D1S2: Derby CSG - UMW im Zeichen eines Trainerwechsels

Der CSG muss sich unter einem neuen Trainer beweisen – Foto: Emmanuel Perez

Schon am Freitagabend empfängt Junglinster das aktuell sehr starke Mensdorf, das über die bessere Ausgangslage verfügen dürfte. Am Sonntag geht es im 2.Bezirk der 1.Division dann mit den restlichen Begegnungen weiter. Das ebenfalls formstarke Echternach spielt gegen Itzig, das zwar oben mitmischt, in den vergangenen Wochen jedoch Ergebniskonstanz vermissen lässt. Ob dies u.U. einen Vorteil für den Daring Club darstellt? Stichwort Ergebniskonstanz: diese fehlt auch Schengen, das es mit Bartringen zu tun bekommt. In dieser Auseinandersetzung kann man leichte Vorteile auf Seiten der Gäste ausmachen. Beim Tabellenzweiten Grevenmacher läuft es in der Rückkehr alles andere als nach Wunsch. Dies mündete Anfang der Woche in der Entlassung von Trainer Martial Servais, dies ausgerechnet vor dem Derby gegen Mertert-Wasserbillig. Es kündigt sich ein offener Schlagabtausch an.

Bei Munsbach gegen Kopstal geht es um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Die Gäste bestreiten aufgrund des Nachholspiels gegen Sandweiler (s.u.) eine englische Woche, wie sich das kräftemäßig auswirkt, wird man am Sonntag sehen. Merl-Belair bekommt es mit Sanem zu tun. Auf dem Papier sollten die Gäste besser einzuschätzen sein, doch der Trend legt nahe, dass der Red Star nicht im Voraus abzuschreiben ist. Auch wenn Sandweilers Formkurve nach oben zeigte, werden die Gäste von Remich-Bous als Tabellenführer in diesem favorisiert sein. Auch Weiler wird beim CS Oberkorn als die stärkere Mannschaft einzuschätzen sein.