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
CS Sanem
CS SanemSanem
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
FC Schengen
FC SchengenSchengen
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

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