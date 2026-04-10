D1S2: Duell der Schlusslichter im Fokus

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Itzig und Bartringen haben beide in der Meisterschaft einen Lauf, daran dürfte Itzigs Pokalniederlage vom Mittwoch gegen Lintgen nichts ändern. Die Gastgeber bleiben weiter in Reichweite von Platz 2. Das Erreichen eines solchen würde weit über die eigentlichen Saisonziele hinausgehen. Nach einer tollen Serie stotterte Echternachs Motor in den letzten beiden Ligaspielen und mit Mensdorf kommt eine – Pokal ausgeklammert – seit Wochen siegreiche Mannschaft, die beim Daring in der Favoritenrolle antreten wird und noch Restchancen auf Rang 2 hat. Anders sieht die Lage in Schengen aus, wo in der Partie gegen Mertert-Wasserbillig zwei Teams aufeinandertreffen, die sich nur wenige Punkte über der direkten Gefahrenzone ansiedeln.
Ebenfalls unten drin stecken Kopstal (11., 26 Punkte) und Junglinster (13., 23). Ein wegweisendes Spiel für beide also, in welches die Gäste mit Sandros Dias als Interimstrainer nach der Trennung von Greg Molitor gehen. Grevenmacher (2.) fehlt 2026 weiter die Konstanz und so muss man gegen Sanem, das z.Z. in etwa gleich gut unterwegs ist, einen Zahn zulegen, um Platz 2 nicht aufs Spiel zu stellen. Leichter dürfte es da Spitzenreiter Remich-Bous haben, das in Munsbach einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen kann.
Merl-Belair steht nur einen Punkt über dem Strich und empfängt ein Weiler, das sich im Niemandsland der Tabelle befindet. Der Blick auf die Formtabelle verrät aber, dass die Partie zweier junger Mannschaften offener werden könnte, als man vermuten würde. Bei den Yellow Boys war es die Bekanntgabe, dass man den Vertrag von Trainer Sven Loscheider nicht über die laufende Saison hinaus verlängern wird. Näheres dazu am Wochenende hier auf FuPa. Schließlich kommt es am 23.Spieltag noch zum Kellerduell schlechthin: der Tabellenletzte CS Oberkorn hat den Vorletzten Sandweiler zu Gast. Für den CSO ist ein Sieg Pflicht, möchte man noch auf den Klassenerhalt bzw. mindestens die Abstiegsrelegation hoffen können. Im Falle eines Auswärtssieges könnte Sandweiler den Anschluss an das rettende Ufer schaffen.
Am Sonntag
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