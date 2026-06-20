D1S2 – der Saisonrückblick: die Dominanz der Union Remich-Bous

Remich-Bous hatte in dieser Saison viel zu feiern – Foto: Frank Gabel

- Grevenmacher — Platz 2: Sehr effizient in der Offensive und defensiv stabil (nur 30 Gegentore). Anspruch auf den Aufstieg waren immer da, doch zu oft stand man sich auch selbst im Weg.

- Remich — Platz 1: Meister und mit Abstand beste Offensive der Liga (86 Tore). Dominante Saison, zudem die Coupe FLF gewonnen— starke Saisonbilanz insgesamt.

- Mensdorf — Platz 4: Viele Tore und einige klare Siege, insgesamt aber etwas inkonstant (12 Niederlagen). Offensive war oft Trumpf.

- Itzig — Platz 3: Hohe Punktausbeute bei vergleichsweise wenigen Treffern — sehr solide Defensive. Konstante Leistung über die Saison, etwas Pech im Rennen um Platz 2.

- Sporting Bartringen — Platz 5: Ausgeglichenes Saisonbild mit einem positiven Torverhältnis. Stärkster Aufsteiger, was es positiv hervorzuheben gilt.

- Weiler — Platz 6: Tabellenmittelfeld trotz einigem Potenzial; Offensivphasen vorhanden, defensiv aber anfällig; junges Team, dem die Konstanz fehlte.

- Sanem — Platz 7: Ähnliches Bild wie Weiler: torgefährlich, aber defensive Schwächen führten zu Punktverlusten. Gute Hinrunde konnte nach dem Winter aber nicht bestätigt werden.

- Kopstal — Platz 8: Sehr ausgeglichene Bilanz; solide Saison eines Neulings und eine sichere Mittelfeldplatzierung.

- Echternach — Platz 9: Viele Tore auf beiden Seiten — offensive Schlagkraft, aber zu anfällig hinten. Arbeitete sich nach einem Zwischentief aus dem Gröbsten heraus.

- Munsbach — Platz 10: Ähnliche Punkte wie Echternach, aber deutlich schwächere Defensivwerte. Stets nur knapp vor den Abstiegsrängen, am Ende aber gerettet.

- Schengen — Platz 11: Schwierigkeiten, Konstanz über die Saison zu finden; defensiv Probleme, offensiv gut, am Ende entging man aber einem zwischenzeitlich möglichen Abstieg.

- Merl — Platz 12: Punktgleich mit Schengen, aber geringere Torausbeute und schlechtere Differenz. Der jungen Elf fehlte die Konstanz. Verein schrieb Geschichte, als er als erste Herren-Mannschaft eine Frau als Cheftrainerin verpflichtete.

- CSO — Platz 13: Harte Saison mit zu vielen Unentschieden; am Saisonende in die Barrages gerettet, aber nicht in der Liga, da man das Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt verlor.

- Mertert‑Wasserbillig — Platz 14: Schwierigkeiten vor allem in der Defensive (70 Gegentore). Punkteausbeute knapp über der direkten Abstiegszone, Seuchensaison wurde mit dem Klassenerhalt über die Relegation beendet.

- Sandweiler — Platz 15: Wenige Erfolge, großer Abstand bei der Tordifferenz; schlusslichtnahe Saison. Ein Neuaufbau kündigt sich an.

- Junglinster — Platz 16: Schwächste Punkteausbeute der Liga; schwierige Saison mit vielen Niederlagen, darunter auch unnötige. Das vorhandene Potenzial konnte nicht genutzt werden, was den Abstieg zur Folge hatte.