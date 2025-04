D1S2: Derby USBC – Echternach läutet den 26.Spieltag ein

Es ist ein Derby der Gegensätze, das am Freitagabend in Consdorf angepfiffen wird. Schlusslicht US Berdorf-Consdorf 01 spielt eine Saison zum Vergessen, wartet seit Wochen auf einen Sieg und hat nur noch kleine Chancen, sich in die Abstiegsrelegation zu retten. Mit dem Daring Club Echternach kommt nun ein Gegner, der zwar mit Blick auf Platz 2 etwas abreißen lassen musste, mit einer jungen Elf aber eine überzeugende Spielzeit abliefert. So werden die Gäste auch favorisiert sein. FuPa TV wird bei diesem Duell vor Ort sein.

Wo der Fusionsverein aus dem Müllerthal mittelfristig hinsteuert, erklärte uns Trainer Jorge Freitas: „Wir sind Echternach bei der Spielverlegung entgegengekommen, um ihnen mehr Vorbereitungszeit auf ihr Halbfinale in der Coupe FLF am Mittwoch zu ermöglichen. Es ist immer noch ein Derby und wir probieren alles, um zu gewinnen oder wenigstens zu punkten. Doch wir machen uns keine Illusionen mehr und sind uns bewusst, dass wir kommende Saison in der 2.Division spielen dürften, falls nichts Ungewöhnliches passieren sollte. Es wird sich eine neue Realität ergeben und wir dürften uns in der kommenden Spielzeit verstärkt auf dem lokalen Spielermarkt umschauen und einen Neuaufbau einleiten.“

Grevenmachers Kapitän Khalid Lahyani gab am vergangenen Wochenende gegenüber FuPa an, dass man unbedingt Erster werden wolle. Damit man diese Ambitionen nicht zurückschrauben muss, ist ein durchaus im Rahmen des Möglichen liegender Heimsieg gegen Sorgenkind Pfaffenthal Pflicht. Remich-Bous und seine Gäste aus Itzig sind in den vergangenen Wochen in etwa gleichstark unterwegs gewesen und stehen sich in einem offenen Duell gegenüber, in dem das Plus an Erfahrung u.U. leicht zugunsten der Moselaner spricht. Leader Beles wird es sich nicht nehmen lassen, in Munsbach einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg zu gehen. Man sollte in der Lage sein, seinen Vorsprung auf Verfolger CSG konstant zu halten.