 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

D1S2: Derby CSG - UMW im Zeichen eines Trainerwechsels

Der 21.Spieltag im 2.Bezirk der 1.Division

von Paul Krier · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Der CSG muss sich unter einem neuen Trainer beweisen
Der CSG muss sich unter einem neuen Trainer beweisen – Foto: Emmanuel Perez

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1.Div - 2.Bez
Sandweiler
Grevenmacher
Weiler
Echternach

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Schon am Freitagabend empfängt Junglinster das aktuell sehr starke Mensdorf, das über die bessere Ausgangslage verfügen dürfte. Am Sonntag geht es im 2.Bezirk der 1.Division dann mit den restlichen Begegnungen weiter. Das ebenfalls formstarke Echternach spielt gegen Itzig, das zwar oben mitmischt, in den vergangenen Wochen jedoch Ergebniskonstanz vermissen lässt. Ob dies u.U. einen Vorteil für den Daring Club darstellt? Stichwort Ergebniskonstanz: diese fehlt auch Schengen, das es mit Bartringen zu tun bekommt. In dieser Auseinandersetzung kann man leichte Vorteile auf Seiten der Gäste ausmachen. Beim Tabellenzweiten Grevenmacher läuft es in der Rückkehr alles andere als nach Wunsch. Dies mündete Anfang der Woche in der Entlassung von Trainer Martial Servais, dies ausgerechnet vor dem Derby gegen Mertert-Wasserbillig. Es kündigt sich ein offener Schlagabtausch an.

Bei Munsbach gegen Kopstal geht es um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Die Gäste bestreiten aufgrund des Nachholspiels gegen Sandweiler (s.u.) eine englische Woche, wie sich das kräftemäßig auswirkt, wird man am Sonntag sehen. Merl-Belair bekommt es mit Sanem zu tun. Auf dem Papier sollten die Gäste besser einzuschätzen sein, doch der Trend legt nahe, dass der Red Star nicht im Voraus abzuschreiben ist. Auch wenn Sandweilers Formkurve nach oben zeigte, werden die Gäste von Remich-Bous als Tabellenführer in diesem favorisiert sein. Auch Weiler wird beim CS Oberkorn als die stärkere Mannschaft einzuschätzen sein.

Am Freitag

Heute, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
20:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Am Sonntag

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
CS Sanem
CS SanemSanem
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Schengen
FC SchengenSchengen
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

Nachholspiel vom Mittwoch

Mi., 01.04.2026, 20:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
20:00

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