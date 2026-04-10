D1S2: Duell der Schlusslichter im Fokus

Sandweiler tritt zum Krisengipfel beim CSO an – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Itzig und Bartringen haben beide in der Meisterschaft einen Lauf, daran dürfte Itzigs Pokalniederlage vom Mittwoch gegen Lintgen nichts ändern. Die Gastgeber bleiben weiter in Reichweite von Platz 2. Das Erreichen eines solchen würde weit über die eigentlichen Saisonziele hinausgehen. Nach einer tollen Serie stotterte Echternachs Motor in den letzten beiden Ligaspielen und mit Mensdorf kommt eine – Pokal ausgeklammert – seit Wochen siegreiche Mannschaft, die beim Daring in der Favoritenrolle antreten wird und noch Restchancen auf Rang 2 hat. Anders sieht die Lage in Schengen aus, wo in der Partie gegen Mertert-Wasserbillig zwei Teams aufeinandertreffen, die sich nur wenige Punkte über der direkten Gefahrenzone ansiedeln.

Ebenfalls unten drin stecken Kopstal (11., 26 Punkte) und Junglinster (13., 23). Ein wegweisendes Spiel für beide also, in welches die Gäste mit Sandros Dias als Interimstrainer nach der Trennung von Greg Molitor gehen. Grevenmacher (2.) fehlt 2026 weiter die Konstanz und so muss man gegen Sanem, das z.Z. in etwa gleich gut unterwegs ist, einen Zahn zulegen, um Platz 2 nicht aufs Spiel zu stellen. Leichter dürfte es da Spitzenreiter Remich-Bous haben, das in Munsbach einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen kann.